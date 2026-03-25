ヴェネチア国際映画祭・銀獅子賞受賞！主演を務めたドウェイン・ジョンソン自ら映画化を企画したA24最新作『スマッシング・マシーン』ポスタームビチケを数量限定販売

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー（代表取締役社長：五十嵐淳之）は、3月26日（木）10:00より『スマッシング・マシーン』（5月15日公開）のA3サイズ海外版ポスタームビチケ前売券（オンライン）を数量限定で販売します。

本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典〈PRIDE〉の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く〈実話〉。

ドウェイン・ジョンソンが主演・プロデューサーを務めた意欲作で、本年度アカデミー賞(R)でメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネート、第82回ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞（監督賞）を受賞しています。

このたび販売されるポスタームビチケは、A24作品のポスターとムビチケが1つになった「A24 Studio Poster Collection」第10弾。リング上のドウェイン・ジョンソン演じるマーク・ケアーを、恋人や親友たちが支えるように取り囲むポスターの裏面には、ムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号が記載されたシールが貼付されるので、ムビチケ前売券（オンライン）としても利用可能です。インテリアにも使える、コレクション性の高いアイテムとなっています。

数量限定での販売となるため、購入をご希望の方はお早めにお買い求め下さい。

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■商品概要

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商品名：『スマッシング・マシーン』A24 Poster x ムビチケ vol.10

ポスターサイズ：A3（横297mm × 縦420mm）

価格：2,980円（税込・送料別）

1次販売期間：2026/3/26（木）10:00～2026/4/22（水）23:59

2次販売期間：2026/4/23（木）00:00～2026/5/7（木）23:59

※4/22（水）までにご注文されたお客様には、5/3（日）頃にお届け予定です。

※4/23（木）以降にご注文されたお客様には、5/17（日）頃にお届け予定です。

販売ページ：https://store.moviewalker.jp/item/lineup/a24poster?rel=rls

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

※劇場窓口では販売いたしません。

※写真と実物は若干色味が異なる場合もございます。

※価格にはムビチケ代金の他、ポスター代が含まれます。

※全国のムビチケ対応映画館でご利用いただけます。

※映画館の座席指定に必要なムビチケ購入番号とムビチケ暗証番号は、ポスターの裏面に記載されています。

※その他詳細は販売ページにてご確認ください。

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■ムビチケについて

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株式会社ムービーウォーカーが運営する、インターネットで座席指定できるデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」は、2011年のサービス開始以来、その利便性のよさから全国の映画ファンより高い評価をいただき、提携映画館数も年々拡大を続け、現在ではシネコンを100％カバーするまでとなりました。

特に、「ムビチケ前売券（オンライン）」は2018年6月にポイントサービス、10月にソーシャルログイン機能も導入しユーザーへの利便性が高まったことで、さらに好調に売り上げを伸ばしております。2019年4月にはムビチケを購入できる映画アプリ「MOVIE WALKER」、7月にはポイントを使って購入できる「ムビチケ鑑賞券＆映画GIFT」をリリース、さらには2020年6月に新しい会員サービス「MOVIE WALKER会員」を立ち上げ、ムビチケ活用の場を広げています。

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■ムビチケ前売券（オンライン）について

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ネットで座席指定ができる通常料金よりオトクなデジタル映画鑑賞券です。通常料金より、最大500円※1もオトク!! 映画が公開したら、ムビチケ対応映画館のウェブサイトで座席指定※2ができ、鑑賞当日は映画館の自動発券機で入場券を発券するだけでスマートに入場できるチケットサービスです。

※1 通常一般券との比較。 ※2 一部対応していない映画館がございます。お買い求めやお出かけの前に、ムビチケの対応可否をお確かめください。

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■『スマッシング・マシーン』STORY

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【ストーリー】

1997年の総合格闘技デビュー以降、無敗のまま頂点へと駆け上がったマーク・ケアー（ドウェイン・ジョンソン）。UFCでの連覇を経て、日本のPRIDEでも快進撃を見せると“霊長類ヒト科最強の男”の異名で恐れられる存在となる。しかし勝利を重ねるほどに、その重圧は彼の心を静かに浸食。同棲する恋人ドーン（エミリー・ブラント）との関係も次第に悪化していき、鎮痛剤への依存を深めていく。やがて初めての敗北を喫した“最強の男”は、ついに自らの弱さに向き合い、人生の再起をかけもう一度リングに挑むことを決意する―。

【作品概要】

監督・脚本：ベニー・サフディ

出演：ドウェイン・ジョンソン、エミリー・ブラント、ライアン・ベイダー、バス・ルッテン、オレクサンドル・ウシク ほか

2025年｜アメリカ｜原題：The Smashing Machine｜上映時間：123分｜字幕翻訳：佐藤恵子｜映倫：G

配給：ハピネットファントム・スタジオ (C)2025 Real Hero Rights LLC

公式HP：https://happinet-phantom.com/a24/smashingmachine/

公式X：https://x.com/A24HPS #スマッシング・マシーン

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ムービーウォーカー mw.public.relations@moviewalker.co.jp