ゴジラ、降臨。コラボレーションユニフォーム販売開始

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

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このたび、アルビレックス新潟シンガポールは、日本を代表する世界的キャラクター「ゴジラ」とのコラボレーションを実施することとなりましたのでお知らせいたします。



日本発のコンテンツとして世界中で愛され続けるゴジラは、圧倒的な存在感とともに、日本文化を象徴する存在です。





アルビレックス新潟シンガポールは、日本とシンガポールをつなぐクラブとして、同じく日本を代表するコンテンツであるゴジラとコラボレーションすることで、サッカーの枠を超えた新たな価値と魅力の創出に挑戦します。本コラボレーションでは、2025/26シーズンのユニフォームの胸部分にゴジラロゴを配した特別仕様の限定ユニフォームを販売いたします。本ユニフォームはトップチームの選手が着用し、シーズン終盤の公式戦を戦います。サッカーとエンターテインメントが融合した、唯一無二のコレクションをぜひお楽しみください。

商品ラインナップ

▼25/26 ホームユニフォーム GODZILLA EDITION

アルビレックス新潟シンガポールの象徴であるオレンジのボディにゴジラロゴを大胆に配し、その圧倒的なスケール感と迫力を表現。まるでゴジラがこの舞台に降臨したかのような、インパクトある仕上がりとなっています。

ここでしか手に入らない、唯一無二のコラボレーションユニフォームをぜひお楽しみください。

＜価格＞

SGD 128



＜サイズ＞

110 / 120 / 130 / 140 /150 /160 / S / M / L / XL / 2XL / 3XL



商品ページはこちら(https://shop.albirex.com.sg/collections/25-26-kits-godzilla-edition)



▼25/26 アウェイユニフォーム GODZILLA EDITION

クリーンなホワイトを基調としたデザインにゴジラロゴを配置することで、静寂の中に潜む圧倒的な力と緊張感を演出。まるで嵐の前の静けさのような、ゴジラの脅威を感じさせる一着に仕上げています。

“静と動”のコントラストによってゴジラの新たな魅力を引き出した、印象的なコラボレーションユニフォームです。

＜価格＞

SGD 128



＜サイズ＞

110 / 120 / 130 / 140 /150 /160 / S / M / L / XL / 2XL / 3XL



商品ページはこちら(https://shop.albirex.com.sg/collections/25-26-kits-godzilla-edition)

送料

シンガポール国内：＄3.5

シンガポール国外：＄20 (2枚目以降の加算額は決済ページでご確認ください。)

納品について

ご注文後、3～5日以内に順次発送予定です。発送日が確定次第、個別にご連絡いたします。

注意事項

- お申し込み完了後のサイズ変更およびキャンセルはできかねます。- 各デザイン・サイズには数量に限りがございます。販売予定枚数に達し次第、受付終了となりますので、ご了承ください。

本件に関するお問い合わせ

NSG Global Pte Ltd

21 Jurong East St 31 #04-04, Jurong East Sports Complex, Singapore 609517

TEL： +65 6334 0511

MAIL：shop@fc.albirex.com.sg