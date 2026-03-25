【イベント開催報告】長野県・鹿島槍スキー場にて1泊2日のスキーツアーを開催～関東自動車株式会社の協力により実現、雪と自然の中で広がる体験機会～

日本テーマパーク開発株式会社

NPD（日本駐車場開発株式会社）グループのRX（地域変革）を掲げる日本テーマパーク開発株式会社の傘下の藤和那須リゾート株式会社（栃木県那須町/代表取締役社長：五十嵐 弘樹）と那須興業株式会社（栃木県那須町/代表取締役社長：林 沙紀）が運営する『エキナカこども食堂』は2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間、関東自動車株式会社（栃木県宇都宮市/代表取締役社長：吉田 元）と連携し、長野県大町市にある 『HAKUBAVALLEY 鹿島槍スキー場 ファミリーパーク』にて、こども食堂をご利用いただいているご家族を対象に、1泊2日でスキー貸切バスツアーを開催いたしました。本企画は、地域のお子様へ明るい未来を届けたいという想いにご賛同いただいた関東自動車株式会社と株式会社鹿島槍のご協力のもと、今年で4回目の開催となりました。

当日は初めてスキーに挑戦するお子様も多く、最初は雪の上で転びながらも少しずつ滑れるようになるにつれて笑顔が広がり、ゲレンデには歓声が響きました。スキーだけでなく雪遊びや交流の時間も設けられ、参加した子どもたちは仲間とともに冬の自然を存分に楽しむことができました。

本ツアーを通じて、子どもたちにとって新しい挑戦や成功体験、そして仲間との思い出づくりの機会となる2日間となりました。

本企画を通して、地域の皆様に『エキナカこども食堂』をさらに知っていただき、食事提供によるご家庭へのサポートの場としてだけではなく、身近な遊び場や学習スペースとして利用できる場、年代の異なるお子様同士や地域の皆様同士の交流の場としての活用を促進することを目標に掲げております。また、複数のご家族が一緒に過ごす時間の中で、お子様の成長やご家族同士のコミュニケーションが生まれる機会をご提供することができればと考えております。今後も地域企業や団体と連携しながら、子どもたちが多様な体験に触れることのできる機会を創出し、地域社会とともに子どもたちの成長を支える活動を継続してまいります。

【エキナカこども食堂の概要】

エキナカこども食堂は、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）グループと共同で2023年3月25日にオープンしました。少しでも忙しいご家族様の支えになるよう、また「孤(こ)食(しょく)（こしょく）」になってしまうお子様のお腹や心が満たされ次の日も元気いっぱいになってもらうため、『那須高原りんどう湖ファミリー牧場』の乳製品や地元の食材を使った栄養満点の食事を安価でご提供しています。また、「交流の場」、「学びの場」の提供を目指し、月回のイベントの開催、無料英会話教室、プロの塾講師が常駐する無料学習サポートを行っています。

【食事のご提供】

提供日時：毎週月～金曜日(イベントの際は土日祝日も営業) 16時～19時

料金：店内利用：こども（中学生以下）100円、おとな300円

持ち帰り ：こども（中学生以下）200円、おとな400円

利用方法：予約優先・当日の利用も可能（無くなり次第終了させていただきます）

※お子様のいらっしゃるご家庭限定のご提供となります。

予約方法：予約フォーム・電話から予約可能

予約フォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGLXwOwXSmPPBnEwF6j87Lx3ZB98QONHeTnDvNmWfArf7Vyw/viewform

TEL：080-6233-5773（エキナカこども食堂担当直通、16:00～19:00）

所在地：那須塩原駅 西口北側高架下

【無料学習サポート】

お子様一人ひとりの学力やニーズに合わせた学習サポートを行っています。学力向上に加え、この場所での学習経験や講師との関わりを通して、こども達の将来の選択肢が広がることを目標に、キャリア教育の視点を意識した学習提供に努めております。

【エキナカこども食堂の活動に関する情報】

公式ホームページ：https://www.nasuhai.co.jp/kodomoshokudo/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ekinaka_kodomo/

【関東自動車株式会社の概要】

昭和２年５月に創設し、栃木県内の公共輸送の発展を図って参りました。

現在、乗合バス352両保有し、県都宇都宮市を中心とした県内12市8町において227系統の『路線バス』を運行しております。その他、宇都宮から羽田・成田への空港アクセス「マロニエ号」、京都・大阪への夜行高速バス「とちの木号」など６路線を展開する『高速バス事業』で25両、また平成28年12月に東京エリアへ進出するなど年々事業区域を拡げる『貸切バス事業』で91両、自治体・企業・学校との契約輸送をメインとした『特定バス事業』で62両のバスを保有しております。

総台数530両を保有する、栃木県内最大のバス会社としてお客様の様々なニーズにお応えし、さらなる安心・安全と輸送サービスの向上を目指しております。

今後、こども食堂を利用している児童の保護者を積極的に雇用する取組を行う予定です。（雇用は一定の条件を満たす方が対象となります）

所在地：栃木県宇都宮市簗瀬4丁目25番5号 TEL：028-634-8131

公式HP：https://www.kantobus.co.jp/

【HAKUBAVALLEY 鹿島槍スキー場 ファミリーパークの概要】

「冬のテーマパーク化」を目指しながら、キッズ＆ファミリーの楽しくて安心な「雪山デビュー」をサポート。

"白馬エリアの玄関口になる長野県大町市のスキー場。絶景の北アルプス白馬エリアで一番南に位置し、首都圏からのアクセス良好。雪道が心配な方でも安心してご来場いただけます。昨シーズンOPENした「ポケモンスノーアドベンチャー」には、大人気コンテンツ・全長150mのスノーチュービングパークをはじめ、お子様のスキーデビューに最適なスノーエスカレーターを完備しています。

所在地：長野県大町市平20490-4 TEL：0261-23-1231

公式HP: https://www.kashimayari.net/snow/

【那須ハイランドパークの概要】

那須高原の大自然に囲まれた、北関東最大級の遊園地。ぶら下がり式コースター「F²（エフ・ツー）」をはじめとする絶叫系からお子様向けまで楽しめる計8種類のコースターや、モーションシートを使用した日本初のシューティングアトラクション「XDダークライド」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、半数以上が3歳未満のお子様も利用可能。さらに、「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションも多数揃え、屋内外のドッグランやドッグカフェなどわんこと楽しめる設備が充実しています。

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375 TEL：0287-78-1150

公式HP：https://nasuhai.co.jp/

【りんどう湖ファミリー牧場の概要】

約30万平方メートル の広大な敷地と外周2kmの湖、自然をいかした牧場型テーマパークです。アルパカ飼育頭数が日本で最も多く（150頭以上）、アルパカに囲まれた「アルパカグランピング」や、日本初導入の湖上グランピングなど、新たなコンテンツも継続して開設しています。（一部、季節限定）また、日本にいる乳牛の0.8％しか存在しない「ジャージー牛」から採れる「ロイヤルジャージー牛乳」から加工した乳製品事業も営み、那須ブランドにも認定された「ジャージー飲むヨーグルト」や「ジャージー発酵バター」をはじめとした各種乳製品を販売しています。

https://www.rindo.co.jp