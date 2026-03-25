【Renta!】スマホで見るマンガアニメ「アニコミ」人気作『聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました』続話の配信決定！＆PV公開中！

株式会社パピレス

株式会社パピレス（東証スタンダード3641、所在地：東京都千代田区、代表取締役：松井康子）は、2024年8月23日（金）に、スマホで見るマンガアニメ『アニコミ 聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました ～力を解放したので国が平和になってきましたが元の国まで加護は届きませんよ～』の続話配信が決定したことを発表いたします。

この度、マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」（https://renta.papy.co.jp/）では、マンガをフルカラー化し、モーションと声優によるボイスを付加した、次世代コンテンツ「アニコミ」の人気シリーズ『聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました ～力を解放したので国が平和になってきましたが元の国まで加護は届きませんよ～』（以下、略称『聖女なのに』）の続話配信が決定いたしました。

■アニコミとは

マンガにモーションと音声を付加した弊社独自開発の次世代動画コンテンツです。全編フルカラー＆フルボイスで、キャストにはアニメや吹替えで活躍する人気声優の方々を採用しています。

そして本作品の主要な声優キャストとして、主人公のリーシャ役に小岩井ことりさん、追放されたリーシャを助けた隣国の国王、ラオウハルト役に榎木淳弥さん、そして追放した主人公の元婚約者の国王ダルエスト役に松岡禎丞さんが出演しております。

絵が動き、キャラクターが喋る次世代のマンガアニメーションを、ぜひご覧ください♪

さらにYouTube公式チャンネルでは、本編サンプル動画も順次公開予定ですので、こちらも併せて、チェックしてみてください。

アニコミYouTube公式チャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCegQG-QQXHnEzJy4bMVfiWg

【アニコミ】『聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました ～力を解放したので国が平和になってきましたが元の国まで加護は届きませんよ～』

作画：ミドリ RTC STUDIO

原作：よどら文鳥

制作：RentAnime

発行：RentAmine

25話～36話配信開始日：3月27日（金）

アニコミ特集ページ：

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/c_anicomi.htm(https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/page/original/c_anicomi.htm)

■メインPV公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7TMBNJNt5Hc ]

【主要キャスト】

リーシャ役：小岩井ことりラオウハルト役：榎木淳弥ダルエスト役：松岡禎丞

【キャスト】

リーシャ：三森すずこ・小岩井ことり

ラオウハルト：榎木淳弥

ダルエスト：松岡禎丞

ローエル：遠野ひかる

アエル：千春

グングエル：近藤浩徳

ジョージ：高橋広樹

ペルセデス：武内駿輔

※諸般の事情により13話からリーシャ役は三森すずこさんから小岩井ことりさんに変更となりました。

【内容紹介】

タテコミで異例の販売数を記録した超人気作品『聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました～力を解放したので国が平和になってきましたが元の国まで加護は届きませんよ～』が豪華キャスト出演でアニコミの続話配信開始！

聖女リーシャは、婚約者のバーズーデン国王ダルエストに、新しい婚約者ができたからという理由で突然国から追放されてしまう。

そんなリーシャを助けたのは、隣国メートポリスの国王ラオウハルトだった。

リーシャは助けてくれたお礼にと、聖女の力で荒れていたメートポリスを復興していく。次第にラオウハルトは、国のため尽力する健気なリーシャに惹かれていくのであった…。

一方で、聖女の力を失ったバーズーデン国は、日に日に様子がおかしくなり――！？

詳しくは下記のページをご確認ください♪

https://renta.papy.co.jp/renta/sc/frm/item/380026

株式会社パピレスは、今後もより多くのユーザーにご満足いただける電子書籍サイトを目指して、サービスの充実に邁進してまいります。

■マルチデバイス対応電子書籍レンタルサイト「Renta!」について

URL：https://renta.papy.co.jp/

「Renta!」は「誰でも、手軽に、安価に」電子書籍の閲覧ができるサービスとして、2007年にオープンいたしました。

現在までに多数のユーザーにご利用いただき、2025年には、会員数1050万人を突破いたしました。コミックや小説・実用書、タテコミやアニコミ等の次世代コンテンツに加えて、SNSで話題のショートドラマやアニメなどの動画も続々入荷しており、いつでも・どこでも・簡単に・好きな端末で楽しめます。※1

価格設定は48時間閲覧方式の「レンタル」を採用し、安価な書籍閲覧を実現しております。また、レンタルだけではなく「購入」も可能で、「手軽にちょっと読みたい」と「繰り返し何度でも読みたい」という、異なるニーズに対応しています。

なお、Renta!では書籍の作品データやユーザーの利用状況を、株式会社パピレス提供のクラウド上に保管します。これにより、利用シーンによる閲覧デバイスの使い分けは勿論、モバイル端末の紛失・故障・機種変更等に際しても、引き続き別の端末から作品を楽しめます。

※1 閲覧期間と価格の設定は個々のコンテンツによって異なります。予めご了承下さい。

【会社概要】

■会社名 株式会社パピレス

■代表者 代表取締役 松井 康子

■資本金 4億1,446万円

■設 立 1995年3月31日

■所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル

■TEL 03-6272-9533（代表）

■FAX 03-6272-9563

■URL https://papy.co.jp/corp_site/

■事業内容 電子書籍販売

【本件に関するお問い合わせ】

■会社名 株式会社パピレス

■担当 広報担当

■TEL 03-6272-9533

■FAX 03-6272-9563

■Email press@papy.co.jp