スポオクにて、WBCチェコ代表が選手着用直筆サイン入りユニフォームオークションを開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク)がエンゲート株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート)と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、WBCチェコ代表が実施する『チェコ代表 選手着用直筆サイン入りユニフォームオークション』を2026年3月25日(水)から開始します。

オークション特設サイトを見る :https://www.sports.mbok.jp/czech-baseball2603チェコ代表 選手着用直筆サイン入りユニフォームオークション

WBCで躍動したチェコ代表が、日本での強化試合および本大会で実際に着用したユニフォームを特別出品。

情熱と誇りが刻まれた一着は、国境を越えて野球の魅力を伝えた証です。

オークションの売り上げは、チェコ野球代表のさらなる発展と未来の挑戦のために活用されます。

歴史の一部を、ぜひあなたの手に。

チェコ代表ファンの方はもちろん、野球ファン、スポーツコレクターにとっても、見逃せない至極の逸品です。

世界に一つしかないこのチャンスを、どうぞお見逃しなく！

【チェコ代表 選手着用直筆サイン入りユニフォームオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/285_1_eef1d2e789f0709e23f64caf1fa5a8bd.jpg?v=202603250951 ]【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員(※)でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の10%)を支払うことで利用可能