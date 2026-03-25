新東通信、オンライン学習プラットフォーム「デジマナ」で『生成AI活用人材育成キャンペーン』を開始　～新卒社員の即戦力化・業務効率改善を強力サポート～

株式会社新東通信

株式会社新東通信（本社：東京都中央区／愛知県名古屋市、代表取締役社長：谷 鉃也 以下、新東通信）は、共同ピーアール株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：石栗 正崇）が運営するオンライン学習プラットフォーム「デジマナ」にて、『生成AI活用人材育成キャンペーン』 を2026年3月25日に開始しました。

新卒社員の即戦力化、既存社員の業務効率の劇的改善、そして組織へのAI活用定着まで。基礎から実践まで網羅した生成AIに関するeラーニングに加え、期間限定で専門家による個別アドバイザリーや、受講期間1か月無料延長、生成AIに関するウェビナー動画のアーカイブ視聴をセットで提供。企業のAI導入を強力に支援します。

■キャンペーンの概要

◇2時間AI導入・定着戦略アドバイザリー

管理者・人事担当者向けに、本プログラムの活用法や組織への定着に向けたアドバイスを行います。

◇受講期間を1か月無料延長

ご契約期間終了後、1か月の追加期間を無料でご提供。IDの切り替えにも対応します。

◇ウェビナー動画アーカイブ視聴可能

過去に開催した「デジマナmeets」から、生成AIについて学べる回をご視聴いただけます。

・申込期限：2026年4月24日（金）まで

・対象：法人向け（10名以上）

・受講期間：3か月間

・提供内容：全40講座視聴＋キャンペーン特典

・提供価格（税別）：1IDあたり月額13,500円～（ID数に応じて割引あり）＋初期設定費用70,000円

＜助成金について＞

本プログラムは、厚生労働省の人材開発支援助成金「事業展開等リスキリングコース」の申請要件に準拠しており、最大75%の助成申請が可能です（申請は本プログラム導入企業での対応となります。）

公式案内ページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

■キャンペーン限定特典

◇管理者・人事向け個別支援

AIを個人任せにせず、組織として使いこなすためのポイントを整理し貴社の課題に合わせた助言を行います。

・AI推進チームの作り方の整理

・AI人材育成ロードマップの検討

・社内ガイドライン策定の考え方を整理

・活用シーンの特定やAIツール選定への助言

■プログラムの対象企業

生成AI活用が当たり前になりつつあるビジネスシーンにおいて、下記の課題を持つ企業様をサポートする学習ステップと講座を用意しています。生成AIの基礎知識から、具体的な業務における活用方法まで専任講師が細かく解説します。

・生成AIを活用できる人材がいない、育てられない

・具体的に何から始めたらいいのか分からない

・社員研修に必要な最新の教材を持っていない

・セミナーや勉強会参加はコストが高い

・生成AIの日進月歩の進化に追いつくのが難しい

■新東通信 代表取締役社長 谷 鉃也メッセージ

「AIは一部の専門家だけのものではなく、 “全社員が使いこなす時代” が到来しています。デジマナ『生成AI人材育成プログラム』は、3か月で誰もが生成AIを業務で活かせる人材へと成長できる教育ツールです。」

■講座監修・講師

新東通信 AI推進室 副室長 吉川 直樹

AI実務活用の専門家として企業、医療施設、教育機関を対象に、AI導入における戦略的パートナーとして、包括的なガイドラインの策定から実装ロードマップの設計、研修を展開しています。

■会社概要

「何かおもろいことないか」を行動原理に活動する広告会社。

アジア・アジアパラ競技大会、銀座街バル、愛・地球博、名古屋シティマラソン等、数々の地方創生事業に取り組み、SDGsに資する活動を行っています。

広告を超え、未来のビジネスへ。"おもろいこと"を原動力に、地域を元気にして、世界を前へと押し進める事業グロース・エージェンシー。

代表者：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

設立：1972年8月28日

事業概要：総合広告事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、地域創生事業、SDGs事業、PFI事業、スペイン事業等

会社HP：https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社新東通信 デジタルソリューションユニット

担当：落合

Email：tochiai@shinto-tsushin.co.jp