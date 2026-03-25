作って、遊んで、快感！ 知育ブロックキット 『新装版 ひらめきブロック コロコロころりん ビーだまスライダー271ピース』発売。
東京書店株式会社
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FWbit6YLNxs ]
東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は知育ブロックキット 『新装版 ひらめきブロック コロコロころりん ビーだまスライダー271ピース』を3月25日（水）に発売したことをお知らせいたします。
ブロックを組み立ててコースを作り、ビー玉を走らせて遊ぶ知育ブロックキットです。
スロープやジャンクションなど、さまざまなブロックパーツを思いのままに組み合わせ、自分だけのコースを作ることができます。遊びながら創造力、思考力、集中力が自然と育まれる、楽しい知育ブロックです。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FWbit6YLNxs ]
まずは組み立て説明書にしたがって、サンプルコースを組み立ててみましょう。ナビシート付きだから、ブロックの配置のしかたをわかりやすく体感することができます。
サンプルコースの次は、オリジナルのコース作りにも挑戦してみましょう。
親子で楽しく遊んで、豊かな創造力を育んでください！
●『新装版 ひらめきブロック コロコロころりん ビーだまスライダー271ピース』
定価：2,750円（税込）
発売日：2026年3月25日
判型：325×240mm／4ページ
ISBN：978-4-88574-449-5
発行所：東京書店株式会社
東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net
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『新装版 ひらめきブロック コロコロころりん ビーだまスライダー271ピース』
https://www.amazon.co.jp/dp/4885744490/
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『新装版 ひらめきブロック コロコロころりん ビーだまスライダー271ピース』
https://books.rakuten.co.jp/rb/18526415/