「ホームクッキング」で人気の「サプリ副菜」をまとめた電子書籍を発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマン株式会社は、レシピサイト「ホームクッキング」で人気の「サプリ副菜」をまとめた電子書籍「キッコーマンのサプリ副菜」vol.1、vol.2を「キッコーマンE-BOOKSシリーズ」の第1弾として発売します。

「サプリ副菜」とは、不足しがちなビタミンやミネラルなどの気になる栄養素を手軽に献立にプラスできる副菜のレシピです。現在、「ホームクッキング」では112件（26年3月現在）を掲載しています。

上記の人気レシピをセレクトして再編集した電子書籍「キッコーマンのサプリ副菜」では、各栄養素のレシピごとに１日分に対しての充足率を掲載しています。また、キッコーマン総合病院の三上繁院長監修の栄養素コラムを掲載し、それぞれの栄養素の働きや役割、おすすめの食材も解説しています。

今回発売する電子書籍「キッコーマンのサプリ副菜」は、キッコーマンが出版社を介さず、独自に編集して発売するもので、キッコーマンとしては初めての取り組みです。「キッコーマンE-BOOKSシリーズ」として今後もラインアップを拡充する予定です。

キッコーマンは1973年から、電話でのレシピ紹介サービス「キッコーマン もしもしクッキング」で、お客様向けの「レシピ提案」の取り組みを本格的に開始しました。以来50年以上、冊子、WEBサイト、スマートフォン用アプリなど、時代やお客様のニーズに合わせて形を変えながら、お客様の毎日の料理をサポートする「レシピ提案」を続けてまいりました。

キッコーマンはこれからも、お客様の生活を豊かにし、心身の健康を応援するレシピや情報をさまざまなプラットフォームを通じてお届けしてまいります。

【本書の概要】

書籍名 「キッコーマンのサプリ副菜」

・vol.1で取り上げる栄養素：ビタミンA、C、E、B₁、B2、B₆、D、葉酸

・vol.2で取り上げる栄養素：たんぱく質、鉄分、カルシウム、亜鉛、カリウム、マグネシウム、DHA・EPA、食物繊維

刊行形態 電子書籍（Amazon Kindleストア、楽天Kobo、マガストア、などの電子書籍ストアで販売）

価格 各250円（消費税別）

発売日 2026年3月26日

＊「サプリ副菜」はキッコーマン株式会社の登録商標です。

【参考資料１】キッコーマン「レシピ提案」の歴史

キッコーマンは、個人経営時代の明治・大正期からお客様向けの「レシピ提案」をしていたとされていますが、現在残っている最も古い記録は、昭和初期の広告です。

お客様向けのサービスとして開始したのは1973年、電話でのレシピ紹介サービス「キッコーマン もしもしクッキング」です。以来50年間、時代やお客様のニーズに合わせて形を変えながらお客様の毎日の料理をサポートする「レシピ提案」を続けています。

【参考資料２】現在の世界各地でのキッコーマンの「レシピ提案」（主要市場）

日本(https://www.kikkoman.co.jp/homecook/)

・「ホームクッキング」という名称

・1997年開設

・季節の食材を使ったレシピが人気

・「すき焼き」が人気No.1レシピ

アメリカ(https://kikkomanusa.com/homecooks/recipes-and-videos/)

・肉料理を中心に、北米の食文化にしょうゆを融合したレシピを紹介

・特に「テリヤキ」レシピが人気

・英語・スペイン語・中国語で展開

ヨーロッパ(https://www.kikkoman.eu/recipes/)

・欧州各国の食文化やビーガン・ベジタリアンなど食の嗜好・スタイルにあわせたレシピを多数掲載

・17カ国、16言語で展開

アジア(https://www.kikkoman.com.sg/recipes/)

・アジア各国の料理を中心に、食文化や食の嗜好・スタイルに合わせたレシピ等を紹介

・英語で展開

中国(https://www.kikkoman.com.cn/recipe_top.php)

・中国の家庭料理を中心に、しょうゆを使用したレシピを紹介

・肉や魚などの食材、煮る焼くなどの調理方法、主食・前菜など献立別でのレシピ探しに対応

ブラジル(https://kikkoman.com.br/kikkomanbrasil/shoyu-fermentacao-natural/receitas.html)

・ブラジル現地の料理にしょうゆ等の調味料を融合したレシピを紹介

・ポルトガル語で展開

グローバルサイト(https://www.kikkoman.com/en/cookbook/)

・日本の食と料理を学びたい海外の方向け。日本の家庭料理を中心に、しょうゆや豆乳を使ったレシピが豊富

・人気レシピ「スキヤキ」「テリヤキ」「バターしょうゆライス」

・健康や食文化に関する記事を毎月公開

・英語で展開 世界各地からのアクセス