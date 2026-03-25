ＪＲ北海道主催イベント「2026ＪＲヘルシーウォーキング」×「炭鉄港」コラボ企画を開催します！
◆炭鉄港スタンプラリー◆
全10個の対象コースに参加して、専用はがきに１コースにつき、１種のスタンプを押印。 集めたスタンプの個数に応じて、各種景品に応募が可能です。是非ふるってご応募ください！
対象コース（全10コース）
１ イベントウォーク
１. 5/16（土）東室蘭ウォーク
２. 9/ 5（土）追分ウォーク
３. 9/20（日）岩見沢ウォーク
４. 10/18（日）小樽ウォーク
※2026年3月時点での予定となります。
※イベントウォークにあわせて開催予定の「炭鉄港ガイド付きミニツアー」については、詳細が決まり次第別途お知らせします。
２ いつでもウォーク 4/18(土)～11/８(日)まで
５. 新夕張ウォーク
６. 赤平ウォーク
７. 芦別ウォーク
８. 栗山ウォーク
９. 美唄ウォーク
１０. 追分ウォーク（追分高校企画コース）
※一部コースでは設定除外日があります。
※マップ詳細は、2026JRヘルシーウォーキング(https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/walking/)をご覧ください。
景品
集めたスタンプの数に応じて、以下の景品を抽選でプレゼントします！
【スタンプ３種】
炭鉄港アームリフレクター（抽選で100名）
【スタンプ５種】
炭鉄港タオル（抽選で30名）
【スタンプ１０種（完走）】
炭鉄港ハンディファン（抽選で20名）
さらに、完走者全員に「完走ステッカー」をプレゼント！
応募方法
専用はがきの郵送または応募フォームから応募。
応募フォームURL：https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=SZhkNX2g
※専用はがきは、対象コースのゴール受付、または参加証明受付箇所にて4/18（土）から配布します。
※ 応募方法等の詳細については、専用はがきをご確認ください。
応募締切
はがき：11月15日(日)まで（当日消印有効）
応募フォーム：11月15日(日)24:00まで
※ 当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。
※ 応募は、おひとり様1回のみとさせていただきます。
※ 指定されたスタンプの押印数に達していれば、複数のコースに応募可能です。
（複数のコースの重複当選はございません。）
参考
ＪＲヘルシーウォーキング炭鉄港コラボの最新情報は以下のホームページをご覧ください！
https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/249038.html(https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/249038.htm)（北海道空知総合振興局ホームページ）
～JRヘルシーウォーキングとは～
「JRヘルシーウォーキング」は家族や仲間とのふれあい、自然とのふれあい、健康増進を目的としたJRの駅を中心とするJR北海道主催のウォーキングイベントです。
例年、春から秋にかけて、土・日・祝に開催する「イベントウォーク」と、開催期間中お好きな日に参加できる「いつでもウォーク」があります。両ウォークともに、参加無料・予約不要です。
【ＪＲヘルシーウォーキングホームページ】https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/walking/
～炭鉄港とは～
「炭鉄港」は、空知（炭鉱）、室蘭（鉄鋼）、小樽（港湾）の三都とそれらをつなぐ鉄道を舞台にした近代化産業遺産群で、日本遺産に指定されています。
【炭鉄港ポータルサイト】https://3city.net/