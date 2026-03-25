『まあたそ』×『ナカムラくん』～スペシャルコラボグッズが登場！～

株式会社Ulmeme

2026年3月25日（水）より、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表

取締役執行役員社長 國京 紘宇）が展開する、1990年代後半～2000年代前半にかけて、 ティーンズの心

をわしづかみにした伝説のジュニアブランド 「Angel Blue（エンジェルブルー）」のナカムラくん

と、

"岡山が生んだ奇跡の不細工"ことチャンネル登録者数 196万を誇る大人気YouTuber『まあたそ』

の、ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズが、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて受注

販売開始いたします！

このスペシャルコラボのために描き起こされたまあたそ様とナカムラくんが各種グッズになって登場！

POPでキュートで元気いっぱいの彼女たちと一緒に、このスペシャルコラボをお楽しみください！

【商品詳細】

■スケートボードデッキ \25,000（税込）

【素材】

木材

【サイズ】

80cm×20.5cm

■缶バッジ \660（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

直径5.7cm

■ステッカー 全2種 各\660（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H5.4×W5.8cm/H5.5×W4.8cm

■繋がるアクリルキーホルダー \2,200（税込）

【素材】

アクリル樹脂/鉄

【サイズ】

まあたそ：H6.8cm×W5cm

ナカムラくん：H3.4cm×W2.8cm

■アクリルスタンド \2,200（税込）

【素材】

アクリル樹脂

【サイズ】

H7.6cm×W7.8cm

■マグカップ \2,500（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

H9.5cm×W8cm

■Tシャツ \6,000（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm

L ：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm

XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm

【受注期間】

2026年3月25 日（水）16：00～2026年4月5日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～2026年５月下旬予定

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

販売URL：https://vvstore.jp/feature/detail/22286

【関連リンク】

▼『まあたそ』

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC2656chrY5MdTQO2_II7yRg

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まあたそプロデュースアパレルブランド：https://beftey.jp/

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■公式HP

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【まあたそ所属会社について】

株式会社Ulmeme（アルメメ）

インフルエンサーマーケティングの知見を軸に、他業界への展開を推進しています。

インフルエンサー「まあたそ」プロデュースのアパレルブランド「BEFTEY」の運営をはじめ、飲食、イベント、市場リサーチ、システム開発、SNSマーケティングまでを一貫して手がけ、企画から実行までワンストップで価値提供を行っています。

公式HP：https://ulmeme.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ulmeme0901/

X：https://x.com/Ulmeme0901

まあたそプロデュースブランド「BEFTEY」：https://beftey.jp/

まあたそに関する問い合わせ

MAIL： takano@ulmeme.com

【グッズに関するお問い合わせ】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）