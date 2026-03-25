JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 オフィシャルツアー　4月18日公演分は残席が残り僅か！申し込み期限迫る！

株式会社ジャルパック

株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井 登、 以下「ジャルパック」）は、JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 オフィシャルツアーを販売中です。

多彩なアーティストが集結する札幌の音楽フェス「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE」。2回目の今回は日本航空が特別協賛をし、JALダイナミックパッケージにて初のオフィシャルツアーを設定。1日分のチケットとオフィシャルツアーでしか体験できない限定特典付きです。また、オプショナルプランにてもう1日分のチケットを追加購入することも可能です。オフィシャルツアーで特別な体験をお楽しみください。

※販売予定枚数に達し次第販売終了となります。

※4月19日公演は完売となりました(3月25日時点)。

【JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026オフィシャルツアー概要】

出発日 ：イベント開催日を含む日程でお申し込みください。

出発地 ：各地

お申し込み期限 ：4月3日（金）17:00 まで

イベント開催日 ：4月18日（土）・4月19日（日）

Webサイト ：

https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/hok/spk-music-experience/?utm_source=mynavi&utm_medium=article&utm_campaign=04_domdp(https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/hok/spk-music-experience/?utm_source=mynavi&utm_medium=article&utm_campaign=04_domdp)

【ツアーのポイント】

１.「JALスーパービューシート」（着席指定席）チケット1日分付き！

スタンド正面エリア・オリジナルタオル付の着席指定席！

ジャルパックでお申し込みのお客さまは前方のお席をご用意！

ご予約時にご希望の公演日をお選びください。

もう1日分のチケットの追加購入も可能！ご希望の場合はオプショナルプランからお申し込みください。

JALスーパービューシート

２.【限定特典】開演前のステージに上がってアーティスト目線を体感！

アーティストが立つステージに立てる特別な体験！この機会にぜひ、ステージからの景色をご堪能ください！

３.【限定特典】ロビーエリア（グッズエリア）への先行入場＆グッズの先行購入！

一般のお客さまよりも先にロビーエリア（グッズエリア）へ入場！グッズも購入可能！

※会場内(お席)にはお入りいただくことができません。

４.自由自在な旅のカスタマイズ

出発地や宿泊先は、お好みにあわせて自由に選択可能。 前後泊を札幌以外のエリアと組みあわせることや、旅行中日のフライト予約もできるため、ライブと共に北海道観光も思う存分楽しめます。

夢と感動のステージを、より身近に、より贅沢に。ジャルパックだからこそ実現できた、特別なサポートと限定特典。 チケットは販売予定枚数に達し次第終了となりますので、お早めのご予約をお待ちしております。

※画像は全てイメージです。

以 上