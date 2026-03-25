【楽天イーグルス】4/1（水）「最強エンタメ宣言！楽天チケットデー」の始球式に山寺 宏一さんが登場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、4月1日（水）福岡ソフトバンクホークス戦 「最強エンタメ宣言！楽天チケットデー」において、宮城県出身の声優、山寺 宏一さんが始球式に登場することとなりましたのでお知らせいたします。

また、当日は、アイドルグループ「ALETTA〈アレッタ〉」が始球式の応援に駆けつけます。

＜山寺 宏一さん 始球式 概要＞

■日時：4月1日（水）福岡ソフトバンクホークス戦 [試合開始13:00] 12:58頃

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 マウンド上

■山寺 宏一（やまでら こういち）さんプロフィール

6月17日生まれ、宮城県出身。アクロスエンタテインメント所属。

1985年デビュー、“七色の声を持つ男”との異名を持つ声質の広さで、『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズの加持リョウジ役や、『ルパン三世』シリーズの銭形警部役、ジム・キャリーやエディ・マーフィー、ウィル・スミス、クリス・プラットの吹替えなど、数多くの作品に出演。

1997年から子ども向けバラエティー番組『おはスタ』のMCを約19年間務めた。

俳優として、映画『20世紀少年』（09年）、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』（21年）、『あんぱん』（25年）、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（22年）などに出演。

■山寺 宏一さんコメント

僕にとって聖地である「楽天モバイル 最強パーク宮城」での始球式は人生初。野球ほぼ未経験の 64 歳が、東北に希望を与え続けてくれているイーグルスへ、感謝の気持ちを込めて全力で投げます。あたたかい目で見守ってください。

■ALETTAさんプロフィール

茉玲（MARIN）

2006年8月18日生まれ/広島県出身

実優那（MIUNA)

2003年9月4日生まれ/大阪府出身

2024年8月「次世代ガールズグループオーディション powered by Rakuten Ticket」にて選ばれた6人がALETTAとして、2025年5月1日にデビュー。

5月にデビュー曲「夏めく Kissing you」(山崎あおい作詞、作曲)を配信、その後3か月連続配信リリース、2025年12月までに6曲の配信と2枚のEP CDをリリース。11月に配信リリースした「アイラブユー旋風剣 feat. Chinozo」(Chinozo作詞、作曲)は、ボカロPのChinozoがALETTAの為に書き下ろしで,ミュージックビデオの再生数はデビュー曲を上回る速さで再生数を増やした。

ALETTAのオリジナル楽曲6曲は、王道のポップスからR&Bテイストまで幅広いアプローチで制作され、楽曲の持つ様々なイメージをパフォーマンスするメンバーは自ら「ALETTAはカメレオンのようである！」と表現している。

2025年7月より様々なイベントにも出演し、2026年からは各地のフリーライブやTower Recordsのインストアライブも積極的にスタートし新たなファンを増やしている。

2026年3月末で4人のメンバーが卒業し、4月からは2人体制での活動が始まるが、並行してオーディションも実施し、今後よりパワフルで魅力的なパフォーマンスを披露する事を常に意識し精力的に活動します。

■ALETTAさんコメント

事務所の大先輩である山寺 宏一さんの始球式を応援させていただく形で参加させていただきます。私たちにとっても始球式を近くで見させていただけるという貴重な経験をとても嬉しく思っています、次に楽天イーグルスの球場に来るときは私たちが始球式をさせていただけるように頑張ります！

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601028270.html

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