スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜サヴァイブ学園では、大会がいよいよ開幕！ルルハたちと優勝を掴め！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/3/25(水)に「ログレスサヴァイブ学園 バレット・リーグ」のクエスト追加、および「ジョブ別 斑鳩＆オリジンの魔神器確率アップスペシャルガチャ」の販売などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「ログレスサヴァイブ学園 バレット・リーグ」開催中！

「ログレスサヴァイブ学園 バレット・リーグ」に後編を追加しました。

いよいよバレット・リーグが開幕！得点を稼ぎ、限定アバター「クラス・ノワールの制服F」シリーズなどを手に入れよう！

[期間] 2026/4/7(火)23:59まで

■「ジョブ別 斑鳩＆オリジンの魔神器確率アップスペシャルガチャ」販売中！

期間限定武器「斑鳩」と、「オリジンの魔神器」が確率アップ！

デスペラード/剣姫/古代機鋼兵/リーフのジョブ別ガチャで、強力な武器を手に入れよう！

[期間] 2026/4/8(水)10:59まで

■「サポートジョブ別 魔法学園＆オリジン確率アップスペシャルガチャ」販売中！

期間限定武器「魔法学園の魔神器」と、「オリジンの魔神器」が、ガーディアン/ヴァルキリーのジョブ別で確率アップ！

強力な覚醒スキルが魅力の武器を手に入れよう！

[期間] 2026/4/8(水)10:59まで

■「ジョブ別 サヴァイブ学園確率アップガチャ」販売中！

新たな期間限定武器「サヴァイブ学園の魔神器」が登場！

本シリーズは、「全弾発射」と「再装填」を切り替えて使えるデュアル覚醒スキルが魅力！

「再装填」で使用回数を回復して、「全弾発射」をもう一度放て！

[期間] 2026/4/8(水)10:59まで

■リーフ向け一部武器を上方調整！

一部滅剣・魔剣に対し、リロード時間の調整を実施しました。

全体攻撃スキルの使用間隔が短くなって、活躍の場がグンと増えるかも！

対象武器はゲーム内告知をご確認くださいね。

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.