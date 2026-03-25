2026年4月「指定野菜」に追加されるブロッコリー。約4割が「週1個以上」購入、半数以上が「摂取量を増やしたい」と回答

株式会社くふうカンパニーホールディングス

生活者と社会の生活満足度向上に資する研究・発信を行うくふう生活者総合研究所（以下、くふう総研）は、2026年4月より「指定野菜」となるブロッコリーについて全国の生活者7,897名を対象に調査を実施しました。

1974年の「じゃがいも」以来、約50年ぶりに指定野菜に追加されるブロッコリー。今後、買い求めやすくなり食卓に上る機会が増えることが期待されます。そんなブロッコリーの現在の価格に対する印象、どのように食卓に取り入れているのかを調査したところ、「栄養価が高い」「もっと食べたい」と多くの人たちに支持されている野菜であることがわかる結果となりました。

■調査結果サマリ

・約4割が「週1個以上」ブロッコリーを買っている

・ブロッコリーは100円台後半から200円を超えると「高い」と感じる人が多い。購入する限界価格は平均186円

・サラダや付け合わせに人気で6割以上が「電子レンジ調理」も活用。約9割が「茎も食べる」と回答

・ブロッコリーが指定野菜になることを認知している人は約半数

■調査概要

調査テーマ：ブロッコリーについて

調査エリア：全国

調査対象者：家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー計7,897名

調査期間：2026年3月13日（金）～3月16日（月）

調査方法：インターネットによる調査

約4割が「週1個以上」ブロッコリーを買っている

ふだんブロッコリーをどのくらい購入しているかをたずねたところ、最も多かったのは「月1～3個」（33.8%）という回答でした。週1個以上買っている人が約4割と、食卓におなじみの野菜であることがわかります。

ブロッコリーを購入する理由で最も多いのは「栄養価が高いから」（69.8%）。約7割の人が栄養摂取に期待して取り入れていることがわかります。購入時には大半の人がつぼみの締まり具合や色などの「鮮度」（85.8%）、「価格」（82.2%）を気にしていることがわかります。

ブロッコリーは100円台後半から200円を超えると「高い」と感じる人が多い。購入する限界価格は平均186円

ブロッコリーの価格に対する印象を聞きました。「高いと感じ始める価格」として最も多かったのは、「200円～249円」（45.0%）、次いで「150円～199円」（38.8%）と、100円台後半から200円を超える価格で「高い」と感じ始めることがわかりました。逆に「安い」と感じ始めるのは、「100円～149円」（55.0%）が最も多く、100円台前半になるとお得な価格と認識され始めるようです。

また、ブロッコリーを購入したいときに「この価格までなら購入する」（この価格より高ければ買わない）という"限界価格"を調査したところ、回答者平均で186円（税抜）となりました。

サラダや付け合わせに人気で6割以上が「電子レンジ調理」も活用。約9割が「茎も食べる」と回答

ブロッコリーがどのように食卓に登場することが多いかをたずねたところ、最も多いのは「サラダ」（73.0%）、続いて「おかずの付け合わせ」（60.9%）となりました。お弁当の彩りとしても重宝されていることがわかります。

サラダや付け合わせとしてよく食べられているため、調理法は「茹でる」が最も多く、続いて「電子レンジ調理」「炒める」が並びました（「よくする」「ときどきする」の合計）。茹でるだけ、電子レンジ加熱するだけのシンプルで手軽な調理で食べられる点が支持されていることがわかります。

また、つぼみの部分だけではなく、茎の部分まで食べている人が約9割（「いつも食べる」「ときどき食べる」の合計）にのぼりました。固い茎も捨てずにしっかり使っている人が大半です。

現状のブロッコリーの摂取量については、「増やしたい」と回答した人が半数を超えました。

ブロッコリーが指定野菜になることを認知している人は約半数

「指定野菜」とは、農林水産省が定める消費量が多い野菜、増加が見込まれる野菜。著しい価格低落時には生産者に補給金が交付されるなど、生産・出荷の安定と消費者への安定供給を目的に定められています。これまで指定野菜はキャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、白菜、ピーマン、レタス、玉ねぎ、じゃがいも、ほうれんそうの14品目でしたが、2026年4月よりブロッコリーが追加されます。

調査ではブロッコリーが指定野菜となることを知っている人は約半数（46.7%）でした。

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今回の調査でも、ブロッコリーはすでに多くの家庭でおなじみの野菜であることがわかりますが、指定野菜になることで、年間を通して安定した価格で購入できるようになり、さらに毎日の食事に取り入れやすくなることが期待できそうです。

「くふう トクバイ」では、簡単にできるブロッコリーのレシピ(https://tokubai.co.jp/recipe_tags/51)を多数掲載しています。

ブロッコリーの梅マヨ和え(https://tokubai.co.jp/recipes/2958)豚バラとブロッコリーのレンジ蒸し(https://tokubai.co.jp/recipes/2518)ブロッコリーのカリカリチーズ焼き(https://tokubai.co.jp/recipes/3173)

また、ブロッコリーの茎の活用について、筋の取り除き方や活用レシピを「くふう トクバイニュース」(https://tokubai.co.jp/news/articles/4378)で紹介しています。

茎を使う時は、まず茎を縦にして、皮と一緒に筋（オレンジの矢印部分）も切り取ります。外側の皮を切る際に、筋部分にまで包丁の刃を入れましょう。筋の線に合わせてぐるっと一周したら筋部分まで取り除けた芯が残ります。その後はお好みの形にカットしてください。

●「くふう生活者総合研究所」について

くふうカンパニーグループが提供する生活者向けサービスの運営を通じて蓄積される生活者の行動データやリアルな声を分析・理解することで、個人の生活満足度および社会全体の生活満足度の向上に資する情報発信を目指しています。

●チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」について https://tokubai.co.jp/

2013年にスタートした、食品スーパーマーケットをはじめ様々な業態の小売店のチラシ・買い物情報を掲載しているWebサービス・アプリです。パソコン・スマートフォンから無料で情報の閲覧が可能です。掲載店舗は約27万店舗*、30～50代の女性を中心に月間1,700万人以上*にご利用いただいています。 （*=2026年1月時点）

※「トクバイ」は2025年10月に「くふう トクバイ」にサービス名称を変更いたしました

●家計簿サービス「くふう Zaim」について https://zaim.net

1,200 万ダウンロードを超える*家計簿サービス「くふう Zaim」は、スマートフォンなどから簡単に家計簿を記録できるサービスです。紙のレシートを撮影して自動で読み取る機能に加え、銀行やクレジットカードとの連携機能によって支出や収入を自動的に記録できるため、手軽に家計を管理できます。（*=2026年1月時点）

※「Zaim」は2025年10月に「くふう Zaim」にサービス名称を変更いたしました

●会社概要 https://kufu.co.jp/company/kufucompany/

社名：株式会社くふうカンパニー

本社所在地：〒108-0073 東京都港区三田1－4－28 三田国際ビル23階

設立：2012年9月 ※株式会社 Zaim として設立

主要事業：チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」、家計簿 アプリ「くふう Zaim」および日常生活関連サービスの企画・開発・運営など