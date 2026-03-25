ＪＲ北海道主催イベント「2026ＪＲヘルシーウォーキング」×「炭鉄港」コラボ企画を開催します！

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北海道

◆炭鉄港スタンプラリー◆

全10個の対象コースに参加して、専用はがきに１コースにつき、１種のスタンプを押印。　　　　　　集めたスタンプの個数に応じて、各種景品に応募が可能です。是非ふるってご応募ください！




　対象コース（全10コース）

１　イベントウォーク


１. 5/16（土）東室蘭ウォーク


２. 9/ 5（土）追分ウォーク


３. 9/20（日）岩見沢ウォーク


４. 10/18（日）小樽ウォーク


※2026年3月時点での予定となります。


※イベントウォークにあわせて開催予定の「炭鉄港ガイド付きミニツアー」については、詳細が決まり次第別途お知らせします。



２　いつでもウォーク　4/18(土)～11/８(日)まで


５. 新夕張ウォーク


６. 赤平ウォーク


７. 芦別ウォーク


８. 栗山ウォーク


９. 美唄ウォーク


１０. 追分ウォーク（追分高校企画コース）


※一部コースでは設定除外日があります。


※マップ詳細は、2026JRヘルシーウォーキング(https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/walking/)をご覧ください。


景品　

集めたスタンプの数に応じて、以下の景品を抽選でプレゼントします！



【スタンプ３種】



炭鉄港アームリフレクター（抽選で100名）


【スタンプ５種】



炭鉄港タオル（抽選で30名）


【スタンプ１０種（完走）】



炭鉄港ハンディファン（抽選で20名）

さらに、完走者全員に「完走ステッカー」をプレゼント！

応募方法

専用はがきの郵送または応募フォームから応募。


応募フォームURL：https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=SZhkNX2g



※専用はがきは、対象コースのゴール受付、または参加証明受付箇所にて4/18（土）から配布します。


※ 応募方法等の詳細については、専用はがきをご確認ください。


応募締切

はがき：11月15日(日)まで（当日消印有効）


応募フォーム：11月15日(日)24:00まで



※ 当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。


※ 応募は、おひとり様1回のみとさせていただきます。


※ 指定されたスタンプの押印数に達していれば、複数のコースに応募可能です。


　（複数のコースの重複当選はございません。）




参考

ＪＲヘルシーウォーキング炭鉄港コラボの最新情報は以下のホームページをご覧ください！


https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/249038.html(https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/249038.htm)（北海道空知総合振興局ホームページ）


～JRヘルシーウォーキングとは～

「JRヘルシーウォーキング」は家族や仲間とのふれあい、自然とのふれあい、健康増進を目的としたJRの駅を中心とするJR北海道主催のウォーキングイベントです。


　例年、春から秋にかけて、土・日・祝に開催する「イベントウォーク」と、開催期間中お好きな日に参加できる「いつでもウォーク」があります。両ウォークともに、参加無料・予約不要です。


【ＪＲヘルシーウォーキングホームページ】https://www.jrhokkaido.co.jp/travel/walking/


～炭鉄港とは～

「炭鉄港」は、空知（炭鉱）、室蘭（鉄鋼）、小樽（港湾）の三都とそれらをつなぐ鉄道を舞台にした近代化産業遺産群で、日本遺産に指定されています。


【炭鉄港ポータルサイト】https://3city.net/