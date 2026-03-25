【動画公開】DX・ITプロジェクトリーダー育成の停滞を打破する「実践・体験型研修」の導入効果とは？｜株式会社リンプレス
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下「リンプレス」）は、DX・ITプロジェクトリーダーを育成する実践・体験型研修「TREND‑PL(R)」の紹介ページをリニューアル公開しましたので、お知らせします。
■プロジェクトリーダー実践研修「TREND-PL(R)」の概要
「TREND‑PL(R)」では、仮想プロジェクトを題材に、プロジェクトの（1）準備、（2）発足、（3）進行という3つの重要局面において、DX・ITプロジェクトのプロジェクトリーダーが果たすべき役割や実務を体験的に学びます。
詳細を見る :
https://www.linpress.co.jp/service/project-leader
「研修はやっているが、プロジェクトを推進できるリーダーが育っている実感がない」
「座学の知識はあっても、実際のプロジェクトで思うように動けないリーダーが多い」
このようなプロジェクトリーダー育成の「壁」に、多くの企業様が直面しています。
そこで今回、実際に弊社の実践・体験型プログラム「TREND-PL(R)」を導入し、現場に変化を起こされた企業様の【インタビュー動画】を公開いたしました。
■反響・評価
プログラム終了後、参加者からは次のような声が寄せられました。
- 「これまで上手くいった／いかなかったプロジェクトの原因が研修を通じて明確になった」
- 「実務では、PQCDSM‑SRモデルを用いたプロジェクト状況の分析が活用できそう」
- 「プレゼンテーションでの見せ方・報告の仕方、チームビルディングの方法が勉強になった」
インタビュー動画を見る（約2分） :
https://www.linpress.co.jp/service/project-leader/trend_pl
■今後の展開
次回「TREND‑PL(R)」は、2026年7月7日（火）～7月10日（金）にホテル日航成田での開催を予定しています。
今後もDX・ITプロジェクトを主導するプロジェクトリーダーの育成を通じて、企業のDX推進に貢献してまいります。
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/