人気BL作品のスペシャルエピソードが登場！タイドラマ『My Stubborn Special Episode』を3月25日よりU-NEXT独占で配信決定

株式会社 U-NEXT

U-NEXTは、2026年3月25日（水）よりタイBLドラマ『My Stubborn Special Episode』を独占配信いたします。

『My Stubborn』は明るい大学生インターン・ジウィン（Oat）と口が悪くぶっきらぼうな年下嫌いの先輩・ソーン（Boat）が織りなす、エロピュアBLストーリーです。

今回配信される『My Stubborn Special Episode』は、二人が結ばれたその後を描いた物語。仲睦まじく同棲生活を送るジウィンとソーンが、大切だからこそ生じてしまう不安や迷いに向き合い、それを乗り越えながら共に成長していく姿が丁寧に綴られています。

U-NEXTでは、3月25日（水）より独占で配信いたします。ぜひお楽しみください。

『My Stubborn Special Episode』＜全2話＞

【配信開始日】2026年3月25日（水）12:00

【価格】各550円（税込）／視聴期間：3日間

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0282735

【STORY】

RTデザインの正社員として忙しく働くジウィン。厳しく、時に意地悪だった先輩社員のソーンと結ばれ、仲良く同棲生活を続けている。そんなある日、ソーンが1週間の日本出張へ行くことに。ソーンはジウィンをスーツケースに入れて連れていきたいと恋しがる。

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