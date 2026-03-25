西鉄甘木線沿線で酒蔵めぐり！くらの細道きっぷを販売します！

西日本鉄道株式会社

西鉄電車では、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、甘木線沿線の4か所の酒蔵とタイアップした企画乗車券「くらの細道きっぷ」を販売します！

当きっぷは、 【１.西鉄電車の往復割引乗車券】＋【２.おちょこ1杯×4酒蔵】＋【３.4酒蔵で使用できるクーポン】をセットにしたおトクな乗車券です。

当きっぷをご利用いただくと、4つの酒蔵を電車に乗ってめぐることができるとともに、各酒蔵で1杯（最大4杯：1杯×4箇所）のお酒をご堪能いただけます。また、各酒蔵で有料試飲や物品の割引などに1回限り使えるクーポンも付いてきます。さらに、西鉄久留米駅での乗り降りも自由（北野駅・甘木駅発売分は除く）で、レイリア久留米、天神大牟田線各駅のローソン対象店舗、甘木線沿線の飲食店対象店舗できっぷをご提示いただくと割引特典を受けられます。

当きっぷ販売期間中は、西鉄久留米駅の商業施設「レイリア久留米」内の「レガネット久留米タミー」（営業時間7:30～22:00）でも、一部の参加酒蔵のお酒を販売します（無くなり次第販売終了）。お帰りの際にお立ち寄りください。

甘木線沿線の酒蔵めぐりに便利な当きっぷをご利用いただき、美味しいお酒と「くらの細 道」の風景をお楽しみください。

■ きっぷの内容

１.西鉄電車 往復割引乗車券

２.おちょこ1杯×４酒蔵

３.４酒蔵で1回ずつ使用できるクーポン（有料試飲や物販など）

※今年から「飲みくらべおちょこ代」はきっぷ代金に含まれています。

■ 販売期間

2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間

■ 販売駅・販売金額（大人のみ）■ きっぷの提示特典

きっぷを下記施設で提示すると、特典や割引サービスを受けることができます。

■ 各種サイト

【くらの細道きっぷ】

https://www.nishitetsu.jp/train/kuranohosomichikippu/

【各酒蔵のご案内】

山口酒造場（やまぐちしゅぞうじょう）

https://niwanouguisu.com/

山の壽酒造（やまのことぶきしゅぞう）

https://yamanokotobuki.com/

みいの寿（みいのことぶき）

https://miinokotobuki.com/

研醸（けんじょう）

http://www.e-kenjou.com/