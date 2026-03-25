感情を理解し、対話を通じて行動につなげる力を身につける！4/20（月）無料セミナー「『対話で育む組織の未来』～個の成長をチームの力に～Vol.4」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は4月20日（月）、チームリーダーやマネージャーの方やそれらの役職をめざす方を対象に無料のオンラインセミナー「『対話で育む組織の未来』～個の成長をチームの力に～ 第4回：感情と行動のつながり、そしてDLQ（対話知能指数）へ(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172864/?rls)」を開催します。





「対話で育む組織の未来」～個の成長をチームの力に～ 第4回：感情と行動のつながり、そしてDLQ（対話知能指数）へ

単なる情報伝達だけでなく、関係構築において重要なプロセスとなる対話。相互に学びあい、理解しあう場として機能することが組織の持続的な成長に不可欠です。しかし、十分に対話が行われておらず関係構築がうまくいっていない組織も多いのではないでしょうか。そこでC&R社は対話を軸に、個人の力を組織の力へつなぐための知識とスキルを学ぶセミナーシリーズを開催します。4回目となる今回は、前半でEQ（感情理解の土台）を整理し、後半でそのEQをDLQ（対話で人を動かす力）に変換するプロセスを学びます。今回は、DLQを提唱する河原説子氏をゲストにお迎えし、河原氏が提唱する WEAVE（ウィーブ） を解説いただきます。WEAVEとはEQで育てた感情理解を、「人を動かす対話」へと変換するための5つのステップです。EQ（感情理解）と DLQ（対話から行動を生む力）がつながると、感情→対話→行動→共創の流れが生まれ、チームの主体性が自然と引き出され、その力がリーダーシップを「指示」から「共創」へ進化させます。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。<セミナーの内容>・EQとは何か？なぜ今の時代に必要なのか・EQを“対話力”へ変換するDLQの考え方・WEAVE（整える・共感する・問う・意訳する・つなぐ）の実践・部下のパーパスと組織のパーパスを結びつける方法・自走するチームを育てる対話設計＜こんな方にオススメ＞・部下との1on1や面談をもっと活かしたい方・EQを実務で活用したい方・パーパスを軸にしたマネジメントに興味がある方・チームの主体性を引き出したい方・共創型リーダーシップを身につけたい方

■日時

2026年4月20日（月）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

中小企業診断士

室谷 健一郎（むろや けんいちろう）氏

大学卒業後、内資系大手製薬会社に就職。MR（医薬情報担当者）や医薬品卸（特約店）担当者、マネージャーとしてエリア流通関連の責任者も経験し営業現場での知見を深めた。現在は、本社流通部門にて自社の流通戦略の立案や業界活動などに従事している。また、営業担当および管理職としての経験を活かし、「対話」を重視したコミュニケーションを通じて組織開発・人材育成を支援する中小企業診断士としても活動中。中小企業の経営者に寄り添い、共に成長するパートナーとして伴走支援を行うことを主軸に、コンサルティングとコーチング（プロコーチ）を通じた経営支援を実施している。

資格等：中小企業診断士、MBA（経営学修士）、医療経営士2級、登録販売者、九州情報大学中小企業経営研究センター客員研究員など

コーチャルオフィス代表

共創リーダーシップ／共創組織開発コンサルタント、エグゼクティブコーチ

河原 説子（かわはら せつこ）氏

コニカミノルタ株式会社と外資系プロフェッショナルファーム２社で５度の企業変革を経験し、トップダウン型の限界と、社員の「自己決定感」が生み出す力を痛感。2024年に独立し、「DLQ：対話知能指数」を提唱。

英国マンチェスター大学MBA（経営学修士）。

国際コーチング連盟 認定コーチ（ACC）



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172864/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/172864/?rls)

※締切：2026年4月20日（月）20：00





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「対話で育む組織の未来」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜プロデュース・ビジネススキル関連セミナー＞

▼著作権講座（eラーニング／全4回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151486/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_business-skills/?rls)



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)