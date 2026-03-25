スピッツ、デビュー35周年記念プレイリスト『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』期間限定配信スタート！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、スピッツのデビュー35周年記念を記念して、全シングル51曲を収録したプレイリスト『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』を2026年3月25日（水）から2027年3月24日（水）までの期間限定で配信します。

デビュー35周年を迎えた4人組ロックバンド・スピッツ。35周年を記念して、最新シングル「灯を護る」からデビューシングル「ヒバリのこころ」まで、リリースを遡って全てのシングル曲を網羅した51曲収録のプレイリスト『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』を、デビュー記念日となる3月25日（水）より1年間限定で配信します。

各CDショップでは準備が整い次第、スピッツのCD/DVD/Blu-ray/LP/カセットテープをお買い上げの方に先着で、『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』のジャケット絵柄ステッカーをプレゼントします。

スピッツ『CYCLE HIT PLAYLIST 2025→1991 Spitz Debut 35th Limited-time Edition』

配信期間：2026年3月25日（水）0時～2027年3月24日（水）

配信はコチラ▼

https://spitz.lnk.to/cyclehitplaylist35



【配信楽曲名】 (オリジナルリリース日)

1. 灯を護る (2025/10/6)

2. 美しい鰭 (2023/4/12)

3. 大好物 (2021/11/3)

4. 紫の夜を越えて (2021/3/25)

5. 猫ちぐら (2020/6/26)

6. 優しいあの子 (2019/6/19)

7. 1987→ (2017/7/5)

8. 歌ウサギ (2017/7/5)

9. ヘビーメロウ (2017/7/5)

10. みなと (2016/4/27)

11. 雪風 (2015/4/15)

12. 愛のことば -2014mix- (2014/7/15)

13. さらさら (2013/5/15)

14. タイム・トラベル (2012/2/1)

15. シロクマ (2010/9/29)

16. つぐみ (2010/6/23)

17. 君は太陽 (2009/8/26)

18. 若葉 (2008/11/5)

19. 群青 (2007/8/1)

20. ルキンフォー (2007/4/18)

21. 魔法のコトバ (2006/7/12)

22. 春の歌 (2005/4/20)

23. 正夢 (2004/11/10)

24. スターゲイザー (2004/1/21)

25. 水色の街 (2002/8/7)

26. ハネモノ (2002/8/7)

27. さわって・変わって (2001/12/12)

28. 夢追い虫 (2001/10/11)

29. 遥か (2001/5/16)

30. メモリーズ (2000/6/21)

31. ホタル (2000/4/26)

32. 流れ星 (1999/4/28)

33. 楓 (1998/7/7)

34. 冷たい頬 (1998/3/18)

35. 運命の人 (1997/11/27)

36. 夢じゃない (1997/4/23)

37. スカーレット (1997/1/29)

38. 渚 (1996/9/9)

39. チェリー (1996/4/10)

40. 涙がキラリ☆ (1995/7/7)

41. ロビンソン (1995/4/5)

42. スパイダー (1994/10/26)

43. 青い車 (1994/7/20)

44. 空も飛べるはず (1994/4/25)

45. 君が思い出になる前に (1993/10/25)

46. 裸のままで (1993/7/25)

47. 日なたの窓に憧れて (1992/11/26)

48. 惑星のかけら (1992/8/26)

49. 魔女旅に出る (1991/10/25)

50. 夏の魔物 (1991/6/25)

51. ヒバリのこころ (1991/3/25)

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Profile

草野マサムネ(Vo/Gt)、三輪テツヤ(Gt)、田村明浩(B)、崎山龍男(Dr)の4人組ロックバンド。

1987年結成、1991年メジャーデビュー。1995年リリースの11thシングル「ロビンソン」、6thアルバム『ハチミツ』のヒットを機に多くのファンを獲得し、以後、楽曲制作、全国ツアー、イベント開催など、マイペースな活動を継続。

現在ファンクラブ会員限定ライヴ(全国8都市17公演)を実施中。

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スピッツ情報

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