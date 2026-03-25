VTuber事務所「ステララボ -Stella lab-」1周年記念3Dライブが3月29日(日)に開催決定！

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株式会社ステラパレード


株式会社ステラパレード(本社：東京都品川区 代表取締役：森 柾樹、以下、ステラパレード)は、同社が運営するVTuber事務所「ステララボ -Stella lab-」の活動1周年を記念したアニバーサリーライブを開催することをお知らせいたします。



「ステララボ -Stella lab-」1周年記念3Dライブ開催決定！



VTuber事務所「ステララボ -Stella lab-」は、事務所の1周年を記念してアニバーサリー3Dライブを開催いたします。


これまで応援してくださった皆さまへの感謝を込めて、特別な企画やパフォーマンスなど、盛りだくさんの内容でお届けします。


当日はステララボ公式チャンネルにて、3月29日（日）18時より生放送！


1周年という節目を迎える特別な瞬間を、ぜひ配信でお楽しみください。



〈開催会場はこちら〉


https://www.youtube.com/live/confI1-yvQI?si=CU0LPOjws_xoKuH7


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

また、本ライブの開催を記念して、オリジナルグッズをご用意しています。


「キャラファイングラフ　※限定30点」に加え、組み合わせ自由な「連結アクリルキーホルダー」や、1周年の特別感を演出する「ラバーバンド」、推し活で人気の「グリッター缶バッジ」など、その他にも盛り沢山のラインナップとなっております。



〈グッズ販売はこちら〉


・キャラファイングラフ（限定30点）　▷https://stellalabstore.booth.pm/items/8087267


・セット商品　▷https://stellalabstore.booth.pm/items/8070049


・単品商品　▷https://stellalabstore.booth.pm/items/8070085


開催概要





・イベント名：ステララボ -Stella lab- 1周年記念3Dライブ


・開催日時：2026年3月29日（日）18:00～


・配信場所：ステララボ公式YouTubeチャンネル


・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@stella_lab


・生配信会場：https://www.youtube.com/live/confI1-yvQI?si=CU0LPOjws_xoKuH7



グッズ情報などの最新情報は、下記SNSにて随時更新いたします。


・ステララボ公式X：https://x.com/stella_lab_vt


・ステララボ公式BOOTH：https://stellalabstore.booth.pm/




【株式会社ステラパレード概要】


・会社名：株式会社ステラパレード


・設立：2024年9月


・事業内容：VTuber運営事業


・代表取締役：森 柾樹