2026年7月に新作TVアニメ放送！　大人気『魔法少女リリカルなのはシリーズ』のコミックス新装版『MOVIE 1st THE COMICS』2商品が同時発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月25日にノーラコミックス『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1・2 新装版』（2026年4月28日に2冊同時発売予定）の予約販売を開始いたしました。

▲2010-2011年発売の『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1・2／2限定版』（Gakken刊）

2004年10月にTVシリーズ第1作が放送され、当時のアニメ業界に大きな影響を与えた『魔法少女リリカルなのは』シリーズ。その圧倒的な支持を受け、2010年には劇場版第1作『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st』が公開されたほか、オフィシャルコミックスも発売されました。

アニメ、劇場版、ゲーム、漫画と多角的なメディアミックスを成功させ、「なのは完売」というフレーズも伝説的に語り継がれている本シリーズ。2024年にシリーズ20周年という節目を迎え、さらに2026年7月には完全新作TVアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』の放送も決定。かつてない盛り上がりを見せています。

▲TVアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』ティザービジュアル（2026年7月放送開始）

このたび、長谷川光司氏が作画を担当した“元祖なのはコミックス”の2冊『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1・2 新装版』の同時発売が決定いたしました。

本作は、シリーズの原点であるなのはとフェイトの出会いを描いた、大ヒット劇場アニメのコミカライズです。原作者・都築真紀氏による書き下ろしシナリオのオリジナルエピソードが満載で、劇場版では描かれなかったシーンやエンディングはファン必見！

さらに新装版では、描き下ろしカバーイラストや新作マンガが加わりパワーアップ。新作アニメの放送開始前に、ぜひ手に入れていただきたい必携のアイテムです。

■リニューアルカバーと描き下ろしマンガでさらにパワーアップ！

▲『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1・2 新装版』（2026年4月28日発売予定）

長谷川光司氏の新規カバーイラストに加え、原作・都築氏、漫画・長谷川氏による描き下ろし新規エピソードなど、旧版未収録の漫画を特別収録。

ファンなら絶対に見逃せない、必携の2冊となっております。

■アニメ専門店の限定特典はこちら！

ノーラコミックス『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1・2 新装版』をそれぞれご購入いただいたお客さまに、限定特典をプレゼント！ ここでしか手に入らないオリジナルグッズもあり。この機会に、ぜひお買い求めください。詳細は下部、各販売URLにてご確認ください。

▶アニメイト限定特典：B6サイズビジュアルボード（無償）

▶ゲーマーズ限定特典：オリジナルアクリルスタンド（有償）、オリジナルブロマイド（無償）

▶メロンブックス限定特典：両面ポスター（無償）

▶とらのあな限定特典：オリジナルポストカード（無償）

※特典の数には限りがございますので、無くなり次第終了となります。

▶Amazon・Kindle限定特典：オリジナル壁紙（データ配信）

※2026年10月28日（水）23:59までに注文を確定したお客さまが対象となります。

▶楽天ブックス・楽天Kobo限定特典：オリジナルデジタル壁紙（ダウンロード）

※2026年7月28日（火）23:59までに楽天ブックスでご購入いただいたお客さまに特典を配信いたします。

▲アニメイト限定特典：B6サイズビジュアルボード（無償）

▲ゲーマーズ限定特典：オリジナルアクリルスタンド（有償）

■Gakken発 元祖“なのはコミックス”＆イラスト集 絶賛発売中！

▲ゲーマーズ限定特典：オリジナルブロマイド（無償）▲メロンブックス限定特典：両面ポスター（無償）▲とらのあな限定特典：オリジナルポストカード（無償）

▲『魔法少女リリカルなのはA’s 新装版』／『魔法少女リリカルなのはStrikerS THE COMICS 1・2 新装版』（Gakken刊）

【詳細はこちらから↓】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008396.000002535.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008396.000002535.html)

▲イラスト集『魔法少女リリカルなのは メモリアルビジュアルコレクション』（左）、『魔法少女リリカルなのは The MOVIE メモリアルビジュアルコレクション』（ともにGakken刊）

【詳細はこちらから↓】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008053.000002535.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008053.000002535.html)

(C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT

(C)なのはA's PROJECT

(C)なのはStrikerS PROJECT

(C)NANOHA 20th PROJECT

(C)NANOHA EXCEEDS PROJECT

［商品概要］

■『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 1 新装版』

原作：都築真紀、漫画：長谷川光司

定価：880円（税込）

発売日：2026年4月28日

判型：B6／208ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-607144-3

発行所：株式会社 Gakken

▽本書の詳細・ご購入はコチラ▽

・学研出版サイト https://hon.gakken.jp/book/1960714400(https://hon.gakken.jp/book/1960714400)

・アニメイト https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3419555/(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3419555/)

・ゲーマーズ https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10872085/(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10872085/) （有償特典あり）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869752/(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869752/) （有償特典なし）

・メロンブックス https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3504391(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3504391)

・とらのあな https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012779049/(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012779049/)

・Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056071446/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056071446/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18504538/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18504538/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0GNRGPJFP/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0GNRGPJFP/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/015b1e04387d36da89967bb7b860dc59/(https://books.rakuten.co.jp/rk/015b1e04387d36da89967bb7b860dc59/)

■『魔法少女リリカルなのはMOVIE 1st THE COMICS 2 新装版』

原作：都築真紀、漫画：長谷川光司

定価：880円（税込）

発売日：2026年4月28日

判型：B6／208ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-607145-0

発行所：株式会社 Gakken

▽本書の詳細・ご購入はコチラ▽

・学研出版サイト https://hon.gakken.jp/book/1960714500(https://hon.gakken.jp/book/1960714500)

・アニメイト https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3419556/(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3419556/)

・ゲーマーズ https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10872087/(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10872087/) （有償特典あり）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869753/(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10869753/) （有償特典なし）

・メロンブックス https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3504392(https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3504392)

・とらのあな https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012779050/(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012779050/)

・Amazon https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056071454/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4056071454/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18504537/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18504537/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0GNS6P1V7/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0GNS6P1V7/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/93b7a98957fe3113857f9e9505de8857/(https://books.rakuten.co.jp/rk/93b7a98957fe3113857f9e9505de8857/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開