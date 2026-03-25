「令和7年今治市林野火災」発災から1年、未来へつなぐ、復興の新たな一歩【愛媛県今治市】

今治市役所

令和7年3月23日に発災した「令和7年今治市林野火災」から、1年を迎えました。今治市では、この災害の記憶と教訓を決して風化させることなく、全国から寄せられた多くのご支援への感謝を胸に、復旧・復興と再発防止の取り組みを着実に進めてきました。節目となる3月23日には、今治市消防本部・今治市消防団による防火巡回広報出発式を開催し、「二度と大規模林野火災を発生させない」という決意を市民の皆さまと改めて共有しました。また、3月12日に被災地で実施したボランティア植樹は、失われた山の緑を取り戻し、未来へつなぐ森づくりの第一歩となりました。

発災から1年。支援への感謝を力に変えながら、復興への歩みを進める今治市の姿をお伝えします。

■発災から1年、復旧・復興は「元に戻す」ではなく「未来へつなぐ」が合言葉

3月12日に被災地で開催されたボランティア植樹

昨年3月23日に発災した「令和7年今治市林野火災」は、481.6haを焼損し、平成以降の愛媛県内では最大規模の林野火災となりました。

被災地の復旧・復興に向けて、今治市では、森林復旧を専門とする学識経験者や国・県・市の関係機関、地域代表らで構成する検討会を設立して議論を深め、昨年11月に「令和７年今治市林野火災復旧・復興計画」を取りまとめました。

計画の基本理念に掲げたのは、「市民と共に未来へつなぐ森づくり」です。この計画では、単に被災前の姿に戻すのではなく、災害に強く、親しみやすく、市民が関わりながら守り育てていける森を再生することを目指しています。

具体的には、「二次災害を防止する森づくり」「林野火災に強い森づくり」「自然と景観に配慮した森づくり」「市民が訪れるレクリエーション機能を持つ森づくり」「地域で守り育てる森づくり」という5つの基本方針を定め、被災地を被害状況に応じて4つのエリアに分けて復旧・復興を進めています。

失われた山を「元に戻す」のではなく、次の世代へより良い形で引き継ぐ「未来へつなぐ」を合言葉に、被災地の復旧・復興は着実に歩みを進めています。

復旧・復興計画の詳細はこちらから

○令和7年今治市林野火災復旧・復興計画報告書について（今治市ホームページ）(https://www.city.imabari.ehime.jp/rinyakasai/kaigi/houkoku/)

■約350人が被災地に集い、1,350本の苗木に願いを託したボランティア植樹

3月12日、今治市朝倉地域の被災地で、「令和7年今治市林野火災復旧・復興ボランティア植樹」を実施しました。当日は、地元の朝倉小・中学校の児童生徒、地元自治会、消防団朝倉方面隊、愛媛県などの関係機関、さらには公益財団法人日本財団「HEROs」に参加するアスリートの皆様にもご参加いただき、約350人で復興への第一歩を刻みました。

植樹に先立ち、徳永繁樹今治市長が「過去を取り戻すことはできないが、未来をつくることはできる」と呼びかけ、会場には、被災した山をもう一度豊かな森へと育てていこうという思いが広がりました。植えられたのは、ヤマザクラやウバメガシ、コバノミツバツツジなど、地域性や防火性、景観への配慮を踏まえて選ばれた7樹種、計1,350本の苗木です。

地元の学校に通う子どもたちが、一本一本に心を込めて植樹をする姿からは、この経験を未来へつないでいこうとする願いが感じられました。

「3月23日」を風化させない――防火巡回広報出発式から、教訓を次の備えへ

斜面に広がって植樹を行う参加者たち一本一本、心を込めて苗木を植える子どもたち

発災からちょうど1年となる3月23日には、今治市消防本部庁舎で「今治市消防本部・今治市消防団 防火巡回広報出発式」を開催しました。

式では、林野火災から得た教訓を生かして整備されたドローンによる林野火災現場の映像伝送訓練を実施。そして、今治市消防本部と今治市消防団が防火巡回広報出発宣言を行い、被災地となった桜井・朝倉地区をはじめ市内各地への防火巡回広報へと、消防車両が次々に出発しました。

今治市はこの日を、単なる節目と考えるのではなく、決して風化させてはいけない一日として、教訓を地域全体の記憶として受け継ぎ、「二度と大規模な林野火災を発生させない」という強い決意を市民と共有する機会と位置付けています。そして、記憶にとどめるだけで終わらせず、備えと行動へつなげていくことが何よりも重要だと考えています。

「令和7年今治市林野火災」に際して、全国から寄せられたご支援にあらためて感謝するとともに、その感謝の気持ちを行動に変え、今後も復旧・復興と地域防災力の強化を両輪で進めてまいります。

消防本部・消防団による防火広報出発式防火巡回広報へ向かう消防車両

5月17日(日)に愛媛県で開催される全国植樹祭では、今治市サテライト会場において、復旧・復興に向けた取り組みを紹介するコーナーを設置します。また、式典会場の様子を生中継するほか、伝統芸能のステージイベント、木育ブースや木工教室ブースなど、多彩なコンテンツをご用意しています。

■第76回全国植樹祭えひめ2026

開催日：2026年5月17日(日)

会場：（式典会場）愛媛県総合運動公園

（今治市サテライト会場）イオンモール今治新都市きらめきコート

○第76回全国植樹祭 えひめ2026 公式ホームページ(https://syokujusai-ehime2026.jp/)

【関連サイト】

○令和7年今治市林野火災関連情報（今治市HP）(https://www.city.imabari.ehime.jp/rinyakasai/)

○今治市役所ホームページ(https://www.city.imabari.ehime.jp/)

○今治市広報戦略プロジェクト（旧・戦略的情報発信プロジェクト）(https://prtimes.jp/story/detail/bvKo2JU2YEB)