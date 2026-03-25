【フジテレビ】お台場 フジテレビ本社屋の「特別ライトアップ＆巨大階段装飾」が始動！近鉄電車まるごとジャックやサッシャ氏による駅アナウンスも！「2026 F1(TM)日本グランプリ」

株式会社フジテレビジョン地上波フジテレビ『2026 F1(TM)日本グランプリ 予選ダイジェスト』３月28日（土）25時55分～26時25分（関東ローカル）

『2026 F1(TM)日本グランプリ 決勝ハイライト』３月29日（日）23時15分～23時45分（全国ネット）※みどころ 23時09分～（関東ローカル）

FOD３月27日（金）フリー走行１ 11時20分～／フリー走行２ 14時50分～３月28日（土）フリー走行３ 11時20分～／予選・前夜祭 14時50分～３月29日（日）ドライバーズパレード 11時55分～／決勝 13時15分～

フジテレビNEXT３月27日（金）フリー走行１ 11時20分～13時10分／フリー走行２ 14時50分～16時40分３月28日（土）フリー走行３ 11時20分～13時10分／予選・前夜祭 14時50分～19時30分３月29日（日）ドライバーズパレード 11時55分～12時30分／決勝 13時15分～19時00分

～「FOD F1(TM)️プラン」登録受付はこちら～申し込みページURL：https://fod.fujitv.co.jp/f1/register(https://fod.fujitv.co.jp/f1/register)

株式会社フジテレビジョン（以下、フジテレビ）は、３月27日（金）から29日（日）に鈴鹿サーキットで開催される「2026 F1(TM)日本グランプリ」にあわせ、フジテレビ本社（台場）での特別演出や、来場者の主要なアクセスとなる近鉄電車・白子駅での大規模なプロモーション、さらには地上波ハイライト放送など、多角的な施策で大会を盛り上げます。

今週末に迫った「F1(TM)日本グランプリ」にあわせ、鈴鹿サーキットで繰り広げられる白熱のレースを、FODコメンタリーおよびCS放送フジテレビNEXTで放送・配信します。さらに地上波フジテレビでは予選ダイジェスト、決勝ハイライトを放送。フジテレビ本社屋ではキービジュアルで大階段を装飾するほか、本社屋をF1(TM)の赤色でライトアップし、大会開催週を華やかに演出します。

また、鈴鹿サーキットへの主要なアクセスとなる近鉄電車や白子駅周辺でも、「F1(TM)日本グランプリ」にあわせた広告展開を実施。白子駅改札前では、フジテレビF1(TM)ナビゲーターのサッシャ氏による駅アナウンスも予定しています。

現地に足を運ぶ方はもちろん、現地に行けない方にも、「F1(TM)日本グランプリ」の高揚感を、放送・配信だけでなく、お台場フジテレビでの特別演出や鈴鹿サーキットへの来場時までフジテレビならではの形で多角的に感じていただけるよう、大会を盛り上げてまいります。

【東京・お台場】フジテレビをF1(TM)カラーに。特別ライトアップ＆階段装飾

フジテレビ本社屋では、「F1(TM)日本グランプリ」の開催にあわせ、期間限定の特別装飾およびライトアップを実施いたします。

■階段グラフィック装飾

お台場フジテレビ本社周辺では、「F1(TM)日本グランプリ」のキービジュアルを用いた階段装飾を実施します。大会開催週にあわせ、来訪者や通行者にも「F1(TM)日本グランプリ」の高揚感を感じていただける演出を展開します。

※実施期間：～３月27日（金） 終日

■フジテレビ本社屋特別ライトアップ

「F1(TM)日本グランプリ」開催にあわせた特別ライトアップを実施します。お台場の夜景の中で、フジテレビ本社屋をF1(TM)をイメージした赤色で彩る演出により、大会開催を盛り上げます。

※実施期間：～３月31日（火）

※実施時間：毎日17時～23時

【三重・鈴鹿サーキット周辺】近鉄電車まるごとジャック＆サッシャ氏による限定アナウンス

鈴鹿サーキットへの主要なアクセスとなる近鉄名古屋線および白子駅では、特別企画を展開。移動中から「F1(TM)日本グランプリ」の世界観に没入できる体験を提供します。

■近鉄電車まるごとジャック

大会開催にあわせ、近鉄電車では「F1(TM)日本グランプリ」のビジュアルを活用した車両ラッピングを展開しています。車体外観に加え、車内ポスターやフロアなど、移動中から日本グランプリの世界観を感じられる施策を実施します。

■白子駅展開

白子駅周辺で、「F1(TM)日本グランプリ」開催にあわせた広告展開を実施します。駅利用者が大会の高揚感を感じられるよう、白子駅構内外で各種施策を展開します。



■白子駅改札前アナウンス

白子駅改札前では、サッシャ氏による駅アナウンスも予定しています。歓迎メッセージに加え、臨時シャトルバスの利用案内や混雑への注意喚起も盛り込んだ内容で、現地来場者の体験をサポートします。

2026 F1(TM)日本グランプリ 放送・配信情報

熱戦の舞台は、いよいよ日本・鈴鹿サーキットへ。開幕からの快進撃が止まらないメルセデスが、ここでも他を圧倒するのか。迎え撃つのは、移籍後初の表彰台で復調をアピールしたハミルトン有するフェラーリ。一方、ここまで苦戦を強いられているレッドブルのフェルスタッペンにとって、日本グランプリは現在４連覇中と抜群の相性を誇るだけに、結果に繋がる走りで反撃の糸口を掴みたいところだろう。日本モータースポーツの聖地「鈴鹿」で新時代のF1(TM)が紡ぎ出す、予測不能なドラマから一瞬たりとも目が離せない。

■2026 F1(TM)日本グランプリ開催日程

開催日時：３月27日（金）

フリー走行１ 11時30分～

フリー走行２ 15時～

３月28日（土）

フリー走行３ 11時30分～

予選 15時～

３月29日（日）

決勝 14時～

■FOD

配信日時：３月27日（金）

フリー走行１ 11時20分～／フリー走行２ 14時50分～

３月28日（土）

フリー走行３ 11時20分～／予選・前夜祭 14時50分～

３月29日（日）

ドライバーズパレード 11時55分～／決勝 13時15分～

解 説：中野信治

実 況：サッシャ

配信URL：https://fod.fujitv.co.jp/f1/

※本配信は変更・中止になる場合がありますのでご了承ください。

※アクセス集中が予想されるため、視聴ページは中継開始時間よりも前にオープンいたします。余裕をもってアクセス・ご準備くださいますようお願いいたします。

※前夜祭は予選終了後に配信予定です。予選の進行状況によっては配信無しとなります。

※アーカイブは準備が整い次第公開予定です。

■フジテレビNEXT

放送日時：３月27日（金）

フリー走行１ 11時20分～13時10分／フリー走行２ 14時50分～16時40分

３月28日（土）

フリー走行３ 11時20分～13時10分／予選・前夜祭 14時50分～19時30分

３月29日（日）

ドライバーズパレード 11時55分～12時30分／決勝 13時15分～19時00分

解 説：森脇基恭／津川哲夫／浜島裕英／川井一仁／片山右京／山本雅史／白幡勝広／松田次生／米

家峰起

実 況：塩原恒夫／黒瀬翔生／堀池亮介／大村晟／室岡大晴

番組URL：https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/926200019.html

※前夜祭は予選終了後に放送予定、予選の進行状況によっては放送無し。

■地上波放送

『2026 F1(TM)日本グランプリ 予選ダイジェスト』

放送日時：３月28日（土）25時55分～26時25分（関東ローカル）

『2026 F1(TM)日本グランプリ 決勝ハイライト』

放送日時：３月29日（日）23時15分～23時45分（全国ネット）

※みどころ 23時09分～（関東ローカル）

概要

◆「FOD F1(TM)︎プラン」

「FOD F1(TM)︎プラン」は、2026年シーズンのF1(TM)︎全戦・全セッション（フリー走行、予選、スプリント予選、スプリント決勝、決勝）を、日本語実況・解説付きでライブ配信および見逃し配信（配信終了後30日間）にて提供する専用プランです。

スターター、プロ、チャンピオンの３コースを用意しており、いずれのコースにもフジテレビ公式動画・電子書籍配信サービス「FODプレミアム」の全コンテンツが含まれます。ドラマ、映画、バラエティに加え、SUPER FORMULA全戦のライブ配信や、モータースポーツ誌を含む雑誌放題もお楽しみいただけます。

プロコースおよびチャンピオンコースでは、F1(TM)︎公式配信サービス「F1(R) TV」へのアクセス権が付与された専用アカウントを新たに作成し、FODアカウントと連携することでF1(R) TVを通じて各種機能をご利用いただけます。

U R L：https://fod.fujitv.co.jp/f1/register

※F1(TM)︎を視聴するには「FOD F1(TM)︎プラン」への加入が必要となります。

※一部の環境では、サービス開始前に関連情報が表示される場合があります。

※各機能の提供開始タイミングは順次となる場合があります。

◆FOD

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register

◆フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

F1(TM)︎全戦全セッション完全生中継や、バレーボール イタリア セリエA 25／26、バレーボール 2025-26 SV.LEAGUE、バスケットボールといったスポーツ生中継が充実。さらに「フジロックフェスティバル」などの大型音楽フェス、洋楽ライブ、「しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村NEXT」といった音楽レギュラー番組まで充実のラインナップ！

URL：https://otn.fujitv.co.jp/

About Formula 1(R)

Formula 1(R) racing began in 1950 and is the world’s most prestigious motor racing competition, as well as the world’s most popular annual sporting series. Formula One World Championship Limited is part of Formula 1(R) and holds the exclusive commercial rights to the FIA Formula One World Championship(TM). Formula 1(R) is a subsidiary of Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) attributed to the Formula One Group tracking stock. The F1 logo, F1 FORMULA 1 logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB and related marks are trademarks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.