新たなＳＴＮｅｔ中期戦略の策定について

株式会社 STNet

四国電力グループの株式会社ＳＴＮｅｔ（社長:小林 功、本社:香川県高松市）は、この度、新たな中期戦略「ＳＨＩＦＴ ＦＯＲＷＡＲＤ ～自らをシフトして、未来を創る～ 」（２０２６～２０３０年度）を策定いたしました。

近年、当社を取り巻く環境は、ＡＩに代表される新しい技術が次々と開発され、その技術を活用した新しいサービスが社会に浸透するなど、かつてないスピードで大きく変容しています。今後５年程度の期間においても、従来の事業の前提を根本から覆すような変化が起きることが想定されます。

こうした大きな変化に対応するためには、これまでの延長線上の取り組みだけではなく、事業運営を次のステージへシフトする必要があることから、「ＳＨＩＦＴ ＦＯＲＷＡＲＤ ～自らをシフトして、未来を創る～ 」を目指す姿とする新たな中期戦略を策定いたしました。

今回の中期戦略では、これまで社会インフラの担い手としてお客さまから寄せられてきた信頼を深めつつ、新たな取り組みにも積極的に挑戦し、お客さまと共に成長・進化していくため、３つのシフト（事業展開、業務革新、組織・制度を新たなステージへシフト）に果敢に挑んでまいります。

当社は、この挑戦を通じて、お客さまと共に課題を解決するパートナーへと進化し、お客さまの暮らしや働き方をより豊かで創造的なものにするため、新たな価値の提供に取り組んでまいります。

【別紙】

ＳＴＮｅｔ中期戦略

（弊社ホームページ：https://www.stnet.co.jp/about/management/）

以 上

本件に関するお問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172388/table/9_1_69a31c86024980e138ebca29784eea37.jpg?v=202603260151 ]