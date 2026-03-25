株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、当社社員 経沢 一平による論文が日本建築学会「構造工学論文集 Vol.72B」に掲載されることをお知らせいたします。

あわせて、経沢は本論文をもとに第72回構造工学シンポジウムにて口頭発表を行います。

- 論文について

表題：縮小模型実験における動的相似則に着目した免震建物の地震応答に関する一研究

本研究は、免震建物の動的相似則に着目し、実現が困難な大規模実大実験を縮小模型実験で再現する手法を提案するとともに、今後の実験実施者にとって有用な知見を整理したものです。

本研究で扱われている視点や手法は、建築物の安全性評価や設計技術の高度化に向けた学術的基盤となるものであり、将来的には防災・減災に資する技術発展への貢献が期待されます。

※論文の全文は、2026年4月中に公開予定です。

- 発表（登壇）概要

学会名：第72回構造工学シンポジウム

開催日：2026年4月12日（日）

会場：宇都宮大学 陽東キャンパス（栃木県宇都宮市）

※詳細はこちら

https://news-sv.aij.or.jp/kouzou/s11/symposium/72sympo.pdf

- 研究・探究活動へのスタンス

ヘッドウォータースでは、社員一人ひとりの専門性や自主的な研究・探究活動を尊重し、長期的な視点による人材価値向上を重視しています。

本件は、経沢が大学院時代から継続して取り組んできた研究テーマに基づくものであり、個人による継続的な研究活動が学術的に評価された事例であるとともに、当社に在籍する人材の専門性の幅広さと深さを示すものと考えています。

- 当社ビジネスへの応用可能性

本研究は、実大の実機検証が大型化・高コスト化しやすい対象を縮小モデルで再現し、妥当性を確認するための方法論に関する知見を整理したものです。

こうした検証の枠組みは、デジタルツインやフィジカル領域のAI活用を検討する際の土台となり得る考え方の一つであり、将来的に検証・シミュレーションの高度化に資する可能性があります。

以上

- 商標について

記載されているイベントなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

- 会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ： https://www.headwaters.co.jp/