札幌国際芸術祭2027　2つの新たな会場と企画概要が決定！

札幌市・北海道立近代美術館ー雪をテーマにした北国ならではのコレクション展を開催・札幌大通地下ギャラリー 500m美術館ー既存のコンペティションを国際的に広く公募

札幌国際芸術祭（略称：SIAF）では、開幕まで1年を切った次回芸術祭・SIAF2027 （2027年1月16日～2月21日開催）に向けて準備を進めています。

SIAF2027では「PLANET SNOW（プラネット・スノー）― upas mintar / upas nociw（ウパㇱ ミンタㇻ / ウパㇱ ノチウ）」をテーマに、札幌の街全体を「雪の惑星」に見立て、雪を起点に宇宙まで想像を広げる体験を展開します。アート、歴史、そして地域の個性が交差する「アートの掛け算」の更なる深化を見据え、このたび新たに北海道立近代美術館および札幌大通地下ギャラリー 500m美術館が会場に決定しました。昨年12月に発表した8会場に同2施設が加わり、SIAF2027の会場は計10会場となります。

北海道立近代美術館では雪をテーマにしたコレクション展を企画。500m美術館では現代アートの作品および企画プランの特別コンペティション受賞者による展示を予定し、国内外からのプラン公募を4月20日(月)よりスタートします。

追加会場詳細

詳細（公式HP） :https://siaf.jp/press/25816/

北海道立近代美術館

札幌市中央区北1条西17丁目

北海道立近代美術館は、地域性と国際性を併せ持つ総合的近代美術館の構想のもと、1977年に開館した北海道における文化拠点です。「北海道の美術」「日本近代の美術」「エコール・ド・パリ」「ガラス工芸」「現代の美術」の5つを収集方針に掲げたコレクション作品を生かし、前回芸術祭（SIAF2024）では「コレクションと現代アートの共演」を実現する展覧会を開催しました。

SIAF2027では、会場のひとつとして同館独自の展覧会を企画。多彩なジャンルのコレクションの中から「雪」にまつわる作品をピックアップし、北国の美術館ならではの展覧会の開催を予定しています。





札幌大通地下ギャラリー 500m美術館

札幌市中央区大通西1丁目～東2丁目（札幌市営地下鉄大通駅とバスセンター前駅間の地下コンコース内）

Photo by TAKUMA Noriko

札幌大通地下ギャラリー 500m美術館は、札幌市の地域特性のひとつである地下空間を活用した展示スペースです。市民が様々な芸術作品に触れる機会を創出することを目的に、地元アーティストを中心とした毎年複数回の展覧会を実施しています。同ギャラリーが芸術祭会場となるのはSIAF2017以来、10年振りとなります。

SIAF2027では、ガラスケースゾーンとウォールゾーンの双方のスペースでの展示を実施します。毎年実施されている現代アートの作品および企画プランのコンペティション「500m美術館賞」をSIAFとの協働企画として国際的に広く公募し、8基のガラスケースに受賞者の作品展示を実施します（詳細は下記）。またウォールゾーンでは空間を最大限に活用し、注目のアーティストが展示を行う予定です。今後の発表にぜひご期待ください。

札幌国際芸術祭×500m美術館 特別コンペティション

「500m美術館賞」は、札幌大通地下ギャラリー 500m美術館が毎年実施する現代アートの作品プランおよび企画プランのコンペティションです。2026年度は、SIAFと500m美術館が連携し「SIAF2027 500m美術館賞」と題した特別コンペティションとして実施します。本コンペティションで選出される2組は、芸術祭会期中、SIAF2027参加アーティストとして500m美術館を舞台に作品展示を行います。 多くの人が行き交う地下コンコースに設置されたガラスケース空間、その特性を生かした国内外からのプランをお待ちしております。

SIAF2027 500m美術館賞 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/130084/table/220_1_11983cf68cd8aac7662740fbece116d2.jpg?v=202603250651 ]

上記の取り組みの周知および取材のご協力をお願いいたします。また、SIAF2027の詳細については、今後も随時追加発表する予定です。取材も受け付けておりますので、ぜひお問合せください。

＜お問い合わせ＞

札幌国際芸術祭実行委員会事務局 広報担当 杉本・椛澤

〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目札幌時計台ビル10階

TEL:011-211-2314 | FAX:011-218-5157 | E-MAIL:press@siaf.jp

WEB: https://siaf.jp/