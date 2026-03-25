リニューアル1周年記念｜特典付き宿泊プラン販売開始

株式会社ニア栗駒山麓の自然に抱かれる、全7室のリトリート宿「祭畤温泉かみくら」

株式会社ニア（本社：岩手県）は、運営する温泉宿「祭畤温泉かみくら」（岩手県一関市）にて、リニューアル1周年を記念した特別宿泊プランの販売を開始いたしました。

肌にやさしく寄り添う、やわらかな湯。静寂の中で心ほどけるひととき

本プランは、日頃のご愛顧への感謝を込めてご用意したもので、じゃらん・楽天トラベル・一休など各OTAにてご予約いただけます。

宿泊料金は、通常の「シグネチャーコース」と同価格ながら、期間限定の特典をご用意しております。

■リニューアル1周年記念プラン特典

・夕食時ワンドリンクサービス

・かみくらオリジナルギフトボックスプレゼント

1周年の感謝を込めて、限定特典をご用意

かみくらは、栗駒山麓の自然に抱かれた全7室のリトリート宿。

静寂の中で過ごすひとときと、Grand Chef SHOTAが手がける「Japanese French」のコース料理、そして肌をやさしく包み込む温泉が、日常から離れた深い癒しの時間を演出します。

Grand Chef SHOTAが手がける「Japanese French」- 四季を味わうコース料理

1周年という節目に、これまでの感謝とこれからの想いを込めた特別なご滞在を、ぜひご体感ください。

日常を離れ、静けさに包まれる特別な時間を

■施設概要

施設名：祭畤温泉かみくら

所在地：岩手県一関市厳美町祭畤32

客室数：7室

サービス：温泉、宿泊、日帰り利用、ジャパニーズ・フレンチダイニング、リトリート体験

公式HP：https://m-kamikura.com/