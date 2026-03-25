高石あかり・主演　連続テレビ小説『ばけばけ』完全版 Blu-ray ＆DVD　BOX1が3月27日発売！

株式会社NHKエンタープライズ

株式会社NHKエンタープライズ（本社：東京都渋谷区）は、NHKで放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」完全版Blu-ray・DVD BOX1を2026年3月27日に発売します。（BOX2・BOX3は順次発売）

連続テレビ小説第113作目の「ばけばけ」は、小泉セツ&八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。明治の松江。怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。





脚本は、ＮＨＫ「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」や「みいつけた！」などを手がけたふじきみつ彦。ポスタービジュアル、オープニングの写真は写真家の川島小鳥。

2892人の応募者の中から、その演技力でヒロイン役を射止めたのは、朝ドラ初出演となる高石あかり。主人公・松野トキを演じる。

また、ヒロインの夫・ヘブン役(モデル/小泉八雲)は「SHOGUN将軍」にもメインキャストで出演したトミー・バストウ。

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【あらすじ】

明治時代の松江。松野トキは、怪談話が好きな、ちょっと変わった女の子です。

松野家は上級士族の家系ですが、武士の時代が終わり、父が事業に乗り出すものの失敗。とても貧しい暮らしをすることになってしまいます。

世の中が目まぐるしく変わっていく中で、トキは時代に取り残されてしまった人々に囲まれて育ち、この生きにくい世の中をうらめしく思って過ごします。

極貧の生活が続き、どうしようもなくなったトキのもとに、ある仕事の話が舞い込んできます。

松江に新しくやってきた外国人英語教師の家の住み込み女中の仕事です。外国人が珍しい時代、世間からの偏見を受けることも覚悟の上で、トキは女中になることを決意します。その外国人教師はギリシャ出身のアイルランド人。

小さい頃に両親から見放されて育ち、親戚をたらい回しにされたあげく、アメリカに追いやられ、居場所を探し続けて日本に流れ着いたのでした。

トキは、初めは言葉が通じない苦労や文化の違いにも悩まされます。ところが、お互いの境遇が似ている事に気が付き、だんだんと心が通じるようになっていきます。しかも、二人とも怪談話が好きだったのです！

へんてこな人々に囲まれ、へんてこな二人が夜な夜な怪談話を語り合う、へんてこな暮らしが始まります――。



【出演】

高石あかり トミー・バストウ / 板垣李光人 寛一郎 / 吉沢 亮 / 北川景子 / 岡部たかし 池谷のぶえ 池脇千鶴 佐野史郎 生瀬勝久 小日向文世 堤 真一 ほか

【作】ふじきみつ彦

【音楽】牛尾憲輔

【主題歌】「笑ったり転んだり」ハンバート ハンバート

【制作統括】橋爪國臣

【プロデューサー】田島彰洋 鈴木 航 田中陽児 川野秀昭

【演出】村橋直樹 泉並敬眞 松岡一史

【特典映像】

- もうすぐ！ばけばけ- 小泉八雲のおもかげ ばけばけ トミー・バストウが巡るアイルランドとニューオーリンズ- 歴史探偵 ばけばけコラボ 小泉八雲とセツ- 北陸スペシャル ばけばけ in 北陸 富山で味わう 八雲の面影- 2分PR- PR NHK ONE（天国遊郭編）

ほか



【封入特典】

特製ブックレット（20ページ）

弊社オンラインショッピングサイト「NHKスクエア」、Amazon.co.jp、楽天で「全巻購入オリジナル特典キャンペーン」実施中！全３BOXをご予約＆ご購入ただいたお客様にオリジナル特典をプレゼント！

■ NHKスクエア

https://www.nhk-ep.com/special/bakebake/

ポストカードセット、アクリルキーチェーン、手ぬぐい

■ Amazon.co.jp

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Box1特典・・・オリジナルクリアファイル

Box2特典・・・コットン巾着＋マグネット

Box3特典・・・アクリルコースター2個＋ハンドタオル

■ 楽天

https://www.rakuten.co.jp/nhksquare/contents/bakebake/

サーモラウンドタンブラー

＊特典の内容については、予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。

＊数量に限りがございます。無くなり次第終了となります。

発行・販売元：NHKエンタープライズ (C)2026 NHK

BOX１(第1週～第8週収録)： 2026年3月27日（金）発売

【セルBlu-ray】

品番：NSBX- 54686 価格: 18,920円（税込）

本編600分+特典映像162分／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／二層／カラー／バリアフリー日本語字幕／4枚組／ブックレット付

【セルDVD】

品番：NSDX- 54689 価格: 16,720円（税込）

本編600分+特典映像162分／16:9LB／ステレオ・ドルビーデジタル／片面二層／カラー／バリアフリー日本語字幕／4枚組／ブックレット付



BOX2：2026年5月22日 発売予定

BOX3：2026年7月24日 発売予定

■ 商品詳細はこちらから（NHKスクエア）

https://www.nhk-ep.com/special/bakebake/

■ お問い合わせ先

NHKエンタープライズファミリー倶楽部 0120-255-288（受付時間9:00～18:00）