スターゼン、畜産由来の温室効果ガス削減の取り組みを和牛で開始。環境対策を「価値」として農場へ還元し、持続可能な畜産経営を後押し

スターゼン株式会社浜中黒牛

本取り組みでは、肥育段階でAjiPro(R)‑Lを給餌することで増体効率を高め、肥育日数の短縮や枝肉重量の増加に繋げます。これにより、枝肉単位重量あたりの温室効果ガス（以下「GHG」※1）排出量の削減を目指すとともに、その削減量をJ-クレジット※2として経済価値に変え、農場へ還元する仕組みを構築していきます。このGHG削減量を価値化し、還元する仕組みにより、生産効率の向上と環境負荷低減の両立を図りながら、“持続可能な畜産モデル”の構築を推進してまいります。

※1）Greenhouse Gasの略

※2）CO2などのGHG排出削減量や吸収量を売買可能な「クレジット」として国が認証する制度

■取り組みの背景

気候変動は家畜の生育環境に大きな影響を及ぼし、当社事業と密接に関わる重要課題としてサプライチェーン全体でGHG削減に取り組んでいます。当社は2023年10月から、はまなか牧場において交雑牛にAjiPro(R)‑Lを用いた飼料を与えるトライアルを実施してきました。その結果、1日当たりの体重の増加量が平均約10％向上し、枝肉重量も約23kg増加する効果が確認されました。

また、本トライアル条件に基づくGHG削減効果は牧場全体で年間約100t（144頭／年の給餌が前提）と試算されます。今回の取り組みは、こうした基礎的な成果を踏まえ、より付加価値の高い和牛での取組として展開するものです。

ビジネスモデル（概念図）

■今後の展開

はまなか牧場においてAjiPro(R)‑Lの和牛肥育への導入を継続し、生産性、肉質、健康状態、GHG削減効果など多角的な検証を進めます。また、将来的には環境配慮型ブランド牛の開発や海外輸出における付加価値向上としての活用も視野に入れています。環境負荷低減と生産性向上を両立し、海外市場においても選ばれる和牛ブランドの確立に繋げていきます。

北海道はまなか肉牛牧場

■サステナビリティ担当者のコメント

今回の取り組みは、「環境負荷低減と生産性向上は両立できる」という強い思いから始まりました。畜産は温室効果ガス排出の課題が指摘される一方で、地域経済や食文化を支える重要な産業です。だからこそ、持続可能な形で畜産を“守り、進化させる”取り組みが必要だと考えています。

AjiPro(R)-Lの導入は、肥育期間の短縮による生産効率向上とGHG排出削減を同時に実現する挑戦です。また、その削減分をJ-クレジットとして価値化し農場へ還元することで、「環境対策をコストではなく価値へ転換する」モデルの構築を目指しています。今後も、はまなか牧場と連携し、検証を積み重ねながら、持続可能で選ばれる和牛ブランドの確立に向けて取り組んでまいります。

■AjiPro(R)‑Lについて

味の素株式会社が2011年より販売している牛用アミノ酸リジン製剤です。通常、牛の第一胃で必須アミノ酸の一つであるリジンは分解されてしまい、栄養として活用することが難しいところ、味の素株式会社独自の製造技術によってリジンを栄養として利用可能な小腸まで効率良く届けることができます。生産性の向上と飼料効率の改善をもたらす製品として世界中で使用されています。