リニューアル1周年記念｜特典付き宿泊プラン販売開始
株式会社ニア
栗駒山麓の自然に抱かれる、全7室のリトリート宿「祭畤温泉かみくら」
肌にやさしく寄り添う、やわらかな湯。静寂の中で心ほどけるひととき
■リニューアル1周年記念プラン特典
1周年の感謝を込めて、限定特典をご用意
かみくらは、栗駒山麓の自然に抱かれた全7室のリトリート宿。
Grand Chef SHOTAが手がける「Japanese French」- 四季を味わうコース料理
日常を離れ、静けさに包まれる特別な時間を
施設名：祭畤温泉かみくら
栗駒山麓の自然に抱かれる、全7室のリトリート宿「祭畤温泉かみくら」
株式会社ニア（本社：岩手県）は、運営する温泉宿「祭畤温泉かみくら」（岩手県一関市）にて、リニューアル1周年を記念した特別宿泊プランの販売を開始いたしました。
肌にやさしく寄り添う、やわらかな湯。静寂の中で心ほどけるひととき
本プランは、日頃のご愛顧への感謝を込めてご用意したもので、じゃらん・楽天トラベル・一休など各OTAにてご予約いただけます。
宿泊料金は、通常の「シグネチャーコース」と同価格ながら、期間限定の特典をご用意しております。
■リニューアル1周年記念プラン特典
・夕食時ワンドリンクサービス
・かみくらオリジナルギフトボックスプレゼント
1周年の感謝を込めて、限定特典をご用意
かみくらは、栗駒山麓の自然に抱かれた全7室のリトリート宿。
静寂の中で過ごすひとときと、Grand Chef SHOTAが手がける「Japanese French」のコース料理、そして肌をやさしく包み込む温泉が、日常から離れた深い癒しの時間を演出します。
Grand Chef SHOTAが手がける「Japanese French」- 四季を味わうコース料理
1周年という節目に、これまでの感謝とこれからの想いを込めた特別なご滞在を、ぜひご体感ください。
日常を離れ、静けさに包まれる特別な時間を
■施設概要
施設名：祭畤温泉かみくら
所在地：岩手県一関市厳美町祭畤32
客室数：7室
サービス：温泉、宿泊、日帰り利用、ジャパニーズ・フレンチダイニング、リトリート体験
公式HP：https://m-kamikura.com/