官民協働の留学支援制度「わかやま海外留学応援プログラム」が当社含む地元企業等13社の支援により発足

株式会社タカショーデジテック

屋外照明・LEDサインメーカーの株式会社タカショーデジテック（本社：和歌山県海南市、代表取締役社長：古澤良祐）は、和歌山県における官民協働海外留学支援制度「わかやま海外留学応援プログラム」への寄付および支援を実施いたします。

本プログラムは、和歌山県内の高校生を対象に海外留学を支援する返済不要の新しい奨学金制度で、当社をはじめ和歌山県にゆかりのある13社が支援企業として賛同し、文部科学省と日本学生支援機構の「トビタテ！留学JAPAN拠点形成支援事業」に採択されました。これを受け、本日3月25日に文部科学省から和歌山県教育委員会への採択授与式が行われ、当社代表の古澤も参加いたしました。

近年、地方においては高校生が海外留学に挑戦する機会が限られていることや、身近に留学経験者が少ないことから、留学への関心や挑戦意欲が生まれにくいという課題があります。和歌山県でも、「トビタテ！留学JAPAN 全国版」を利用して留学するケースはまだ少なく、身近に海外挑戦を後押しする制度や、留学経験者同士のコミュニティネットワークを提供する仕組み作りが課題となっていました。こうした背景を受け、高校生が海外での学びに挑戦し、その経験を地域の未来に活かす人材を育てることを目的として、和歌山県が主体となる本プログラムが立ち上げられました。「グローバル」な視点を持ちながら地域の発展に貢献するとともに、和歌山から世界へ羽ばたく若者を育成する取り組みとして、行政と企業が協働で推進していきます。

プログラムは「わかやま留学支援コンソーシアム」が運営し、支援企業はこれに協力、寄付金だけでなく広報活動支援、企業訪問協力など、事業をサポートします。

本プログラムでは、「社会課題探究コース」「スポーツ・芸術探究コース」といった「トビタテ！留学JAPAN全国版」と共通のコースのほか、県独自の「わかやま探究コース」を設け、地元の資源を活かし視野を広げる、または海外の文化や技術を和歌山に還元する留学計画を盛り込んでいます。4月9日～4月27日に留学希望者を募集し、初年度は約20名を選出、7月10日～12月31日の間、奨学金支給にて留学を支援します。

採択授与式では、わかやま留学支援コンソーシアム代表の今西宏行氏が「このプログラムを通じ、和歌山県の高校生が海外留学を経験し、広い視野を身につけるとともに、その学びを地域の活性化へとつなげていくことを期待しています。」と挨拶されました。また、支援企業紹介のなかで、当社の古澤は、当社の事業においても海外の技術や文化に触れることで新しい発想や表現が生まれるきっかけになると話し、「今回のプログラムのチラシにも、“世界は待ってる、君はどうする？”というフレーズを載せていますが、世界に出るチャンスはあっても、一歩踏み出すかどうかは自分次第です。その背中を少しでも押したいという思いで、この言葉を掲げました。」と、世界に向かって行動を起こすことの大切さを伝えました。

採択授与式の後には、「トビタテ！留学JAPAN 全国版」で留学を経験した学生による体験発表会・交流会が開催されました。

和歌山県は関西国際空港に近く、海外に目を向けやすい環境にあります。今後もタカショーデジテックでは、県内のすべての高校生に開かれた「わかやま海外留学応援プログラム」を通じて、海外留学に意欲的な若者がチャレンジできる機会を支援し、国際感覚を持つ次世代のリーダー育成に寄与してまいります。

左：独立行政法人日本学生支援機構 グローバル人材育成本部 審議役 田村真一氏

中央：当社代表・古澤良祐

右：和歌山県教育委員会 教育長 今西宏行氏

当社代表・古澤も支援企業としてコメント

【わかやま海外留学応援プログラム 概要】

募集期間：2026年4月9日～4月27日

留学期間：2026年7月10日～12月31日の間で14日以上62日以内

応募要件：和歌山県内高校生

奨学金：最大50万円程度（留学期間や渡航先により変動）

主催：わかやま留学支援コンソーシアム

支援企業一覧：株式会社タカショーデジテック、株式会社紀陽銀行、株式会社テレビ和歌山、紀州技研株式会社、三木理研工業株式会社、株式会社TierMind、株式会社GROWLAND、きのくに信用金庫、株式会社プラス、株式会社データプール、株式会社SAKURUG、株式会社スズキモーター和歌山、株式会社ハウディ 計13社

特設サイト：

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500200/d00221369.html