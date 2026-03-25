都心と空港をつなぐ長期滞在拠点（30泊～）が誕生「オークウッド大井町トラックス東京」2026年6月25日開業2026年3月25日より予約受付開始

株式会社アスコットジャパン

シンガポールに本社を置き、世界40ヵ国以上・230都市にわたり1,000軒以上のプロパティを展開するホスピタリティグループ The Ascott Limited（アスコット、日本法人：株式会社アスコットジャパン／東京都港区、代表取締役社長：クリスチャン・ボーダー）は、「オークウッド大井町トラックス東京」を2026年6月25日（木）に開業します。また、2026年3月25日（水）より宿泊予約の受付をアスコット公式サイト（https://www.discoverasr.com/ja/oakwood/japan/oakwood-oimachi-tracks-tokyo）より開始いたします。

「オークウッド大井町トラックス東京」は、JR京浜東北線「大井町駅」から徒歩約2分の利便性の高い立地に誕生します。品川駅まで約3分、東京駅まで約12分と都心主要エリアへのアクセスに優れ、羽田空港や新幹線の利用にも便利なロケーションに位置しています。ビジネスや長期滞在を目的とした国内外のゲストにとって、新たな滞在拠点となることを目指します。

JR大井町駅とペデストリアンデッキで直結しており、駅からスムーズにアクセスできる利便性と快適な滞在環境を兼ね備えています。アップスケールブランドである「オークウッド」のホスピタリティサービスで快適さを追求した、新しい都市型サービスレジデンスです。全78室の客室は、スタジオタイプから3ベッドルームまで幅広く、約27平方メートル ～107平方メートル のゆとりある空間を有しています。ご予約は30泊以上から承り、ビジネス利用から中長期滞在、ファミリー利用まで、都市で暮らすような多様な滞在スタイルに対応します。

館内には滞在をより快適にする共用施設*として、エントランスロビーやコンシェルジュカウンター、ミーティングルーム、テラス、テレワークブースを備えたラウンジなどを設けています。仕事やリラックスなどさまざまな滞在シーンを快適にサポートします。

*賃貸レジデンスと共用の空間

オークウッド大井町トラックス東京、オークウッドレジデンス品川の総支配人、岩田光代は、「オークウッド大井町トラックス東京では、ビジネスや長期滞在のお客様はもちろん、都心での新しい滞在スタイルを求めるゲストにも快適にお過ごしいただける空間を整えています。オークウッドは世界各都市でサービスレジデンスを展開し、グローバル水準の滞在体験を提供してきました。駅から徒歩2分という利便性に加え、ラウンジなどの共用空間も備え、仕事や滞在、日常の時間を心地よく過ごしていただける滞在環境を整えています。洗練されたホスピタリティを通じて、都市での滞在をより豊かにする拠点だと感じていただけるよう、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしを大切にしてまいります」と述べています。

オークウッド大井町トラックス東京｜新規開業記念 長期滞在*ご成約キャンペーン（先着10名様）

オークウッド大井町トラックス東京の新規開業を記念し、長期滞在*（30泊以上）をご成約いただいたお客様のうち、先着10名様に75,000 ASRポイントを進呈いたします。

アスコット公式サイト（https://www.discoverasr.com/ja/oakwood/japan/oakwood-oimachi-tracks-tokyo/offers）の専用お問い合わせフォームからのお申し込みが対象となります。

*ご利用規約が適用されます。

*本施設は30泊以上の長期滞在専用となります。

アスコットスターリワーズ（ASR）は、年会費無料のロイヤリティプログラムです。世界中のASR参加プロパティにて、メンバー限定料金やその他魅力あふれる特典をお楽しみいただけるほか、ポイントが貯まります。ご入会はアスコット公式サイトよりご登録ください。

＜施設概要＞

施設名 ： オークウッド大井町トラックス東京

所在地 ： 東京都品川区広町二丁目1番3号

アクセス ： JR京浜東北線「大井町駅」徒歩約2分

客室数 ： 78室

客室タイプ ： スタジオ / 1ベッドルーム / 2ベッドルーム / 3ベッドルーム

客室面積 ： 約27平方メートル ～107平方メートル

予約条件 ： 30泊以上

開業日 ： 2026年6月25日

予約問い合わせ： https://www.discoverasr.com/ja/oakwood/japan/oakwood-oimachi-tracks-tokyo

The Ascott Limited（アスコット）について

アスコットは、「心に響く体験を通じて、世界であらゆるステイや暮らしをより豊かにする」というビジョンのもと、世界で選ばれるホスピタリティオペレーターを目指しています。現在、世界40ヵ国以上・230都市にわたり、1,000軒を超えるプロパティを展開しており、そのネットワークはアジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、米国へと広がっています。

アスコットは、Ascott（アスコット）、Citadines（シタディーン）、lyf（ライフ）、Oakwood（オークウッド）、Somerset（サマセット）、The Crest Collection（クレストコレクション）、The Unlimited Collection（アンリミテッドコレクション）、Fox（フォックス）、Harris（ハリス）、POP!（ポップ）、Preference（プリファレンス）、Quest（クエスト）、Vertu（ヴァーチュ）、Yello（イエロー）など、多彩で受賞歴のあるブランドポートフォリオを展開しています。

サービスレジデンス、ホテル、リゾート、ソーシャルリビング、ブランドレジデンスなど、幅広い宿泊形態の運営およびフランチャイズを通じて、世界中の旅行者の多様なニーズやライフスタイルに応える滞在体験を提供しています。ロイヤリティプログラム「アスコットスターリワーズ（ASR）」では、メンバー限定の特典やキュレーションされた体験を通じて、旅のあらゆる瞬間をより豊かに彩ります。

日本では現在、Ascott（アスコット）、Somerset（サマセット）、Citadines（シタディーン）、Oakwood（オークウッド）、lyf（ライフ）の5ブランドを展開し、東京・横浜・大阪・京都・福岡の主要都市にて21プロパティを運営しています。サービスレジデンスからホテル、ソーシャルリビングまで、多様な宿泊スタイルを提供しており、2026年春には「オークウッド大井町トラックス東京」の開業を予定しています。

アスコットは、キャピタランド・インベストメント・リミテッド（CapitaLand Investment Limited）の完全子会社として、宿泊運営および投資運用の両分野で培った専門性を活かし、フィー収益を創出しています。また、スポンサーであるCapitaLand Ascott Trust（キャピタランド・アスコット・トラスト）および各種プライベートファンドの成長を通じて、運用資産の拡大も推進しています。アスコットおよびサステナビリティへの取り組みに関する詳細は、www.discoverasr.com/the-ascott-limited(https://www.discoverasr.com/ja/the-ascott-limited) をご覧ください。

アスコット公式サイト（日本語）：http://www.discoverasr.com/ja

アスコット公式インスタグラム：@discoverasrjapan(https://www.instagram.com/discoverasrjapan/)、@lyf.japan(https://www.instagram.com/lyf.japan/)