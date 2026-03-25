TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』AnimeJapan 2026 にて特別動画放映！さらに、会場にてオリジナルフライヤーを配布！漫画喫茶「ヘッジホッグ」の入会SNSキャンペーン実施！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）のAnimeJapan 2026での特別動画放映、オリジナルフライヤーの配布、SNSキャンペーンの情報などの新規情報を多数公開したことをご案内致します。

TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』

AnimeJapan 2026 にて特別動画放映！

現在、YouTubeで配信をしている作中キャラクターの「マリーカ・ベルツリー」と「中埜音緒」がAnimeJapan 2026の「NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン」ブースと「博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ」ブースのビジョンで会場限定の特別動画を放映いたします！

各ブースでの会場内ビジョンをぜひご覧ください！

※放映タイミングは不定期となります。

【ブース情報】

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンブース：東7ホール A-26

特設サイト： https://www.nbcuni.co.jp/anime/anime-japan/2026/

博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブース：東5ホール J-45

特設サイト： https://www.hakuhodody-map.jp/animejapan/

会場限定のオリジナルフライヤー配布が決定！

AnimeJapan 2026の「NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン」ブースと「博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ」ブースで会場限定のオリジナルフライヤーを配布いたします。

ぜひ、当日はブースをチェックしてみてください！

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

AnimeJapan 2026 の開催に合わせて、

漫画喫茶「ヘッジホッグ」の入会SNSキャンペーン実施！

AnimeJapan 2026の開催に合わせて、漫画喫茶「ヘッジホッグ」の入会SNSキャンペーンを実施いたします。

詳細は、当日までお楽しみに！

【キャンペーン期間】

2026/3/28（土） 9:00 ～ 2026/4/3（金） 23:59

※キャンペーンの内容に関して、予告なく変更する可能性がございます。

作品基本情報

あらすじ

秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！

憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。

そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！

学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？

かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！

放送情報

<放送情報>

2026年4月より放送

◆ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット（『ANiMAZiNG!!! 』枠）

┗ 2026年4月11日（土）より毎週土曜26：00 ～

◆BS日テレ

┗ 2026年4月13日（月）より毎週月曜23：00 ～

STAFF

原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）

監督：渡部穏寛

キャラクターデザイン：上原史也

総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり

衣装デザイン：上原史也、大谷道子

美術設定：田中志乃

美術監督：中里陽美、細田舞華

色彩設計：梅崎ひろこ

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：木村康史

編集：柳圭介

音響監督：立石弥生

音楽：MONACA

アニメーション制作：ピー・アール・エー

主題歌情報

＜オープニング主題歌＞「チャオチャオ（Ciao Ciao）」 Sophia la Mode（ソフィアラモード）

＜エンディング主題歌＞「やわやわNERD 超FreQuency」 夢限大みゅーたいぷ

公式サイト・公式SNS

公式サイト： https://ichijyoma-anime.com

公式X：@ichijyoma_anime (https://x.com/ichijyoma_anime)

公式サイト・公式Vtuber

マリーカ・ベルツリーYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@marikabelltree

推奨ハッシュタグ

「#まんきつ暮らし」

原作情報

原作コミックス第1～4巻好評発売中！

原作公式サイト：https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/

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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)︎ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ