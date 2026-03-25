″映画館で入社式!?″　新社屋「TATEISHI座」で思い出に残る入社体験を

株式会社シンコーメタリコン映画館をイメージした多目的ホール【TATEISHI座】

株式会社シンコーメタリコン（代表取締役：立石 豊／本社：滋賀県湖南市）は、2026年4月1日（水）8時30分より、新社屋内の多目的ホール「TATEISHI座」にて、2026年度入社式を開催いたします。

本式典は、2026年3月末に竣工・引き渡しを迎える新社屋の「こけら落とし」として実施されるものであり、当社にとっても、新入社員にとっても、新たなスタートを象徴する特別な機会となります。

■“映画館”をコンセプトにした初めての入社式

本入社式の会場となる「TATEISHI座」は、110名収容の本格的な多目的ホールで、映画館のような空間設計が特徴です。こうした空間の中で行われる入社式は、従来の形式にとどまらず、新入社員にとって「人生で思い出に残る一日」となることを目指しています。

当社では昨年より新社屋の建設を進めており、このたび3月末に竣工を迎えます。

その節目として、新たな環境で新入社員を迎えるべく、入社式を新社屋で実施する運びとなりました。

製造業、とりわけ中小企業における入社式は、形式的なものになりがちですが、当社では「体験価値」を重視し、他とは一線を画す式典を企画しています。

■レッドカーペットの上を歩く入社式

【入社式 開催概要】

日 時：2026年4月1日（水）8:30～9:15

場 所：株式会社シンコーメタリコン 新社屋「TATEISHI座」

新入社員：4名 既存社員：89名

内 容：開会の辞、クレド唱和、社長挨拶、 新入社員の紹介・挨拶、

チューターの紹介・挨拶、閉会の辞、記念撮影

■湖南市のランドマークに

昨年の入社式（新工場にて）昨年の入社式記念撮影(新工場前にて)※クレド 弊社の ブランドスローガンとして. 全社員が私たちのコトバ『クレド』を道しるべとし、心をひとつに同じベクトルで歩んでいます。

新社屋および多目的ホール「TATEISHI座」は、入社式などの社内行事にとどまらず、人的資本経営の勉強会として弊社が行っている「人を大切にする経営」や環境にやさしくサステナブルな社会の実現に寄与する「溶射技術」をテーマに、全国の各種業界団体・学術団体・地域団体また企業経営者、行政関係者、学校や学生たちなどに来ていただき講演・ご紹介を行うなど多種多様な用途での活用を予定しております。

将来的には、本施設が湖南市のランドマークとなり、地域の皆さまに広く認知される存在となること、そしてシンコーメタリコンの価値発信拠点として機能することを目指してまいります。

また本取り組みを通じて、学生さんや地域のこどもたちに、ものづくりの大切さや魅力を伝え、滋賀に「人を大切にする魅力あるものづくり企業」があることを広く知っていただけたらと期待しています。

■どうして映画館のようなホール？

「社員ファースト」を第一に考えている代表立石が、社員が今よりさらに働きやすくなるように、120％の力を発揮できるようにと、

新社屋の建設を考えました。その中で、社員一同に集える場が欲しかった。今までは、３班に分けて等の社員説明会のわずらわしさ、又、外部の方に講演する際にも人数制限が必要であった。

このTATEISHI座により、社員と共に全員で共有する場が出来ました。

■株式会社シンコーメタリコンについて

代表取締役 立石 豊新社屋

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

滋賀県湖南市吉永405番地

株式会社シンコーメタリコン

総務経理部 石井和美

tel 0748-72-3313 070-2440-3794

mail koho.shinco@shinco-metalicon.co.jp

HP： https://www.shinco-metalicon.co.jp/