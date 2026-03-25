FEILER(フェイラー)と小学生のコラボレーション第2弾　港区立小中一貫教育校お台場学園小学6年生とハンカチをとおして「海の環境を守る大切さ」を発信する“ブルーシー”プロジェクト販売体験・寄付の報告

フェイラージャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：八木直久)は、お台場の海のすぐそばに位置する港区立小中一貫教育校お台場学園の海に関する学習や特色ある学習をとおして子供たちが得た「海の環境を守る大切さ」を発信したい、という想いに共感し、2025年2月から小学6年生(当時5年生)と共創し、「FEILER(フェイラー)」のハンカチをとおして「海の環境を守る大切さ」を発信する“ブルーシー”プロジェクトを実施いたしました。

“ブルーシー”プロジェクトのハンカチは、2025年11月にフェイラーの旗艦店であるフェイラー銀座本店およびフェイラー公式オンラインショップ( https://feiler.jp/ )にて発売し、多くのお客様から大変好評をいただき、発売後まもなく完売いたしました。発売にあたり、フェイラー銀座本店では、港区立小中一貫教育校お台場学園の子供たちが自らの手で商品を販売する販売体験を行いました。そして、2026年1月には、本コラボレーション商品の売上の一部を、特定非営利活動法人 海の環境教育NPO bridgeに寄付いたしましたことをご報告いたします。寄付金は、日本中の子供たちが海の環境を学ぶ教材制作に役立てられ、「海の環境を守る大切さ」を発信したい、という子供たちの想いをカタチにすることができました。商品をお買い上げいただきました皆様のご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

フェイラー銀座本店販売体験

フェイラー銀座本店では、2025年11月6日(木)、11月11日(火)の2日間、港区立小中一貫教育校お台場学園小学６年生が自らの手で商品を販売する販売体験を行いました。初めての経験に緊張しながらも、心を込めて作ったチラシを手に商品の魅力を伝え、商品をお買い上げいただけた時には満面の笑顔に。販売体験を終えた子供たちからは、「ここまでやってきたプロジェクトの発信がフェイラー銀座本店でできて嬉しかった」、「販売の難しさと楽しさの両方を知ることができた」などの感想があり、短いながらも充実した時間を過ごすことができたようです。告知を見てご来店いただいたお客様の中には、港区立小中一貫教育校お台場学園の卒業生や保護者OB・OG、港区在住の方などがおり、多くのの地域の方々が子供たちを応援してくださる光景に胸が熱くなりました。

寄付

2026年1月、本コラボレーション商品の売上の一部を、特定非営利活動法人 海の環境教育NPO bridgeに寄付いたしました。海の環境を守る第一歩は教育との考えに基づき、お台場が位置する「東京湾」の、埋め立て前の自然と同じ環境を描いた教材『干潟のジグソーパズル』の指導者資料を、専門家の指導のもとに充実させました。だれでも無料でダウンロード可能なこの教材をとおして、日本中の子供たちが海の環境を学べる機会となれば幸いです。また、教材公開に先駆けて、港区立小中一貫教育校お台場学園小学６年生には、プロジェクト終了後のさらなる学びの場として、この教材を活用した専門家による特別授業を行いました。『干潟のジグソーパズル』を楽しみながら、海の環境が山や川から大きな影響を受けることを学び、最後には海の環境を守るために「一人でもできること」、「みんなと一緒にやったらできること」などを考え、今後の行動につなげていくことにしました。

特定非営利活動法人 海の環境教育NPO bridge

https://npo-bridge.org/

干潟のジグソーパズル 教材サイト

https://lab2c.net/materials/%e5%b9%b2%e6%bd%9f/1428



【寄付実績】

＜2026年1月＞ 特定非営利活動法人 海の環境教育NPO bridge 教材制作費(指導者資料追加) \500,000

プロジェクト紹介

「FEILER(フェイラー)」では、ブランドの持つ共感価値「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいと考えており、社会貢献活動として、2024年に続き2回目の小学生とのコラボレーションです。

フェイラーと港区立小中一貫教育校お台場学園”ブルーシー”プロジェクトは、2025年2月にスタート。当時の5年生が、年間をとおして“海苔づくり”の体験をしたことにより、いつまでも美味しい海苔をつくれる美しい海を守っていきたいという気持ちが高まりました。この気持ちを発信したいとの思いから、担当教員がリサーチを重ね、上質で美しいデザインが特長のドイツ・シュニール織のブランド「FEILER(フェイラー)」と一緒に子ども達の要望を叶えたいということで、オファーをいただきました。

プロジェクトにあたり、子ども達がハンカチのデザインを考えるだけでなく、フェイラージャパンの社員が講師となり、どのように商品が作られているのか、ブランドビジネスやマーケティングなどについても学べる機会を作り、その後、子供たちは自らが考えたデザインとコンセプトなどのプレゼンを行う特別授業を行いました。フェイラーのデザインには、そのひとつひとつに名前とストーリーがあります。今回のプロジェクトでも、子供たちと一緒にハンカチの名前とストーリーを考え、そして、ハンカチを特別なものにするためにオリジナルパッケージも作りました。そして、最後に、フェイラー銀座本店での販売体験に向け、販売の基本を学び、ロールプレイも行い、全4回の特別授業が終了いたしました。

デザインコンセプト

港区立小中一貫教育校お台場学園”ブルーシー”プロジェクトのハンカチのデザインコンセプトは、お台場の海がいつもそばにあり、年間をとおして海の学習をした子供たちだからこそ感じた「海の環境を守ることの大切さ」を発信することです。8チームに分かれて発表されたデザイン案には、お台場のビーチ、時間の経過とともに変化する美しい海の色、グラデーションで表現された波、そして何より、海の生き物たちと、陸にいる子どもたち、小さな冒険者たちが協力して海を守るストーリーに子ども達の願いが集約されていました。子供たちの柔軟な発想に感激したフェイラージャパン株式会社のデザイナーは、8チームのデザインの要素を組み合わせ、ひとつのデザインを完成させました。

商品紹介

港区立小中一貫教育校お台場学園”ブルーシー”プロジェクトのハンカチの名称は『オダイバガクエンブルーシー』。子供たちが考えたキャラクターであるカクレクマノミの「ルビー」とウミガメの「ココ」の想いに共感した子ども達が海の環境を守る心温まるストーリーです。子供たちのアイデアと願いが詰まった１枚をぜひお楽しみください。ハンカチの縁どりは、ホワイト、ターコイズブルー、ピンクの3色あり、オリジナルパッケージ入です。

ODAIBA GAKUEN BLUE SEA オダイバガクエンブルーシー

カクレクマノミの「ルビー」とウミガメの「ココ」は、

海のゴミが増えて苦しむサンゴたちを助けたいと

勇気を出して陸にあがります。

そこで人間の子どもたちと出会い、二人の話を聞いた

優しい子どもたちは、協力して海の環境を守ることを約束。

やがて青く美しい海を取り戻すのでした。

海と陸の小さな冒険者たちが大きな海を守るおはなし。

＃お台場学園 ＃海の環境を守る

『オダイバガクエンブルーシー』

■ハンカチ

各\2,750(税込)

サイズ：約25×25cm

縁どりのカラー：3種類(ホワイト、ターコイズブルー、ピンク)

オリジナルパッケージ入

※本商品は完売いたしております。限定品につき、再入荷の予定はございません。

港区立小中一貫教育校お台場学園紹介

平成８年４月、東京臨海副都心としてのお台場開発に伴い、港陽小学校、港陽中学校、にじのはし幼稚園が同一敷地内に開校、開園しました。平成２２年には港区立小中一貫教育校「お台場学園」と、名称を変え現在に至っています。今年の10月には開校３０周年を迎えます。

教育目標は「〇心豊かで思いやりのある人〇自ら考え、自ら学ぶ人〇心身ともに健やかな人」港区立小中一貫校として、９学年間の一貫した教育課程を編成し、実施することにより、児童・生徒一人一人の学校生活を充実させ、徳・知・体の調和のとれた「生きる力」の育成を図り、児童・生徒が誇れる学校づくりを推進しています。

お台場学園は目の前に海が広がる都内唯一の学校です。地引き網体験や海苔づくり、ビーチバレーボールの学習など、お台場の自然環境を生かした学習が行われています。環境学習を通して子供たちの中で、「海を守りたい」という思いが育まれています。

1Fのエントランスには、お台場の海の魚を展示した子ども達がつくった「お台場水族館」があります。来校者などどなたでも鑑賞可能になっています。

フェイラー紹介

フェイラー(ドイツ・ホーエンベルク／1948年創業)は、ドイツ・ババリヤ地方の伝統工芸織物シュニール織に創意工夫を重ね、美しい色柄と優しい質感のハンカチ、インテリアクロス、ポーチやバッグなど、上質な暮らしを彩る商品を幅広く展開するシュニール織を代表するライフスタイルブランドです。フェイラー製品の上質さは、家族の歴史に寄り添い、受け継がれるとともに、大切な方への心を込めた贈り物として、世代を越え、時代を越えて愛され続けています。そして、200種類以上ある色鮮やかなデザインの中からハンカチを選ぶときの気持ち。日常の中で柔らかな肌触りのポーチをふと手にしたときの胸の高鳴り。どこにでも持ち運ぶことができるフェイラーだからこそ、誰もが持っているドキドキする力をいつでも呼び起こすことができる。ブランドメッセージ「心はいつだって踊れる。」には、「感性の駆動」を通して、多くのひとの人生に彩りを届けたいという願いを込めています。

◆フェイラーブランドサイト https://www.feiler-jp.com/

◆フェイラー公式オンラインショップ https://feiler.jp

◆公式Instagram/X ＠feiler_jp

フェイラージャパン株式会社 http://www.feiler-jp.com/feilerjapan/

フェイラージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、住友商事の事業会社として、ドイツの高級織物ブランド「FEILER」の輸入・企画・販売を実施しています。フェイラー 国内87店舗[うち、フェイラーのギフトコンセプトショップ「ラブラリー バイ フェイラー」15店舗、ファクトリーアウトレット11店舗]（2026年3月25日現在）