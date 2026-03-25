「名もなき者の詩」冥府の予言者・グローア降臨！新コスチューム登場、春を彩る幻想イベント「イースター物語」も開幕！

LIGHTCORE GAMES LIMITED

春の息吹が世界を優しく包み込み、静かに星々が巡る季節が訪れた――。

『名もなき者の詩』にて、生と死、そして再生の境界を揺るがす新たな物語が、いま静かに幕を開けます。今回現すのは、万霊を蝕みながらも深淵の底で“生”を司る孤独な存在ーー冥府の予言者・グローア。彼女が奏でる骨笛の音色は、戦場のリズムを書き換え、冒険者たちに未知なる試練と救済をもたらすでしょう。

さらに、春の幻想と喜びに満ちた期間限定イベント「イースター物語」が同時開催。色鮮やかなイースターエッグが隠された花園や、春の薫りを映し出した華やかな衣装たちが、プレイヤーを新たな運命の旅路へと誘います。芽吹きの季節にふさわしい、驚きと報酬に満ちた祝祭を、ぜひその目でお確かめください。

1、 闇に響く鎮魂曲ーー新SSRプリースト「グローア」登場

「その旋律に、抗うことはできないーー。」

ミズガルズを震わせた伝説の魔女は、いまや冥府の“予言者”として戦場に降り立つ。両眼を捧げて得た“真実”と、魂を封じた骨笛の音色が、静かに戦局を侵食していく。

グローアは、敵のSP減少による妨害と、味方への生存支援に特化したデバフ型プリースト。敵のSPを削りスキルを遅延させ、敵全体に毒を付与する一方で、ターン終了時には負傷した味方を回復しSPを付与する優れたリソース管理能力を持ちます。さらに、敵のバフを解除する力、与ダメージを大幅に下げる「倦怠」効果や、味方をターゲットから外す「ステルス」付与、自分が戦闘不能になる時一度復活するなど、戦線の持久力を劇的に高める多才な能力を備えています。

この冷徹なる予言者・グローアは、今だけの特別な機会にあなたのチームへと迎え入れることができます。イベント期間中、特別なログインボーナスおよび期間限定イベントへの参加を通じて、グローアを無料で獲得することが可能です。

また、彼女の降臨を記念して、冥府の予言者の異なる側面を映し出した2種類の限定コスチュームが登場します。

・「おとめ座」グローア

イベント期間中にグローアをランク15まで昇格させることで獲得できる限定コスチューム「おとめ座」。漆黒のドレスを纏い、聖域の森で星々を導く指揮者のように骨笛を奏でる、グローアの神秘的な一面を解放しましょう。

・「夢の狭間」グローア

骨笛を置き、深い眠りと覚醒の境界で揺蕩う、無防備で儚げな姿。真実を見通す瞳を隠し、静寂の中に身を浸す彼女の、一時の安らぎ。死の旋律から解放された、魔女の秘められた美しさを、ぜひその目に焼き付けてください。

2、 季節と星々を纏う新コスチューム登場

グローアの2種類の新コスチュームに加え、命と星々の輝きを祝う特別な衣装たちが新たにラインナップされます。

・「春風の散策」デリア

イースターの陽気な雰囲気を纏った、デリアの愛らしい春の私服。うさ耳のヘッドドレスと、パステルカラーのフリルが揺れるドレスが、春風の中を軽やかに駆ける彼女にぴったりです。

・「かに座」エイラ

蟹座の加護を受け、月光に濡れる水辺に降臨したエイラ。夜空を映した黒のドレスに、繊細な銀の装飾と星々が輝きます。背後に浮かぶ三日月と指先に止まる蝶。静謐な夜の美しさを体現した、神々しい姿をぜひご覧ください。

・「若草の巡礼」テュール

紅葉が散る大自然の中、力強くも優雅に佇むテュールの巡礼姿。バニーをモチーフにしたシックな黒の衣装と、風にたなびく長い髪が、春の訪れとともに新たな旅路へ向かう彼女の決意を感じさせます。

3、 春の奇跡が紡ぐ幻想譚――「イースター物語」開催！

芽吹きの季節、星々の軌跡が夜空を駆け抜ける――。

幻想と祝福が交差する春の祭典「イースター物語」が幕を開けます。

光り輝く生命の息吹とともに、新たな冒険へと出かけましょう！

・ログインボーナス

毎日のログインで、春の訪れを祝う豪華報酬をプレゼント。旅路を支えるアイテムが次々と手に入り、14日目には新英霊「グローアの欠片×8」を獲得できます。

・冥府の予兆

SSR英霊「グローア」が期間限定で降臨！運命の調律者である彼女に祈りを捧げ、その強大な力を仲間に迎えましょう。一定回数の召喚で、特別なボーナスも解放されます。

・猫の遊び場

ヴァルキリーを操作して、気まぐれな猫たちの間をすり抜けるアクションチャレンジ！ハラハラドキドキのミニゲームを突破し、高難度クリアで限定アイコンを手に入れましょう。

・花畑の旅路

サイコロを振って、色鮮やかな春の花々に包まった幻想世界を進むボードゲーム風アドベンチャー。行く先々で起こる不思議なイベントを楽しみながら、未知なる報酬を追い求めましょう。

・ラッキーエッグ

春の陽気に誘われて現れた不思議なエッグを開封！中からはダイヤや貴重なレア報酬が飛び出します。心躍る春の運試しに挑戦しましょう。

・願いのパズル

春の景色を描いた幻想的なパズルコンテンツ。欠片を集めてラインを揃え、絵巻を完成させましょう。全体のパズルを解き明かすことで「レアコスチューム選択箱」が解放されます。

・鏡の試練

幻影が潜む、静まり返った鏡の世界へ――。階層を進むごとに強さを増す試練を乗り越え、己の限界に挑みましょう。最深部で待つ豪華報酬をその手に掴み取れ。

春の光と冥府の闇が交錯するこの季節――

新たな予言とともに、あなたの運命もまた動き出す。

「グローア」と共に、幻想に満ちた「イースター物語」をぜひその手で体験してください。

【基本情報】

タイトル：名もなき者の詩 昔懐かしきドット絵RPG

ジャンル：ターン制バトル×育成×放置ドット絵ファンタジーRPG

日本サービス開始日：2025年7月29日（火）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

対応OS：iOS / Android

公式X（旧Twitter）：https://x.com/LIGHTCOREGAMES

ダウンロード：

iOS：https://unsunghero.go.link/79CIm

Android：https://unsunghero.go.link/80X1G