福岡県×県内4大学によるがん検診啓発「Cプロジェクト」が始動

福岡県保健医療介護部

福岡県は、県内のがん検診受診率向上を目指し、県内の大学生と共同で啓発活動を行う「Cプロジェクト」を発足しています。この度、新たな啓発ツール（ポスター・動画・グッズ等）が完成し、県内各地での広報展開を開始します。

福岡県と九州共立大学、日本赤十字九州国際看護大学、福岡大学、帝京大学の学生が共同で企画制作しました。

県内のがん検診受診率向上を目指す取り組み「Cプロジェクト※」。

県と4大学の学生8名が、がん検診受診対象前の若い世代を含む幅広い世代へがん検診を受診することの大切さを伝えるため、啓発パンフレット・ポスター・

動画・グッズ等を共同で企画制作しました。

※Cプロジェクトの「C」は「Cancer(がん)」の頭文字。

啓発CMも公開中「まだまだ頼りにしてるから」篇

※会議の様子※会議の様子※CM撮影の様子[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9Hqbl5aUcjI ]

Cプロジェクト特設サイトはこちら :https://fukuoka-c-project.com/がんに関する正しい知識やがん検診の種類などを掲載しています。

福岡県内各地で学生たちによる街頭啓発も行います！

学生たちが意見を出し合い制作した啓発ツールは、福岡県内各地にがん検診啓発ブースを設置し、配布します。啓発ブースでは、リーフレットの配布やポスターの掲示、30秒動画を放映します。

また血管年齢の測定（無料）も行います。ぜひブースにお立ち寄りください。

【イベント情報】

明治安田明治安田生命Ｊ２リーグ ギラヴァンツ北九州 VS FC琉球

日時：3/29（日）

会場：ミクニワールドスタジアム北九州（北九州市小倉北区浅野３丁目９－３３）

お問い合わせ先

福岡県 保健医療介護部 がん感染症疾病対策課

TEL 092-643-3317