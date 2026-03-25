大切な推し缶バッジをもっと愛でたい。バッグに穴を開けないチャーム＆アクセサリーが入るポーチが、フェリシモ「大人の推し活」シリーズから新登場

株式会社フェリシモ

フェリシモの雑貨ブランド「Kraso［クラソ］」は、大好評の「大人の推し活グッズ」の第5弾として、推し活には欠かせない推し缶バッジを気軽に身に着けられる新商品を3月25日（水）に発売しました。大切な推しの缶バッジをバッグに穴を開けずに装着できる「缶バッジホルダー」と、缶バッジをバッグチャームとして飾りながら中にアクセサリーも収納できる「缶バッジでカスタマイズできるポーチ」の2アイテムです。イベントやショップで、つい気分が上がって購入してしまう缶バッジ。しかし、「大切なグッズを傷つけたくない」「お気に入りのバッグに針の穴を開けたくない」という理由から、自宅に保管したままになっているという声や、自らも推し活に励む企画担当者の実体験をふまえ、日常のファッションになじませながら、スマートに推し活グッズを楽しめるアイテムが誕生しました。

◆バッグチャーム風に楽しめる缶バッジホルダー

ホルダーに缶バッジをセットしてバッグの持ち手などにつるすことができるチャームです。ピンを使わずに装着できるので、レザーバッグや繊細な生地のバッグを傷つけず、安心してお気に入りの缶バッジを取り付けられます。チャームのデザインは、リボンとビーズをあしらった華やかなデザインに大人っぽい落ち着いたカラーで大人世代のスタイリングのアクセントに。

デザインは〈ローズピンク〉〈ゴールド〉〈シルバー〉の3色。缶バッジはジッパーの開閉で簡単に出し入れでき、一般的な直径約57mmまでの缶バッジに対応しています。

バッジケースは取り外しが可能なので、バッグのサイズに合わせて付け位置を変更したり、手持ちのキーホルダーを付けたり、バッジをチェーンに留めてみたり、自分だけの組み合わせでアレンジも楽しめます。

バッジケースはカニカンで付け外しが可能。カニカンを留めるリング位置で二段階の長さにできる仕様です。色々な形状の推しバッジに対応します。

【NEW】グッズをもっと活用 バッグチャーム風に楽しめる 缶バッジホルダーの会

月1個 1,950円（+10% 2,145円）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr2603252/1/

◆缶バッジでカスタマイズできるアクセサリーポーチ

表面の透明窓に缶バッジがセットでき、ポーチ内部にはピアスやリング、ネックレスなどを収納できる構造で、推しのバッジを愛でながら、小物の収納ポーチにもなるという実用性も兼ね備えています。薬などほかの小物を収納しても◎。

ストラップでバッグに外付けできるので、バッグの中で迷子になるお悩みも解消します。ライブ会場やコラボカフェに到着してから、いつでもどこでもサっとアクセサリーを身に着けられ、「推しの前では美しく」というファン心にも寄り添います。

デザインは上品なバイカラーの〈スカイブルー×ベージュ〉〈パウダリーピンク×グレー〉〈ソフトベージュ×フラミンゴピンク〉の3色。かわいさもありつつ、落ち着いたカラーリングで、大人の推し活にぴったりです。

【NEW】バッグにつけてアクセサリーをさっと出し入れ 缶バッジでカスタマイズできるポーチの会

月1個 2,500円（+10% 2,750円）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr2603252/2/

◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/