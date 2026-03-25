『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』KNTV 4/26(日) 独占生中継！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、aespa初の日本ドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』の東京公演最終日の模様を生中継することに決定いたしました。

(C)SM ENTERTAINMENT JAPAN

今回のドーム公演は、去年から続くaespaワールドツアーの集大成であり、aespaにとっては初の日本ドームツアーとなる記念すべきステージ！タイトルに“aeXIS LINE”（中心軸）とあるように、ブレない軸を持って歩んできたというaespaの信念が表れていて、前回のツアーでも話題となったメンバーそれぞれのソロステージや個性が際立つパフォーマンス、そして、ドームの広さを存分に活かした演出にも期待が集まっています。

4月に京セラドーム大阪、東京ドームと計4回行われる公演のうち、KNTVでは東京ドームの最終日公演を生中継でお届けいたします。aespaの貴重なライブを是非、リアルタイムでご覧ください。

■＜生中継＞

『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』4月26日（日） 午後4：00～ TV独占生中継！

出演：aespa

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※日本語字幕はございません。

※生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。

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