オールグルテンフリーで新しい贅沢を【ザ・キタノホテル東京】早緑のアフタヌーンティー

北野合同建物株式会社

ザ・キタノホテル東京は、“For Comfort 快適さを求めて”を掲げ、東京で唯一のルレ・エ・シャトーのメンバーホテルとして、都会における上質なくつろぎを提供しています。

ホテルで過ごす時間・空間、そこでの体験がすべてゲストの心身のウェルネスに結びつくよう、美しさや心地よさとともに、食に対しても “心身にやさしい“ をテーマに、日々妥協のない取り組みを続けています。

オールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」で、季節ごとに装いを変えて提供するアフタヌーンティーセットは、スイーツ、セイボリーのすべてのアイテムがグルテンフリー。ひとつひとつのクオリティの高さに、ダイエタリーな需要だけでなく、ライフスタイルの選択のひとつとしても好評を得ています。短い若葉の季節だけに提供する「早緑（さみどり）のアフタヌーンティー」は、お茶席用の良質な宇治抹茶を贅沢に使った、香り高いラインナップです。

年間を通じてオールグルテンフリーで体にやさしいアフタヌーンティーセットは、３ケ月毎の季節のテーマで提供。

早緑のアフタヌーンティー

期間： 2026年4月13日（月）～5月31日（日）

場所： オールデイダイニング 「ティーラウンジ佳風」 ザ・キタノホテル東京 2階

内容： 「早緑のアフタヌーンティー」 お一人様 7,500円

スイーツ７品・セイボリー5品 、対象ドリンクフリーフロー

提供： 15:00～18:00（L.O. 17:00 / フリーフロードリンク L.O.17:30）無休

＊上記価格はいずれも税込み、サービス料15%別です。

米粉仕立てのシュー生地から流れ出る温かな抹茶クリーム。早緑のアフタヌーンティー 7,500円

風薫る季節にぴったりのセット。京都宇治の老舗「山政小山園」の上質な抹茶「さみどり」の風味を生かしてシェフパティシエ伊東友一が丁寧に作り上げる、和洋のエスプリを融合させたアイテムが揃います。

＊フリーフロー対象ドリンク：コーヒー、紅茶、オリジナルフレーバーティー。その他スパークリングワインや抹茶など、好みのドリンクとの組み合わせも可能です（別料金）。

高級抹茶をモチーフにしたラインナップ。可憐さだけに終わらない食べ応えのセイボリーアイテム。スイーツは多彩な食感や風味で飽きさせない。

＜スイーツ＞

■苺大福 ■抹茶ロール ■抹茶ラミントン ■ボンボンショコラ抹茶 ■抹茶マカロン ■ゼリー（抹茶＆梅酒） ■抹茶のフォンダンショコラシュークリーム

＜セイボリー＞

■スコーン２種（抹茶、小豆きな粉）ジャムとクロテッドクリーム添え ■フィンガーフード２種 ■本日のスープ ■米粉パンケーキ ■そば粉のガレット（桜えび＆ツナ）

＊メニュー内容は予告なく変更となる場合があります。

オールデイダイニング「ティーラウンジ佳風」

本格の立礼式茶室、季節を感じさせる床の間の設えを擁したオールデイダイニング。店内から吹き抜けにそよぐ竹林を臨み、ザ・キタノホテル東京が大切にする“和敬清寂”を体現しています。その洗練の空間では、ボリュームや味わいを軽重で示し、体調や気分に合わせて選べる一品料理や、気軽なランチセット、スイーツ、キタノオリジナル紅茶をはじめとするドリンクなど多彩に取り揃え、心身をリセットするひとときを提供。月に一度の茶道体験（英語可）は、宿泊の有無を問わず参加可能です（要予約）。

日本の美をたたえた店内は、気軽さと落ち着きを併せ持つ、上質な空間。