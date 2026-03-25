「『誰も聞いてないから大丈夫』って、タイトル凄くない？」「ラブストーリーの神様」北川悦吏子が、初のレギュラー・ラジオに挑戦！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するラジオ番組『誰も聞いてないから大丈夫』が、4月1日(水)より配信スタート。（放送局により放送日時が異なる）

脚本家・映画監督の北川悦吏子が、初のレギュラー・ラジオ番組を担当。今気になる話題を「ゆらりくらり」問わず語りしたり、ゲストを招いて気の置けないおしゃべりをしたり…。

人生の“気づき”を再発見していきます！

『誰も聞いてないから大丈夫』、北川自身がタイトルをつけた。

ぜひ、みなさん聞いてください、というところを、こんなタイトルをつけてごめんなさい。

でも、こう思ったほうが喋りやすいかと。そして、ゲストの方とも、より本当の話が出来るかと……と彼女。

初回では、「アエイウエオアオ」と発声練習までして臨んだのに、緊張が過ぎたのか、途中で、もう帰っていいですか？と涙声。

のっけからフリーダムな北川ワールドが炸裂する。

「ラブストーリーの神様」が、マイクの前に座り、はじめてのひとり語り。

初回は、脚本家デビュー作となった『素顔のままで』のエピソード（秘話）から、自分のプロフィールとともに、時代時代を反映した彼女の作品群を紐解いていく。透明感のある美しい物語で多くの人々の心を震わす、北川はなにを語る……？今後は交流あるゲストなども交えて、人生の機微を発信していく。

【出演者プロフィール】

北川悦吏子（きたがわえりこ） 1961年12月、岐阜県美濃加茂市出身。

早稲田大学第一文学部哲学科東洋哲学専修卒業。脚本家・映画監督。

テレビドラマの企画の仕事を経て、1992年に『素顔のままで』で連続ドラマの脚本家デビュー。

テレビドラマ『あすなろ白書』『愛していると言ってくれ』『ロングバケーション』『ビューティフルライフ』『空から降る一億の星』『オレンジデイズ』などの多くの大ヒット作品を世に送り出してきた。

その透明感のある美しい物語は多くの人々の心を震わせ「ラブストーリーの神様」との異名を持つようになる。平均視聴率32.3%、最高視聴率41.3%を記録した『ビューティフルライフ』では向田邦子賞・橋田壽賀子賞を受賞。

活躍の一方で炎症性腸疾患や聴神経腫瘍による片耳失聴といった病を長く抱えているが、難病と戦いながら今もなお数々の作品を生み出し続けており、近作にはＮＨＫ連続テレビ小説『半分、青い。』『ウチの娘は、彼氏が出来ない!!』『夕暮れに、手をつなぐ』、『生きとし生けるもの』など。

『ハルフウェイ』『新しい靴を買わなくちゃ』では映画の世界にも進出。

活動は多岐に渡り、舞台脚本やエッセイ、作詞でも活躍している。

■番組概要■

番組名：誰も聞いてないから大丈夫

番組サイト：https://jfn-pods.com/program/300013355

放送局により、放送日時が異なります。詳細は各放送局のHPをご確認ください。

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