【３月28日（土）開催】PRドローンショー、SYNCは「ワイワイ花宵物語2026」にてドローンショーを開催！

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株式会社協和産業

株式会社協和産業（本社：大阪市浪速区：代表取締役：林　万起子）は、2026年4月5日（月・祝）まで、株式会社ケーブルメディアワイワイ主催で開催が続いています『ワイワイ花宵物語2026』の会場にて、３月２８日（土）に開催されるドローンショーの飛行を担当することをお知らせいたします。『ワイワイ花宵物語2026　ドローンショー』では、LEDを搭載した300機のドローンを使用した完全オリジナルデザインのドローンショーの飛行を実施いたします。




【延岡花物語　公式サイト】https://nobeokahanamonogatari.net/

『ワイワイ花宵物語2026』完全オリジナルデザインにて開催されるドローンショーは、LEDを搭載した300機のドローンを使用し、城山公園の夜空を色鮮やかに彩ります。是非「ワイワイ花宵物語2026ドローンショー」をお楽しみください。同日２回ドローンショーを実施いたします。



■ドローンショー概要


2026年3月28日（土）


1回目　19：00～　2回目　20：30～


会場：延岡城跡・城山公園　(二の丸広場)



主催：(株)ケーブルメディアワイワイ


総合演出：SYNC


飛行実施：PRドローンショー



※当日の天候等で開始時間が前後する可能性がございます。


※雨天・荒天中止


※万が一ドローンショーが中止の際はワイワイ花宵物語AirMappingShowno2026の作品の中でドローンショーダイジェスト版をご用意しています。


▼下記からアプリ（無料）をダウンロードし、会場でお楽しみください！


https://paraworld.cloud/airmappingshow-35th-waiwai/(https://paraworld.cloud/airmappingshow-35th-waiwai/)



＜イベント概要＞


◆ワイワイ花宵物語2026　3/20（金・祝）～4/5（日）


・桜のライトアップ　18:30 ～21:30（雨天決行）


・アップサイクルアート 展示ほか


海岸清掃で拾った流木をアートにアップサイクル。アートで城山公園を彩ります！


・夜空に光輝く3D空間ショー「ワイワイ花宵物語AirMappingShow2026」


[作品１]光の粒子で夜空に光り輝くイルカが、城山公園で四季をお届けする幻想的なメディアアート作品


[作品２]ドローンショーの演出をAirMappingShowで再現したダイジェスト版作品。


※専用のアプリ（無料）が必要です。


▼下記からアプリ（無料）をダウンロードし、会場でお楽しみください！


https://paraworld.cloud/airmappingshow-35th-waiwai/




※画像はイメージです。


◆3/28（土）限定「ドローンショー」


1回目　19：00～　　2回目　20：30～　（予定）



※画像はイメージです。


◆4/4（土）限定「スカイランタン(R)」（参加型）


打ち上げ　19：30～（予定）


参加費:ランタン代1,500円（税込）1個あたり


↓詳細・申し込み↓


https://forms.gle/gYrGdHWmicdc3ELx9



※画像はイメージです。

【延岡花物語　公式サイト】


https://nobeokahanamonogatari.net/


■株式会社協和産業について



PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/

株式会社協和産業PRドローンショーは大阪市浪速区を拠点に日本全国でドローンショーを企画・運営しています。地域社会との連携を重視し、革新的な技術を用いたドローンショーを通じて、人々に感動や喜びを提供することをミッションとしています。



弊社ドローンショーはテンプレートは一切使用せず、完全オリジナルデザインのドローンショーを主催者様と共に１から作り上げます。主催者様の想いがしっかりと詰まった完全オリジナルのドローンショーを制作いただくことができます！
ハイクオリティなドローンショー演出をこれまでにないリーズナブルな価格で提供し、より多くの人に「驚き」と「感動」を「感動価格」で届ける最高のドローンショータイムを体験してください！



会社名：株式会社協和産業
所在地：大阪市浪速区大国２丁目６番２３号　協和産業ビル
設立：昭和６３年３月１日
代表取締役社長：林　万起子


事業内容：・ドローンショー事業/ドローン用機体販売


　　　　　・ドローン展示販売/ドローンショー教育プログラム



PRドローンショーを運営する株式会社協和産業は１９８６年に設立され、VHSの製造からダビング、
現在はCD・DVD・Blu-rayのコピー・プレスやカメラレンタル事業を行うなどドローンショーのみならず映像関連の事業を行っており、創業４０年を迎えます。
創業４０年の安心で魅せるPRドローンショーを関西（大阪）を拠点に全国で運営しています。


公式サイト：https://www.kyowainet.co.jp/?srsltid=AfmBOoqCrA-BRJx4VyWmCo5lgkNR58j3iQ23Njv4Gi0DwY5XojaL7Zt5


PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/



■ (株)ケーブルメディアワイワイについて


宮崎県北をエリアとするケーブルテレビ局。ケーブルテレビ、ケーブルインターネット、電話、電力など、暮らしを豊かにするサービスや情報を提供。


地域イベント等を通して地域賑わい創出に貢献している。


■ SYNCについて


SYNCはASATEC(株)のメディアアートチームが手掛ける空間アーティスト集団です。夜空に光り輝く３Ｄ空間ショーAirMappingShowをはじめ、現実世界の空間に同調したメディアアート作品を創出します。今回、ワイワイ花宵物語2026では、ドローンショーの総合演出を担当。