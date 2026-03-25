ＪＲ北海道主催イベント「2026ＪＲヘルシーウォーキング」×「炭鉄港」コラボ企画を開催します！

◆炭鉄港スタンプラリー◆

北海道

全10個の対象コースに参加して、専用はがきに１コースにつき、１種のスタンプを押印。 集めたスタンプの個数に応じて、各種景品に応募が可能です。是非ふるってご応募ください！

対象コース（全10コース）

１ イベントウォーク

１. 5/16（土）東室蘭ウォーク

２. 9/ 5（土）追分ウォーク

３. 9/20（日）岩見沢ウォーク

４. 10/18（日）小樽ウォーク

※2026年3月時点での予定となります。

※イベントウォークにあわせて開催予定の「炭鉄港ガイド付きミニツアー」については、詳細が決まり次第別途お知らせします。

２ いつでもウォーク 4/18(土)～11/８(日)まで

５. 新夕張ウォーク

６. 赤平ウォーク

７. 芦別ウォーク

８. 栗山ウォーク

９. 美唄ウォーク

１０. 追分ウォーク（追分高校企画コース）

※一部コースでは設定除外日があります。

※マップ詳細は、2026JRヘルシーウォーキング(https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/walking/)をご覧ください。

景品

集めたスタンプの数に応じて、以下の景品を抽選でプレゼントします！

【スタンプ３種】

炭鉄港アームリフレクター（抽選で100名）

【スタンプ５種】

炭鉄港タオル（抽選で30名）

【スタンプ１０種（完走）】

応募方法

炭鉄港ハンディファン（抽選で20名）さらに、完走者全員に「完走ステッカー」をプレゼント！

専用はがきの郵送または応募フォームから応募。

応募フォームURL：https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=SZhkNX2g

※専用はがきは、対象コースのゴール受付、または参加証明受付箇所にて4/18（土）から配布します。

※ 応募方法等の詳細については、専用はがきをご確認ください。

応募締切

はがき：11月15日(日)まで（当日消印有効）

応募フォーム：11月15日(日)24:00まで

※ 当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。

※ 応募は、おひとり様1回のみとさせていただきます。

※ 指定されたスタンプの押印数に達していれば、複数のコースに応募可能です。

（複数のコースの重複当選はございません。）

参考

ＪＲヘルシーウォーキング炭鉄港コラボの最新情報は以下のホームページをご覧ください！

https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/249038.html(https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/249038.htm)（北海道空知総合振興局ホームページ）

～JRヘルシーウォーキングとは～

「JRヘルシーウォーキング」は家族や仲間とのふれあい、自然とのふれあい、健康増進を目的としたJRの駅を中心とするJR北海道主催のウォーキングイベントです。

例年、春から秋にかけて、土・日・祝に開催する「イベントウォーク」と、開催期間中お好きな日に参加できる「いつでもウォーク」があります。両ウォークともに、参加無料・予約不要です。

【ＪＲヘルシーウォーキングホームページ】https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/walking/

～炭鉄港とは～

「炭鉄港」は、空知（炭鉱）、室蘭（鉄鋼）、小樽（港湾）の三都とそれらをつなぐ鉄道を舞台にした近代化産業遺産群で、日本遺産に指定されています。

【炭鉄港ポータルサイト】https://3city.net/