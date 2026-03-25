【３月28日（土）開催】PRドローンショー、SYNCは「ワイワイ花宵物語2026」にてドローンショーを開催！

株式会社協和産業

株式会社協和産業（本社：大阪市浪速区：代表取締役：林 万起子）は、2026年4月5日（月・祝）まで、株式会社ケーブルメディアワイワイ主催で開催が続いています『ワイワイ花宵物語2026』の会場にて、３月２８日（土）に開催されるドローンショーの飛行を担当することをお知らせいたします。『ワイワイ花宵物語2026 ドローンショー』では、LEDを搭載した300機のドローンを使用した完全オリジナルデザインのドローンショーの飛行を実施いたします。

【延岡花物語 公式サイト】https://nobeokahanamonogatari.net/

『ワイワイ花宵物語2026』完全オリジナルデザインにて開催されるドローンショーは、LEDを搭載した300機のドローンを使用し、城山公園の夜空を色鮮やかに彩ります。是非「ワイワイ花宵物語2026ドローンショー」をお楽しみください。同日２回ドローンショーを実施いたします。

■ドローンショー概要

2026年3月28日（土）

1回目 19：00～ 2回目 20：30～

会場：延岡城跡・城山公園 (二の丸広場)

主催：(株)ケーブルメディアワイワイ

総合演出：SYNC

飛行実施：PRドローンショー

※当日の天候等で開始時間が前後する可能性がございます。

※雨天・荒天中止

※万が一ドローンショーが中止の際はワイワイ花宵物語AirMappingShowno2026の作品の中でドローンショーダイジェスト版をご用意しています。

▼下記からアプリ（無料）をダウンロードし、会場でお楽しみください！

https://paraworld.cloud/airmappingshow-35th-waiwai/(https://paraworld.cloud/airmappingshow-35th-waiwai/)

＜イベント概要＞

◆ワイワイ花宵物語2026 3/20（金・祝）～4/5（日）

・桜のライトアップ 18:30 ～21:30（雨天決行）

・アップサイクルアート 展示ほか

海岸清掃で拾った流木をアートにアップサイクル。アートで城山公園を彩ります！

・夜空に光輝く3D空間ショー「ワイワイ花宵物語AirMappingShow2026」

[作品１]光の粒子で夜空に光り輝くイルカが、城山公園で四季をお届けする幻想的なメディアアート作品

[作品２]ドローンショーの演出をAirMappingShowで再現したダイジェスト版作品。

※専用のアプリ（無料）が必要です。

▼下記からアプリ（無料）をダウンロードし、会場でお楽しみください！

https://paraworld.cloud/airmappingshow-35th-waiwai/

※画像はイメージです。

◆3/28（土）限定「ドローンショー」

1回目 19：00～ 2回目 20：30～ （予定）

※画像はイメージです。

◆4/4（土）限定「スカイランタン(R)」（参加型）

打ち上げ 19：30～（予定）

参加費:ランタン代1,500円（税込）1個あたり

↓詳細・申し込み↓

https://forms.gle/gYrGdHWmicdc3ELx9

※画像はイメージです。

【延岡花物語 公式サイト】

https://nobeokahanamonogatari.net/

■株式会社協和産業について

PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/

株式会社協和産業PRドローンショーは大阪市浪速区を拠点に日本全国でドローンショーを企画・運営しています。地域社会との連携を重視し、革新的な技術を用いたドローンショーを通じて、人々に感動や喜びを提供することをミッションとしています。

弊社ドローンショーはテンプレートは一切使用せず、完全オリジナルデザインのドローンショーを主催者様と共に１から作り上げます。主催者様の想いがしっかりと詰まった完全オリジナルのドローンショーを制作いただくことができます！

ハイクオリティなドローンショー演出をこれまでにないリーズナブルな価格で提供し、より多くの人に「驚き」と「感動」を「感動価格」で届ける最高のドローンショータイムを体験してください！

会社名：株式会社協和産業

所在地：大阪市浪速区大国２丁目６番２３号 協和産業ビル

設立：昭和６３年３月１日

代表取締役社長：林 万起子

事業内容：・ドローンショー事業/ドローン用機体販売

・ドローン展示販売/ドローンショー教育プログラム

PRドローンショーを運営する株式会社協和産業は１９８６年に設立され、VHSの製造からダビング、

現在はCD・DVD・Blu-rayのコピー・プレスやカメラレンタル事業を行うなどドローンショーのみならず映像関連の事業を行っており、創業４０年を迎えます。

創業４０年の安心で魅せるPRドローンショーを関西（大阪）を拠点に全国で運営しています。

公式サイト：https://www.kyowainet.co.jp/?srsltid=AfmBOoqCrA-BRJx4VyWmCo5lgkNR58j3iQ23Njv4Gi0DwY5XojaL7Zt5

PRドローンショーHP：https://kyowa-japandroneshow.com/

■ (株)ケーブルメディアワイワイについて

宮崎県北をエリアとするケーブルテレビ局。ケーブルテレビ、ケーブルインターネット、電話、電力など、暮らしを豊かにするサービスや情報を提供。

地域イベント等を通して地域賑わい創出に貢献している。

■ SYNCについて

SYNCはASATEC(株)のメディアアートチームが手掛ける空間アーティスト集団です。夜空に光り輝く３Ｄ空間ショーAirMappingShowをはじめ、現実世界の空間に同調したメディアアート作品を創出します。今回、ワイワイ花宵物語2026では、ドローンショーの総合演出を担当。