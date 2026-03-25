『マネーフォワード 掛け払い』、産廃業界特化の販売管理システム『環境将軍R』との連携を開始

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードケッサイ株式会社は、株式会社ＪＥＭＳ（以下、ＪＥＭＳ）と廃棄物処理・資源リサイクル業界（以下、産廃業界）のDX推進に向けた協業を開始しました。本協業により、ＪＥＭＳが提供する産廃業界特化型基幹システム『環境将軍R』と、当社の企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード 掛け払い』のAPI連携を実現します。ＪＥＭＳが長年蓄積してきた現場の業務フローに関する知見と、当社が培ってきた決済インフラを融合し、業界特有の煩雑な請求・入金業務の効率化や未回収リスクの低減、ペーパーレス化の促進など、産廃業界のDX推進を支援します。

産廃業界は、廃棄物の収集・運搬から処分、リサイクルまでを担う重要な社会インフラです。一方で、廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃掃法）により、厳格な法規制のもとでコンプライアンス遵守の負担が大きいほか、マニフェストや行政報告書といった業界特有の帳票作成が義務付けられており、複雑な事務業務が発生しています。これに加えて、紙の伝票や手書きの請求処理といったアナログな慣習が残っており、法令対応と決済実務への負担がDXの障壁となっています。

さらに、深刻な人手不足や働き方改革への対応が喫緊の課題となっているほか、従来の「廃棄物処理」から、高度な資源循環を目指す「サーキュラーエコノミー」への転換※1が求められており、産廃業界は新しいビジネスモデルへの対応を迫られています。

本協業は、こうした業界特有の課題解決を目指します。両社が持つ強みを活かし、複雑な法令対応業務から請求・入金確認までを一気通貫で自動化します。バックオフィス業務の効率化と経営の透明化を推進することで、企業が資源循環などの高付加価値業務に専念できる環境の創出に貢献します。

※1 経済産業省：成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに関する取りまとめ(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/pdf/20250213_1.pdf)（2026年3月5日閲覧）

■今後の連携と展望

1.『環境将軍R』と『マネーフォワード 掛け払い』のAPI連携

ＪＥＭＳが提供する産廃業界特化型基幹システム『環境将軍R』と、当社が提供する企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード 掛け払い』のAPI連携を推進します。これにより、廃棄物の回収実績から請求、入金消込までのデータがシームレスに繋がり、二重入力の手間やミスの削減、与信管理の自動化が可能になります。

2.両社の顧客基盤を活用したシナジーの創出

ＪＥＭＳは民間企業から自治体・官公庁まで、全国で1,300社（団体）を超える幅広い導入実績を有しています。現場に精通したそれぞれの強みを活かし、最適なDXソリューションを相互に提案・紹介することで、産廃業界全体のDXを加速させます。

3.産廃業界向け「BPOサービス」の検討

ＪＥＭＳは従来のシステム提供に加え、産廃業界に特化したBPOサービスのリリースを予定しています。今後、両社が培ってきたBPOの知見を活かし、新たなサービスの展開も検討してまいります。ツールの提供に留まらず、実務そのものをサポートする体制を構築することで、企業が本来のコア業務に専念できる環境を提供します。

■産廃業界特化型基幹システム『環境将軍R』について

『環境将軍R』は、廃棄物処理・資源リサイクル業に特化した、多様な業務を一気通貫で管理できる基幹システムです。収集運搬から処分まで、見積・契約・受付・配車・計量・在庫・マニフェスト管理・請求・支払といった一連の業務を一元管理し、煩雑な事務作業の効率化を実現します。

URL：https://www.j-ems.jp/shogun/

■企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード 掛け払い』について

『マネーフォワード 掛け払い』は、取引先の与信審査から請求書発行、代金回収までの決済業務を一括して代行する企業間後払い決済サービスです。企業は手間のかかる請求業務から解放されるだけでなく、代金回収サイクルの短縮化と代金回収の低リスク化により、お金の心配をせずに本業に集中できます。

URL：https://biz.moneyforward.com/kakebarai

■株式会社ＪＥＭＳについて

名称 ：株式会社ＪＥＭＳ

所在地：茨城県つくば市東新井31-13

代表者：代表取締役 須永 裕毅

設立 ：1994年4月1日

事業内容：ソフトウェアの開発、販売および導入、ビジネスプロセスアウトソーシングに関する業務、環境関連のコンサルティングおよび管理、運営業務

URL ：https://www.j-ems.jp/

サービスに関するお問い合わせ：marketing@j-ems.jp

■マネーフォワードケッサイ株式会社について

名称 ：マネーフォワードケッサイ株式会社

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長 冨山 直道

事業内容：ファイナンスサービスの開発・提供

提供サービス：

企業間後払い決済・請求代行サービス『マネーフォワード 掛け払い』

請求発行・回収業務AI BPOサービス『マネーフォワード おまかせ請求回収』

法人・個人事業主向けビジネスカード『マネーフォワード ビジネスカード』

事業者向け請求書カード払いサービス『マネーフォワード 請求書カード払い』

売掛金早期資金化サービス『マネーフォワード 早期入金』

URL：https://mfkessai.co.jp/

サービスに関するお問い合わせ：business@mfkessai.co.jp

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。