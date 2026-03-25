株式会社TSIホールディングス

HUF HARAJUKUが3/28日(土)にリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、レセプションパーティーとアートエキシビジョンを開催。

2018年の原宿店オープンから、店舗のアイコンとしてピジョンのモニュメントを手描けたTodd Francisが盟友のPorous Walkerと共に来日。日本初となるポートレートライブペインティングを披露します。また、オープンを記念して、Todd FrancisがデザインしたTeeシャツをHUF原宿店にて限定

販売いたします。

Harajuku Ltd. Shaded S/SL Tee / White, Black / \7,480

■HUF HARAJUKU RENEWAL OPENING PARTY

日時：3/27 (金) 18:00 - 21:00

場所：HUF Harajuku 東京都渋谷区神宮前4-28-24

Sound by ：RADIO八ツ橋.Issei / TABE / brownsugar

ENTRANCE FREE

■TODD FRANCIS & POROUS WALKER ART EXHIBITION

3/27 (金) 18:00-21:00

3/28 (土) 11:00-20:00

3/29 (日) 11:00-20:00

リニューアルオープンを祝して、アーティスト2名による「ポートレートライブペインティング」のイベントを開催いたします。

ご来場いただいたHUFアプリ会員の中から抽選で、あなた自身の似顔絵をその場で鮮やかに描き上げます。皆様のご来場・ご参加をお待ちしております。

抽選場所： HUF HARAJUKU ENTRANCE

抽選受付時間： 3/27 (金) 18:00 - 19:00

ライブペインティング： 19:00より順次

参加条件：HUF Official アプリのマイページ画面ご提示

参加費：無料

※18:00-19:00の間に先着で抽選を行い、当選された方々から19:00からの制作にご参加いただけます。

※ライブペインティングは当選者のみのご対応となります。

※事前にアプリをダウンロード・会員登録いただくと当日スムーズにご参加いただけます。

Porous Walkerは、カリフォルニア州ナパバレーを拠点に活動するアメリカ生まれのアーティスト、Jimmy DiMarcellisの別名義である。過去30年にわたり、ナンセンスでユーモラスな一コマ漫画、アニメーション、彫刻、衣服デザイン、コンセプチュアル・アート、パフォーマンスなどを横断しながら、独自かつ記憶に残る表現を築いてきた。これまでにHUF、Antihero、OJ Wheels、Pit Viperをはじめとする多くのブランドとコラボレーションを行い、Lakaiではシグネチャーモデルのシューズを4足発表している。また、作品は世界各地のギャラリーで展示されている一方で、「Jimmy DiMarcellis」としての活動では、Francis Ford CoppolaおよびEleanor Coppolaのもとでクリエイティブ・マーケティングおよびビジュアルアーツのディレクターを務め、数多くのプロジェクトの企画・デザインを手がけるとともに、両名の映画作品においてアートディレクションも担当してきた。

Todd Francisは、ロサンゼルス生まれ・育ちのアメリカ人アーティスト。過去30年にわたり、Antihero（オリジナルのイーグルおよびピジョンのロゴを制作）、Real、Spitfire、Stereo、Elementといったブランドに向けて、記憶に残る象徴的なスケートボードグラフィックを数多く手がけてきた。さらに、Vans、HUF、Stance、Firestone Walker、Activisionなどの著名ブランドとシグネチャーデザインプロジェクトで協働し、スタジオ作品は世界各地のギャラリーで展示されてきた。彼の作品は、しばしば陰鬱さを帯びたユーモアと環境問題・政治的テーマを融合させ、多様なメディアを用いてメッセージを表現する点に特徴がある。また、その作品はPenthouse、Juxtapoz、Vice、Monster Children、Complex、Thrasherといった数多くのスケート、アート、カルチャー誌に掲載されている。

HUF ［ハフ］

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立されたHUF Worldwideは、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたプレミアムアパレルブランドであり、今では世界的に最もリスペクトされるパイオニア的なライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げてきた。そしてアーティスト、デザイナー、フォトグラファー、ミュージシャンといった型破りなテイストメーカー達とのコラボレーションを展開し、多彩なスケートボーダーやアンバサダー達のホーム的存在になっている。アメリカ、日本を中心に世界各国で展開中。

http://www.hufworldwide.jp/

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