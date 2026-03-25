JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 オフィシャルツアー　4月18日公演分は残席が残り僅か！申し込み期限迫る！

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株式会社ジャルパック

　株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井　登、 以下「ジャルパック」）は、JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026 オフィシャルツアーを販売中です。


　多彩なアーティストが集結する札幌の音楽フェス「SAPPORO MUSIC EXPERIENCE」。2回目の今回は日本航空が特別協賛をし、JALダイナミックパッケージにて初のオフィシャルツアーを設定。1日分のチケットとオフィシャルツアーでしか体験できない限定特典付きです。また、オプショナルプランにてもう1日分のチケットを追加購入することも可能です。オフィシャルツアーで特別な体験をお楽しみください。


※販売予定枚数に達し次第販売終了となります。


※4月19日公演は完売となりました(3月25日時点)。



【JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026オフィシャルツアー概要】


出発日　　　 　　　：イベント開催日を含む日程でお申し込みください。　


出発地　　 　　　　：各地


お申し込み期限 　　：4月3日（金）17:00 まで


イベント開催日 　　：4月18日（土）・4月19日（日）


Webサイト　　　 ：


https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/hok/spk-music-experience/?utm_source=mynavi&utm_medium=article&utm_campaign=04_domdp(https://www.jal.co.jp/jp/ja/domtour/hok/spk-music-experience/?utm_source=mynavi&utm_medium=article&utm_campaign=04_domdp)



【ツアーのポイント】


１.「JALスーパービューシート」（着席指定席）チケット1日分付き！


スタンド正面エリア・オリジナルタオル付の着席指定席！


ジャルパックでお申し込みのお客さまは前方のお席をご用意！


ご予約時にご希望の公演日をお選びください。


もう1日分のチケットの追加購入も可能！ご希望の場合はオプショナルプランからお申し込みください。



JALスーパービューシート

２.【限定特典】開演前のステージに上がってアーティスト目線を体感！


アーティストが立つステージに立てる特別な体験！この機会にぜひ、ステージからの景色をご堪能ください！



３.【限定特典】ロビーエリア（グッズエリア）への先行入場＆グッズの先行購入！


一般のお客さまよりも先にロビーエリア（グッズエリア）へ入場！グッズも購入可能！


※会場内(お席)にはお入りいただくことができません。



４.自由自在な旅のカスタマイズ


出発地や宿泊先は、お好みにあわせて自由に選択可能。 前後泊を札幌以外のエリアと組みあわせることや、旅行中日のフライト予約もできるため、ライブと共に北海道観光も思う存分楽しめます。



夢と感動のステージを、より身近に、より贅沢に。ジャルパックだからこそ実現できた、特別なサポートと限定特典。 チケットは販売予定枚数に達し次第終了となりますので、お早めのご予約をお待ちしております。



※画像は全てイメージです。


以 上