【横浜高島屋】4 月15 日（水）に屋上ビアガーデン＜ビアガーデンマイアミ＞がオープン！100 種類以上の飲み放題・食べ放題メニューに加え、「MY タコス」 が作れるコーナーも登場！

株式会社高島屋

■営業期間：4 月15 日（水）→11 月15 日（日）

■営業時間：平日：午後4 時～10 時30 分/土日祝日：正午～午後10 時30 分

（4 月30 日（木）以降は全日 正午～午後10 時30 分）

※最終受付：連日午後9 時（ラストオーダーは、料理・ドリンクともに午後10 時）

年々長くなる夏をお楽しみいただくべく、今年も屋上ビアガーデンを開催します。

人気の約100 種類以上の食べ放題・飲み放題メニューに加え、毎日開催されるステージイベントなど、幅広い世代のお客様やお酒を飲まれないお客様にもお楽しみいただけるよう、内容を充実させています。

また今年新登場のサラダ・タコスコーナーや牛タンや黒毛和牛を楽しめるグレードアップコースも用意。仲間とわいわい楽しむ定番のビアガーデンから、少し贅沢な夜まで幅広いシーンでご利用いただけます。

日替わりで開催しているステージイベントは、本年も地元ラジオ局や横浜で活動するグループなどがパフォーマンスをする、いつ来ても何度きても楽しい空間を目指しています。

席には開閉式のテントも完備しており、雨天を気にすることなくお楽しみいただけます。

横浜駅直結という都会の真ん中で、お肉やお酒を仲間と楽しむ、開放的な空間で贅沢な時間を満喫できるビアガーデンです。

■100 種類以上の食べ飲み放題「 MYSTYLETABLEBBQ」

最大の魅力は、豊富なメニュー数です。

ビールをはじめ、カクテルやサワーなど様々なドリンクが飲み放題。ビールだけでも大手4社のビールを中心に6社16種類を取り揃え、飲み比べも楽しめます。フードメニューのコンセプトは「MYSTYLETABLEBBQ」。

マルチグリドルで食材を焼きながら楽しむスタイルで、自分好みに調理するライブ感のある食体験が特徴です。スパイスや調味料も豊富に揃えており、味の変化を楽しみながら最後まで飽きずに楽しめます。そのほか惣菜やおつまみなど、手軽に楽しめるメニューも充実しています。

■毎日開催のステージイベント

会場では毎日ステージイベントを開催。本年も地元ラジオ局や横浜で活動するグループなどがパフォーマンスを予定しています。

“食べるだけでは終わらないビアガーデン” として、エンターテインメント性も人気の理由です。

■新登場「タコスは自由だ！」サラダ＆タコスバー

今回の注目コンテンツが、自由に作れるサラダ＆タコスコーナー。今人気のタコスで肉、野菜、ソースなどを自由に組み合わせ、自分だけの「MYタコス」を作ることができます。“選んで作る楽しさ”を体験できる食のエンターテインメントコーナーです。

■贅沢コースや豪快トマホークステーキも

多くのお客様のニーズに応えるため、通常の食べ飲み放題コースに加え「牛タンプレート付きコース」「和牛リブロース付きコース」「海の幸と肉の旨みを一度に楽しめるマイアミプレミアムコース」など

様々な価格帯のコースを取り揃えています。

オプションメニューとして、「豪快1kgオーバー!トマホークステーキ」もご用意（2日前まで要予約）。迫力満点の骨付きステーキを仲間とシェアする、マイアミならではの豪快な食体験も楽しめます。

■雨でも安心！全天候型ビアガーデン

屋上には開閉式テントを設置。雨天時でも営業が可能です。

屋上ビアガーデンの開放感を楽しみながらも、天候に左右されにくいため、数か月後の予約や大人数でも安心してご利用いただけます。※台風や豪雨などの場合は営業を停止する可能性があります。

ビアガーデンマイアミ 高島屋横浜店 概要

店 名 ：ビアガーデン マイアミ 高島屋横浜店

住 所 ：神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜タカシマヤ 屋上

電 話 ：045-534-8380 ※受付時間:平日 午後2時～10時、土日祝日 正午～午後10時

※4月14日までは一部日程にてスタッフ不在の場合がございます。

ご予約は公式ホームページより24時間受付しております。

W E B ： https://www.mai-ami.jp/yokohama/ （ご予約24時間受付）

営業期間 ：4月15日（水）→11月15日（日）

営業時間 :平日：午後4時～10時30分/土日祝日：正午～午後10時30分

（4月30日（木）以降は全日 正午～午後10時30分）

※最終受付：連日午後9時

※ラストオーダーは、料理・ドリンクともに午後10時

※午後8時以降は、横浜高島屋第2ジョイナス口Bエレベーターおよび、横浜ジョイナスCエレベーターからお越しください。

客席数 ：約600席（昨年同数）

定 休 日 ：横浜高島屋に準ずる

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69859/table/1392_1_31dea67809db5871fd5076b7374bb785.jpg?v=202603250751 ]

【コース】

・牛タンプレート付きコース（スタンダードコース料金＋１,000円）

・黒毛和牛リブロース付きコース（スタンダードコース料金＋2,000円）

・マイアミプレミアムコース（スタンダードコース料金＋4,000円）

（5月11日より期間限定でご提供いたします。2日前まで要予約）

※スタンダードコースメニュー以外は、食べ放題ではございません。

【オプション】（2日前まで要予約）

トマホークステーキ ＋15,000円 は、各コースすべてに対応可能です。

※すべてのコースにオプションとしてご注文いただけます。

※延長料金はお一人様30分1,000円です。

※料金は全て税込価格です。

※写真はイメージです。

※都合によりイベント内容が変更、中止となる場合がございます。

※天候などにより予告なく営業期間・時間等が変更になる場合がございます。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111