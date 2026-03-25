スペースシャワーTVは、「稜海しました! in スペシャ」公開収録第２弾の模様をオンエア！定番企画からファン待望の“なま布団”まで！？

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、「稜海しました! in スペシャ」公開収録第２弾の模様を放送することを決定いたしました。

2月28日にニューピアホール竹芝にて行われた、超特急のカイとリョウガこと小笠原海と船津稜雅によるスペースシャワーTVのイレギュラー番組「稜海しました！in スペシャ」の公開収録第2弾を、光回線（FTTH）を利用して「ひかりTV」のテレビ放送サービスを提供する株式会社アイキャスト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長： 永田 勝美）サポートの下、昼と夜の2部構成で開催。イベントの模様が3月30日にスペースシャワーTVにて旨味を凝縮した60分の特別番組としてオンエアされる。

本家でも定番の企画「おたよりコーナー」では当日会場で集められた「お便りBOX」の中から見事稜海に引き当てられたお便りを答えたり答えなかったりするコーナー。面白い質問にゆる～く答えていく。

今回の特別企画は1部2部ともに「稜海くじ」で決定。

引き当てられた企画は、稜海の二人が舞台上でお布団に入っての修学旅行的トークするファン待望の！？「なま布団」。お互いに手紙を書いて謎に客席を練り歩く「卒業」。会場をフルに使った「稜海さんが◯◯になっちゃった」、二人がディレクターになってお客さんを巻き込んだ「番宣」企画など、前回以上にスペシャならではの楽しい企画が盛り沢山となっている。

さらに最後にはお客さんから稜海へのサプライズも！絶対にお見逃しなく！

▼番組詳細

「稜海しました in スペシャ#9～公開収録やってみました！2～」

放送日程：3/30(月)22:00～23:00

番組ページ：https://tv.spaceshower.jp/p/00089600/(https://tv.spaceshower.jp/p/00089600/)

この番組はスマホ・タブレット・PCなどお好きな デバイスで番組をお楽しみいただけます。

出演：小笠原海・船津稜雅

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ）