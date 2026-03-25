ステムセル研究所 東京証券取引所上場５周年記念「将来の医療に備える選択肢」として広がるさい帯・さい帯血保管

株式会社ステムセル研究所

株式会社ステムセル研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水崇文、以下「当社」）は、出産時にのみ採取できる「さい帯・さい帯血」を保管する細胞バンク事業を展開しており、2026年6月25日に東京証券取引所への上場5周年を迎えます。全国の産科医療機関とのネットワークと確立された輸送・保管体制により、貴重な細胞を安全かつ確実に長期保管できる体制を構築しています。

近年、再生医療や細胞治療の研究が進展する中、さい帯・さい帯血に含まれる細胞の価値に対する関心が高まりつつあり、将来の医療に備える選択肢の一つとして保管を検討するご家族が年々増えています。

当社は2024年11月に、これまでご提供してきたさい帯・さい帯血保管サービスを「HOPECELL」としてリニューアルし、2025年12月より5年分の保管料が無料（最大66,000円）となる「HOPECELL 1周年記念キャンペーン」を実施しております。本キャンペーンは、想定を上回る反響をいただき、多くのご家族にご利用いただいております。

こうした社会的関心の高まりおよびお客様からのご好評を受け、東証上場5周年という節目にあわせ、5周年にちなみ保管料5年分を無料とする本キャンペーンを、「東証上場5周年記念キャンペーン」として継続実施することといたしました。

本取り組みを通じて、「わが子の未来の医療に備える」という選択肢が、より多くのご家族にとって身近なものとなることを目指してまいります。

東証上場 5 周年記念キャンペーン概要

実施期間：2026 年3 月25 日15:00 ～ 2026 年6 月30 日17:00

対象者：上記期間中に「HOPECELL」をご契約いただいた方

割引額：10 年及び20 年保管を対象として、5 年分の保管料が無料（最大66,000 円）

※本キャンペーンは、HOPECELL 1周年記念キャンペーンのご好評を受け、東証上場5周年記念 として継続実施するものです。

詳しくはこちら：https://stemcell.co.jp/hopecell-news/4203/

HOPECELL（ホープセル）とは

出産時にのみ採取できる「さい帯・さい帯血」をあわせて保管する国内唯一のサービスであり、将来の医療に備える選択肢として多くのご家庭に選ばれています。

さい帯・さい帯血の特徴と活用の可能性

- さい帯とさい帯血の両方を採取するため、高確率でどちらかを保管可能- 月々2,980 円から保管できる、支払いやすい料金プラン- 分割払いに伴う手数料不要、追加の金利負担なく利用可能

さい帯・さい帯血には幹細胞が豊富に含まれており、近年、その特性を生かした研究や活用が進んでいます。

- 脳性まひや自閉症スペクトラム障害（ASD）を対象とした臨床研究に活用- ご本人由来のiPS細胞（自家iPS細胞）の細胞ソースとして研究が進展- 保管したさい帯から製造する幹細胞培養上清液「ファミリー上清(R)」により、ご家族での活用も可能

会社概要

さい帯・さい帯血ファミリーバンク HOPECELL

当社グループは「あたらしい命に、あたらしい医療の選択肢を。」をコーポレートスローガンに、産婦人科施設との強固なネットワークを活用し、再生医療・細胞治療を目的とした「さい帯」や「さい帯血」等の周産期組織由来の細胞バンク事業の展開及びそれらの細胞等を利用した新たな治療法の開発を行っております。そしてこの事業基盤をベースとして、再生医療やフェムテック等関連する領域での事業開発及び投資等による、グローバル＆サスティナブルな成長と社会への貢献を目指しております。

設立年月日 ： 1999年8月5日（東証グロース上場：7096）

資本金 ： 7億480万円

代表取締役社長 ： 清水 崇文（しみず たかふみ）

本社 ： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル２階

TEL／ホームページ ： 03-6811-3230 ／ https://www.stemcell.co.jp/corporate/

グループ会社 ： STEMCELL INNOVATIONS PTE. LTD.（シンガポール）、株式会社ミルケア