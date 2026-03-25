CO2アップサイクル素材「metacol(TM)」が第10回ものづくり日本大賞『経済産業大臣賞』を受賞

mizuiro株式会社

mizuiro株式会社（本社：東京都、代表取締役：木村尚子）が共創に参画する、住友電気工業株式会社（以下、住友電工）のCO2アップサイクル素材「metacol(TM)（メタコル）」が、第10回ものづくり日本大賞において『経済産業大臣賞』を受賞しました。

CO2を「資源」に変える革新素材 metacol(TM)

metacol(TM)は、CO2と鉄を原料とし、水素や大量の電力を必要とせずに機能性素材「炭酸鉄」を生成する、世界初の技術です。

排出されるCO2を固体化し、製品化することで「作れば作るほどCO2削減につながる」カーボンマイナス型のものづくりを実現します。

GX（グリーントランスフォーメーション）が求められる社会において、metacol(TM)は単なる素材開発にとどまらず、産業構造の転換を支える重要な技術として評価され、今回の受賞に至りました。

mizuiroが担う「社会に届く形」への翻訳

mizuiroは、本技術の社会実装に向けて、素材を“体験できるプロダクト”へと展開する役割を担っています。

metacol(TM)を配合した紙素材「環紙（わし）」を開発し、

・帽子

・封筒

・ギフトバッグ

・ギフトボックス

などの製品化を推進。

さらに、子どもから大人まで参加できるワークショップとして展開することで、

「CO2が資源になる」という概念を“体験として理解できる機会”を創出していきます。

共創によるカーボンマイナス社会の実現へ

本取り組みは、住友電工、一般社団法人関西イノベーションセンター（MUIC）との連携のもと進められています。

今後もmizuiroは、企業・自治体・教育機関との共創を通じて、アップサイクルの可能性を社会に広げ、新たな価値創出を通じて持続可能な社会の実現に寄与してまいります。

metacol(TM) WEBサイト

https://metacol.net/

MUIC関西 WEBサイト

https://www.muic-kansai.jp

■ものづくり日本大賞について

日本のものづくりを支えてきた優れた技術・人材を表彰する制度であり、産業・文化の発展への貢献が高く評価される賞です。

https://www.monodzukuri.meti.go.jp/index.html