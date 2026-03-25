投資信託新商品の取扱開始について
株式会社山梨中央銀行
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株式会社山梨中央銀行（頭取 古屋 賀章）は、お客さまの多様化・高度化する資産運用ニーズにお応えするため、投資信託の新商品の取扱いを開始します。
新商品の概要
１．ROBOPROファンド
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２．ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド【愛称：新興国ポラリス】
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３．のむラップ・ファンド（普通型）年3％目標分配金受取型
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４．のむラップ・ファンド（積極型）年6％目標分配金受取型
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/340_4_cde95fd8e4b9b4bb2a453afb89bac740.jpg?v=202603250651 ]
※ 商品のご検討に際しましては、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」を併せてご覧ください。
取扱開始日
2026年4月１日（水）
株式会社 山梨中央銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第41号
加入協会 日本証券業協会