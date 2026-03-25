【Ur.Salon・GOKUMIN】「避難所の衛生が不安」76％の女性の声｜「WEHealth2026」で美容家電×寝具の″防災セルフケア″を提案

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開するライフビューティブランド「Ur.Salon（ユアサロン）」、および総合寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」は、3月8日の国際女性デーに先駆けて、2026年3月6日～7日に開催された女性エンパワーメントイベント「第6回 WEHealth2026」（主催：株式会社ステルラ、会場：WITH HARAJUKU 3F HALL）に出展いたしました。Ur.Salonは、高機能ドライヤーや洗顔ブラシが日常のQOL向上のみならず、非常時の衛生維持や気持ちを整えるプロダクトになり得ることを訴求。また、同社の総合寝具ブランド「GOKUMIN」も避難生活を想定した寝具展示を行い、防災と睡眠環境の重要性を来場者に伝えました。

イベントの開催概要

・イベント名：第6回 WEHealth2026

・日時：2026年3月6日（金）～3月7日（土）

・会場：WITH HARAJUKU 3F HALL

・主催：株式会社ステルラ

・来場者数：2,307人

プロジェクトの概要

「選ぶたび、ワクワクするわたしに」を主軸テーマに掲げ、国際女性デーに合わせて開催。女性が「カラダ・ココロ・キャリア」の各側面において主体的に選択肢を見つけ、自分らしい未来を切り拓くためのプラットフォームを提供することを目的としています。今年からの新たな取り組みとして、社会や暮らしの中でいま知っておきたいテーマを女性の視点でわかりやすく届けるコーナー「WEHealth INSIGHTS」を実施。東日本大震災から15年の節目に「防災×女性の健康」を特集し、事前調査では76％の女性が避難所生活の衛生環境に不安を感じると回答しました（※）。

■公式サイトURL : https://wehealth.co.jp/

※株式会社ステルラ調べ

出展の背景

主催者が掲げる「自ら選択し、未来を良くする」という意志に賛同するとともに、ライフビューティブランド「Ur.Salon」が提案する「あなただけの“お家サロン”」という価値観を、来場者の新たな選択肢の一つとしてご提示するために出展いたしました。当社の高機能ドライヤーや洗顔ブラシは、日常におけるQOL向上はもちろん、非常時においても「衛生の維持」と「精神的レジリエンス（心の回復力）」を支えるプロダクトになり得ると考えています。感度の高い層へ直接訴求する機会として、今回の出展を位置づけました。

イベント当日の様子

【速乾比較デモで実感、大風量が生む「時短」と「衛生」の両立】

会場には、フラグシップモデルの「プレミアムビューティ ドライヤー01」や大風量が特徴の「ジェットモンスターマイクロドライヤー02」をはじめ、「フェイシャルブラシ02」や「ウルトラストレートヘアアイロン」など複数のアイテムをハンズオンで体験いただける展示ブースを設けました。なかでも来場者の関心を集めたのが、「ジェットモンスターマイクロドライヤー02」の大風量を活かした速乾比較デモンストレーション。一般的なドライヤーとの乾燥時間の差をその場でご体感いただくことで、日常の「時短・ダメージ軽減」という価値に加え、水が限られる避難生活においても有効なプロダクトであることを、直感的に伝えることができました。

【一回通すだけ、鏡がなくても完璧に整う】

ブース内では、ウィッグを使用したヘアアイロンのデモンストレーションも実施。「ウルトラストレートヘアアイロン」を用い、髪に一度通すだけでまとまるその仕上がりを、来場者に直接ご覧いただきました。忙しい朝の時短ケアとしてはもちろん、鏡や十分なスペースが確保しにくい避難所環境でも、感覚的に扱えるシンプルな操作性と高い矯正力が、セルフケアの継続を可能にします。「整える」という日常行為が、非常時においても自分らしさや精神的な安定を取り戻すための手段になり得る、そのメッセージを、実物の質感とともに体感いただける展示となりました。

【避難所の床でも、赤ちゃんを包む安心を】

会場の一角には、ジョイントマットの上にGOKUMINの「ハグネスト」を展示。避難所での生活を想定した床敷き環境を再現し、来場者に実際の使用感を体感いただきました。硬い床や段差のある環境でも、赤ちゃんをやさしく包み込む設計のハグネストは、授乳・添い寝・転落防止など多目的に使用できる点が特徴です。非常時において、乳幼児を抱える母親が直面する「安全な寝かせ場所の確保」という切実な課題に対し、コンパクトで持ち出しやすい寝具として有効な選択肢になり得ることを訴求しました。「わが子を守る」という本能的な安心感を、製品の佇まいと素材感を通じて直接伝える展示となりました。

イベントにて展示した製品

プレミアムビューティ ドライヤー01



特許取得の最新小型モーターを搭載し、わずか約360gの軽量コンパクトなボディながら2.3㎥/分の大風量と1200Wのハイパワーを実現したヘアドライヤー。遠赤外線効果による低温速乾仕様で、熱ダメージを最小限に抑えながらしっかりと乾かします。独自のダブルリペアイオン技術によりキューティクルを引き締め、まとまりのある艶髪へ。折りたたみハンドルと360°回転コードで操作性も抜群です。

■商品URL：https://ursalon.jp/products/ur-pbd-wh-wp01











ジェットモンスターマイクロドライヤー02

特許取得モーター搭載で最大3.6㎥/分のジェット風量を実現した、約285gの折りたたみ式コンパクトドライヤー。ドライ時間を従来モデル比最大50％短縮しながら、高濃度マイナスイオンが髪の水分を守り、パサつきを抑えてまとまりのあるツヤ髪へ導きます。風量2段階×温度4段階の組み合わせで、髪質やシーンに合わせた細やかな調整が可能。折りたたみ設計で持ち運びにも優れ、旅行や出張にも最適な一台です。

■商品URL：https://ursalon.jp/products/ur-jmdf-wh-wp01

フェイシャルブラシ02

クレンジング・スキンケア・温熱トリートメントの3WAY電動フェイシャルブラシ。振動と温感の組み合わせで、こすらずに毛穴の奥の汚れや小鼻の黒ずみをやさしくオフします。IPX7の完全防水仕様でお風呂でも使用可能。1回3分使用で最大30日間連続使用できる充電式設計で、約90gの軽量コンパクトなボディは持ち運びにも優れています。毎日のスキンケアをサロン級にアップデートする一台です。

■商品URL：https://ursalon.jp/products/ur-sfb-sb-da02

ウルトラストレートヘアアイロン

熱と冷却を繰り返す独自の温冷3段階構造を採用したストレートヘアアイロン。ワンストロークで艶やかなストレートを実現し、手強いクセやうねりも瞬時に整えます。150～230℃の5段階温度調節に対応し、髪質やダメージレベルに合わせた細やかな設定が可能。約330gの軽量設計と30分自動オフ機能で、忙しい朝の時短スタイリングを安全にサポート。AC100-240V対応で海外使用にも対応した一台です。

■商品URL：https://ursalon.jp/products/ur-us-mb-rc01

ハグネスト

現役ママと助産師が共同開発した、2WAY設計のベッドインベッド。表面は通気性に優れたメッシュ素材、裏面はさらっとした冷感生地のリバーシブル仕様で、通年快適に使用できます。フラットに広げればおむつ替えスペースとしても活用でき、大容量の収納バッグ付きで外出先にも携帯可能。丸洗い対応で、汗やミルクの吐き戻しも清潔に保てます。新生児から3歳ごろまでお昼寝マットやプレイマットとしても長く使え、コストパフォーマンスにも優れた製品です。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/G-BIB-BR-01

今後の取り組みと方針

KURUKURUは今後も、Ur.Salonブランドにおいて、美容家電をウェルネスの文脈で捉えたブランドコミュニケーションを継続してまいります。イベントや体験型の訴求を通じて生活者への認知をさらに広げるとともに、日常のセルフケアが心身の充実につながるという世界観をメディア・デジタルを横断して発信していきます。また、GOKUMINブランドにおいては、睡眠という切り口から社会課題と寝具の価値を結びつける情報発信を強化してまいります。生活者の声を活用した施策を通じて、「眠りで整える、備える暮らし」という新たな生活提案を、より多くの方へ届けてまいります。

Ur.Salon ブランドコンセプト

あなたらしい美を、あなたのそばに。

美容は、誰かに合わせるものではなく、

自分らしさを楽しむもの。

Ur.Salonは、最新のケアを毎日に寄り添う形で届けます。

続けるたびに、新しい自分との出会いが待っている。

そこは、あなただけの“お家サロン”。

Ur.Salon

シリーズ累計販売数 200万枚突破 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【Ur.Salon】夏の男の頭皮臭に新提案。大人気ドライヤーからNewカラー登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000239.000036491.html

●【Ur.Salon】新生活の身支度をスマートに。速乾×コンパクトな「ジェットモンスターマイクロドライヤー02」新色のブラック発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000309.000036491.html

●【Ur.Salon】毛穴ケア×温感ケアのW効果！うるおい透明肌へ導く最新フェイシャルブラシ誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000036491.html

●【Ur.Salon】第一印象は朝で決まる。自宅でプロ級の艶ストレートが叶う「ウルトラストレートヘアアイロン」が誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000036491.html

●【GOKUMIN】現役ママと助産師が共同開発！赤ちゃんを守りつつパパママの負担を楽にする理想のベッドインベッド誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000261.000036491.html

Ur.Salonの公式SNS

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/ursalon_official- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/