TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』Tシャツ、アクリルキャラスタンド、マグカップ、プリズムビジュアルコレクション、ダイカットステッカー、クリアファイルの受注を開始しました！
株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』の新商品を受注開始いたしました。
▼Tシャツ
柊夕湖
■サイズ：Mサイズ （身丈71cm/身幅51cm/肩幅47cm/袖丈20cm）
Lサイズ （身丈74cm/身幅54cm/肩幅50cm/袖丈22cm）
XLサイズ（身丈77cm/身幅57cm/肩幅53cm/袖丈24cm）
■素材：綿
■使用イラスト：「BS11アニメガイド10月版」表紙ビジュアル
▼アクリルキャラスタンド
柊夕湖 vol.2
■サイズ：約94×150mm
■素材：アクリル
■使用イラスト：「BS11アニメガイド10月版」表紙ビジュアル
▼マグカップ
夕湖＆優空＆悠月＆陽＆明日風
■サイズ：H95mm Φ82mm
■素材：陶器（ストーンウェア）
■容量：350ml
▼プリズムビジュアルコレクション 全6種
■ブラインド仕様
■サイズ：約70×130mm
■両面デザイン
■素材：ホログラムPET
▼ダイカットステッカー
柊夕湖/内田優空/七瀬悠月/青海陽/西野明日風
■サイズ：約85mm
■素材：塩ビ
■耐水対光仕様
■フルカラー印刷
▼クリアファイル
キービジュアルver./夕湖＆優空＆悠月＆陽＆明日風
■サイズ：約220×310mm
■素材：ポリプロピレン
(C)裕夢／小学館／チラムネ製作委員会
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
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