VTuber事務所「ステララボ -Stella lab-」1周年記念3Dライブが3月29日(日)に開催決定！

株式会社ステラパレード

株式会社ステラパレード(本社：東京都品川区 代表取締役：森 柾樹、以下、ステラパレード)は、同社が運営するVTuber事務所「ステララボ -Stella lab-」の活動1周年を記念したアニバーサリーライブを開催することをお知らせいたします。

「ステララボ -Stella lab-」1周年記念3Dライブ開催決定！

VTuber事務所「ステララボ -Stella lab-」は、事務所の1周年を記念してアニバーサリー3Dライブを開催いたします。

これまで応援してくださった皆さまへの感謝を込めて、特別な企画やパフォーマンスなど、盛りだくさんの内容でお届けします。

当日はステララボ公式チャンネルにて、3月29日（日）18時より生放送！

1周年という節目を迎える特別な瞬間を、ぜひ配信でお楽しみください。

〈開催会場はこちら〉

https://www.youtube.com/live/confI1-yvQI?si=CU0LPOjws_xoKuH7

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

また、本ライブの開催を記念して、オリジナルグッズをご用意しています。

「キャラファイングラフ ※限定30点」に加え、組み合わせ自由な「連結アクリルキーホルダー」や、1周年の特別感を演出する「ラバーバンド」、推し活で人気の「グリッター缶バッジ」など、その他にも盛り沢山のラインナップとなっております。

〈グッズ販売はこちら〉

・キャラファイングラフ（限定30点） ▷https://stellalabstore.booth.pm/items/8087267

・セット商品 ▷https://stellalabstore.booth.pm/items/8070049

・単品商品 ▷https://stellalabstore.booth.pm/items/8070085

開催概要

・イベント名：ステララボ -Stella lab- 1周年記念3Dライブ

・開催日時：2026年3月29日（日）18:00～

・配信場所：ステララボ公式YouTubeチャンネル

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@stella_lab

・生配信会場：https://www.youtube.com/live/confI1-yvQI?si=CU0LPOjws_xoKuH7

グッズ情報などの最新情報は、下記SNSにて随時更新いたします。

・ステララボ公式X：https://x.com/stella_lab_vt

・ステララボ公式BOOTH：https://stellalabstore.booth.pm/

【株式会社ステラパレード概要】

・会社名：株式会社ステラパレード

・設立：2024年9月

・事業内容：VTuber運営事業

・代表取締役：森 柾樹